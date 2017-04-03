«Держись, Петербург! Молюсь за вас». Мировая реакция на трагедию в Санкт-Петербурге

Халк, Пуйоль и Виллаш-Боаш выражают соболезнования, фанаты «Спартака» отменяют перформанс, меры безопасности на матчах еще больше усиливаются. Как реагируют на трагические события в Санкт-Петербурге.

Сегодня в Санкт-Петербурге прогремел взрыв в вагоне поезда между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь». Начиненное поражающими элементами взрывное устройство было оставлено в вагоне метро. Сообщается о девяти погибших и десятках раненых. Все станции метро закрыты. Плата за проезд в общественном транспорте – отменена.

«Зенит» выразил соболезнования на официальном сайте. «Футбольный клуб «Зенит» выражает глубокие соболезнования всем, кого коснулась эта трагедия», – говорится в сообщении.

Болельщики «Спартака» перед матчем с «Оренбургом» отреагировали незамедлительно.

twit text — Фратрия (@fratria) 3 апреля 2017 г.

В Ростове-на-Дону также не будет широкомасштабных акций:



«Мы поговорили с нашими фанатами и попросили отказаться от всех баннеров на матче с «Краснодаром», – заверил в интервью «Чемпионату» директор по безопасности «Ростова» Виктор Кулешов. Никаких баннеров с поддержкой или чего-то такого. У людей в Санкт-Петербурге трагедия. Мы хотим поддержать их, ведь это наша трагедия тоже, трагедия всей страны».

Меры безопасности будут усилены на обоих сегодняшних матчах 21-го тура РФПЛ.

«На каждом матче РФПЛ мы очень внимательно относимся к вопросу безопасности. Сегодняшние игры в Москве и Ростове-на-Дону не станут исключением. Учитывая все сегодняшние события, вопросы безопасности будут повышенными. РФПЛ выражает глубокие соболезнования всем родственникам и родным, пострадавшим сегодня в Санкт-Петербурге. Надеюсь, что всех виновных быстро найдут и больше такого не произойдёт», — рассказал директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин.

Халк, Аксель Витсель и Андре Виллаш-Боаш призывают держаться…

text Публикация от Givanildo V. De Sousa– Hulk (@hulkparaiba) Апр 3 2017 в 7:05 PDT

twit text — Axel Witsel (@axelwitsel28) 3 апреля 2017 г.

text Публикация от André Villas Boas (@officialavb) Апр 3 2017 в 7:01 PDT

Денис Черышев также отреагировал на трагедию.

twit text — Denis Cheryshev (@Cheryshev) 3 апреля 2017 г.

Вместе со всеми переживает и Карлес Пуйоль.

twit text — Carles Puyol (@Carles5puyol) 3 апреля 2017 г.

Клубы Премьер-лиги выражают соболезнования.

twit text — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 3 апреля 2017 г.

twit text — Football Club Rostov (@rostovfc) 3 апреля 2017 г.

twit text — ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 3 апреля 2017 г.

twit text — ФК Локомотив (@fclm_official) 3 апреля 2017 г.

twit text — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 3 апреля 2017 г.

twit text — «Рубин» Казань (@fcrk) 3 апреля 2017 г.

twit text — ФК «Анжи» (@fc_anji) 3 апреля 2017 г.

twit text — ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 3 апреля 2017 г.

twit text — ФК «Динамо-СПб» (@dynamo_spb) 3 апреля 2017 г.

twit text — ФК ТОСНО (@fctosno) 3 апреля 2017 г.

Обе игры начнутся с минуты молчания. Об этом говорится на официальном сайте РФПЛ.