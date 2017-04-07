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    Луческу: «В игре с «Оренбургом» Кутепов завалил соперника в штрафной. Почему никто не обсуждает этот момент?»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу в преддверии матча 22-го тура РФПЛ с «Анжи» допустил, что лидер чемпионата «Спартак» стимулирует соперников петербургской команды. Также румынский специалист выступил против приглашения иностранных арбитров на матчи турнира.

    – Верите ли вы в то, что «Спартак» стимулирует соперников «Зенита», в том числе «Анжи»?

    – Возможно. Меня это не интересует, не могу сказать, что не верю. Меня больше волнуют не соперники, а другие вещи. Помните, в последней игре Кутепов взял и завалил соперника в штрафной. Обнял с большой любовью, положил его на траву. Никто не обсуждает этот момент. Если бы этот момент случился в нашем матче, то, наверное, вы бы всю неделю муссировали его в прессе.

    – Денис Глушаков предложил, чтобы матч «Спартака» с «Зенитом» судил иностранный арбитр. Поддерживаете его?

    – Не согласен с ним. Думаю, матч может судить даже арбитр из Москвы. Не думаю, что в такой игре кто-то допустит ошибку, кто бы ни судил.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.04.2017 12:07
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 8 апреля 2017, 20:49

      Луческу: "Помните, в последней игре Кутепов взял и завалил соперника в штрафной. Обнял с большой любовью, положил его на траву." Видимо не видел эпизод. Там прямо дзю-до было или американский футбол, причём с обеих сторон. Просто Кутепов попроворней оказался. "Луческомания" - болезнь заразная.

      0
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      Рейтинг: +130

      Бульба 7 апреля 2017, 18:42

      цыган,иди воруй

      1
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 7 апреля 2017, 17:32

      Эй, бомжи!? Вы интересные люди... Когда Спартачи молчат про судейство, вы орёте, что мы достали ныть, а вот когда ваши тренер и игрочишка постоянно плачутся про судейство, вы молчите!??? Ну как же так? А где же совесть? Ах, ну да, откуда такая роскошь на помойке...

      7
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      Рейтинг: +5179

      Каратель 7 апреля 2017, 17:02

      опять заныл цыган...он походу теперь в каждом вью,как боамж в скоё время,ныть будет

      1
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      Рейтинг: +8018

      nik55 7 апреля 2017, 16:39

      румын смотри за своими бомжами

      0
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      Рейтинг: +1289

      каа 7 апреля 2017, 16:19

      Луческу: «В игре с «Оренбургом» Кутепов завалил соперника в штрафной. Почему никто не обсуждает этот момент?»
      - потому что кроме тебя никто и не плачется на судей...

      0
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      Рейтинг: +2697

      turist82 7 апреля 2017, 14:57

      Все ноет и ноет...сопля цыганская

      3
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      Рейтинг: +335

      Daxa 09 7 апреля 2017, 14:52

      Зенит специально таких ноющих тренеров подбирает

      2
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      Рейтинг: +411

      aam 7 апреля 2017, 14:23

      Я за красивый футбол.

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 7 апреля 2017, 14:03

      Блин эта баба уже и до Спартака добралась,как же надоел этот цыган со своим нытьем.

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