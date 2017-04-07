Луческу: «В игре с «Оренбургом» Кутепов завалил соперника в штрафной. Почему никто не обсуждает этот момент?»

Луческу: "Помните, в последней игре Кутепов взял и завалил соперника в штрафной. Обнял с большой любовью, положил его на траву." Видимо не видел эпизод. Там прямо дзю-до было или американский футбол, причём с обеих сторон. Просто Кутепов попроворней оказался. "Луческомания" - болезнь заразная.
Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу в преддверии матча 22-го тура РФПЛ с «Анжи» допустил, что лидер чемпионата «Спартак» стимулирует соперников петербургской команды. Также румынский специалист выступил против приглашения иностранных арбитров на матчи турнира.
– Верите ли вы в то, что «Спартак» стимулирует соперников «Зенита», в том числе «Анжи»?
– Возможно. Меня это не интересует, не могу сказать, что не верю. Меня больше волнуют не соперники, а другие вещи. Помните, в последней игре Кутепов взял и завалил соперника в штрафной. Обнял с большой любовью, положил его на траву. Никто не обсуждает этот момент. Если бы этот момент случился в нашем матче, то, наверное, вы бы всю неделю муссировали его в прессе.
– Денис Глушаков предложил, чтобы матч «Спартака» с «Зенитом» судил иностранный арбитр. Поддерживаете его?
– Не согласен с ним. Думаю, матч может судить даже арбитр из Москвы. Не думаю, что в такой игре кто-то допустит ошибку, кто бы ни судил.
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