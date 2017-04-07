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  • Луческу: «В игре с «Оренбургом» Кутепов завалил соперника в штрафной. Почему никто не обсуждает этот момент?»

Луческу: «В игре с «Оренбургом» Кутепов завалил соперника в штрафной. Почему никто не обсуждает этот момент?»

7 апреля 2017, 12:07
28

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу в преддверии матча 22-го тура РФПЛ с «Анжи» допустил, что лидер чемпионата «Спартак» стимулирует соперников петербургской команды. Также румынский специалист выступил против приглашения иностранных арбитров на матчи турнира.

– Верите ли вы в то, что «Спартак» стимулирует соперников «Зенита», в том числе «Анжи»?

– Возможно. Меня это не интересует, не могу сказать, что не верю. Меня больше волнуют не соперники, а другие вещи. Помните, в последней игре Кутепов взял и завалил соперника в штрафной. Обнял с большой любовью, положил его на траву. Никто не обсуждает этот момент. Если бы этот момент случился в нашем матче, то, наверное, вы бы всю неделю муссировали его в прессе.

– Денис Глушаков предложил, чтобы матч «Спартака» с «Зенитом» судил иностранный арбитр. Поддерживаете его?

– Не согласен с ним. Думаю, матч может судить даже арбитр из Москвы. Не думаю, что в такой игре кто-то допустит ошибку, кто бы ни судил.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Анжи Кутепов Илья Луческу Мирча
Комментарии (28)
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Д Альбертини
1491556856
В свое время, ни Спалетти, ни Вилаш-Боаш столько про Спартак не говорили. Этот нытик уже заиб...л. может уже лучше занятся делом, и начать тренировать суперклуб, а не языком чисать про конкурентов)))
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oyabun
1491557397
Луческу молодец! Действует по правилу "лучший способ защиты - нападение!". А если серьезно - сравнялся уже по уровню бредовости своих комментариев с небезизвестным всем СуперГуру футбола Червиченко.
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АртурZaСМ
1491559056
Зае..л уже ноет и ноет... "Не думаю, что в такой игре кто-то допустит ошибку, кто бы ни судил." Ага помним мы матч первого круга с Зенитом...
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Asbjorn
1491559779
Цыган опять заныл? При всем уважении к питерским фанатам,но,желаю что бы Зенит даже второе место не занял,что бы уволили эту цыганское недоразумение,и Семака пригласили
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Andrering87
1491560153
Как же заепали бомжи ныть....
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Чеба
1491560300
У Луческу завтра праздник - Международный день цыган!
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Мары
1491560975
Можно относиться с уважением к Зениту как клубу. Но относиться с уважением к этому цыгану , вряд ли. Как можно уважать человека, который сам себя не уважает с такими заявлениями.
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FCSM#REDWHITE#
1491561617
Ну ты нытик..... Реально хуже чем женский пол будь мужиком хоть 0.1%
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Диктор
1491563031
Блин эта баба уже и до Спартака добралась,как же надоел этот цыган со своим нытьем.
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filosof sparty
1491575530
Эй, бомжи!? Вы интересные люди... Когда Спартачи молчат про судейство, вы орёте, что мы достали ныть, а вот когда ваши тренер и игрочишка постоянно плачутся про судейство, вы молчите!??? Ну как же так? А где же совесть? Ах, ну да, откуда такая роскошь на помойке...
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