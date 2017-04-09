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  • «Луческу должен собрать на билет до Бухареста». О чем писали в твиттер на этой неделе

«Луческу должен собрать на билет до Бухареста». О чем писали в твиттер на этой неделе

2.04.17 Мария Командная порадовала нас вот этим забавным твитом:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Василий Уткин рассказал, кого он будет поддерживать в финале Кубка России.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

А Тарханов действительно крут!

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Спартак» уже коронуют. Не рановато ли?

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Гифка, подтверждающая, что не рановато:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Перед игрой с «Анжи» Мирча Луческу снова пожаловался на то, что «Спартаку» подсуживают. «Зенит» моментально потерял очки, а в адрес румынского тренера посыпалась новая порция шуток.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Юрий Дудь наконец-то пришел к тому, к чему стремился.

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Как твиттер-сообщество среагировало на главное событие недели – теракт в Санкт-Петербурге – читайте тут.

Статуя Роналду, кроссовки Медведева и пародия на «Грибы». О чем писали в твиттер на этой неделе

Россия. Премьер-лига Россия Луческу Мирча Тарханов Александр
Комментарии (3)
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Sedoi_Goblin
1491745433
"Ну что, вернулись те времена, когда Спартак был чемпионом, а про Локомотив вспоминали только в Кубке"... Ага,вернулись те времена! Щассс! Иваныч сколько в Спартаке отмотал? Больше чирика.. А Максимке свистнут из Гейропы и умчится он туда на белом катере не попращавшись... И "Валера,твой выход"...
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ufos73
1491747447
А че Канделаки молчит???
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sega77+
1491794545
да это спартака сезон
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