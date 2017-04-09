«Луческу должен собрать на билет до Бухареста». О чем писали в твиттер на этой неделе

2.04.17 Мария Командная порадовала нас вот этим забавным твитом:

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Василий Уткин рассказал, кого он будет поддерживать в финале Кубка России.

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А Тарханов действительно крут!

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«Спартак» уже коронуют. Не рановато ли?

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Гифка, подтверждающая, что не рановато:

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Перед игрой с «Анжи» Мирча Луческу снова пожаловался на то, что «Спартаку» подсуживают. «Зенит» моментально потерял очки, а в адрес румынского тренера посыпалась новая порция шуток.

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Юрий Дудь наконец-то пришел к тому, к чему стремился.

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Как твиттер-сообщество среагировало на главное событие недели – теракт в Санкт-Петербурге – читайте тут.

Статуя Роналду, кроссовки Медведева и пародия на «Грибы». О чем писали в твиттер на этой неделе