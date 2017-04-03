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    «Держись, Петербург! Молюсь за вас». Мировая реакция на трагедию в Санкт-Петербурге


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    Голосов: 6
    03.04.2017 17:35
    Халк, Пуйоль и Виллаш-Боаш выражают соболезнования, фанаты «Спартака» отменяют перформанс, меры безопасности на матчах еще больше усиливаются. Как реагируют на трагические события в Санкт-Петербурге.

    Сегодня в Санкт-Петербурге прогремел взрыв в вагоне поезда между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь». Начиненное поражающими элементами взрывное устройство было оставлено в вагоне метро. Сообщается о девяти погибших и десятках раненых. Все станции метро закрыты. Плата за проезд в общественном транспорте – отменена.

    «Зенит» выразил соболезнования на официальном сайте. «Футбольный клуб «Зенит» выражает глубокие соболезнования всем, кого коснулась эта трагедия», – говорится в сообщении.

    Болельщики «Спартака» перед матчем с «Оренбургом» отреагировали незамедлительно.

    В Ростове-на-Дону также не будет широкомасштабных акций:

    «Мы поговорили с нашими фанатами и попросили отказаться от всех баннеров на матче с «Краснодаром», – заверил в интервью «Чемпионату» директор по безопасности «Ростова» Виктор Кулешов. Никаких баннеров с поддержкой или чего-то такого. У людей в Санкт-Петербурге трагедия. Мы хотим поддержать их, ведь это наша трагедия тоже, трагедия всей страны».

    Меры безопасности будут усилены на обоих сегодняшних матчах 21-го тура РФПЛ.

    «На каждом матче РФПЛ мы очень внимательно относимся к вопросу безопасности. Сегодняшние игры в Москве и Ростове-на-Дону не станут исключением. Учитывая все сегодняшние события, вопросы безопасности будут повышенными. РФПЛ выражает глубокие соболезнования всем родственникам и родным, пострадавшим сегодня в Санкт-Петербурге. Надеюсь, что всех виновных быстро найдут и больше такого не произойдёт», — рассказал директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин.

    Халк, Аксель Витсель и Андре Виллаш-Боаш призывают держаться…

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    Публикация от Givanildo V. De Sousa– Hulk (@hulkparaiba)

    text

    Публикация от André Villas Boas (@officialavb)

    Денис Черышев также отреагировал на трагедию.

    Вместе со всеми переживает и Карлес Пуйоль.

    Клубы Премьер-лиги выражают соболезнования.

    Обе игры начнутся с минуты молчания. Об этом говорится на официальном сайте РФПЛ.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 6
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +21

      Romal'imperatore 4 апреля 2017, 10:22

      Ужасная трагедия, держись Питер, Чита с вами, царствие небесное погибшим, мужества пострадавшим. Там еще и 13летняя девочка была, слов просто нет.Надеюсь в скором времени этих мразей накажут.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +29

      sega77+ 4 апреля 2017, 07:16

      Донбасс соболезнует

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +233

      igormaddog 4 апреля 2017, 06:53

      Красноярск соболезнует Вам питерцы!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +13

      Spectr34 4 апреля 2017, 06:53

      Питер,Волгоград с вами!!!Соболезнуем!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 4 апреля 2017, 06:48

      соболезную....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian 4 апреля 2017, 05:46

      Урал с вами, друзья!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2229

      river31 3 апреля 2017, 21:44

      Питерцы, мои соболезнования всем пострадавшим в это бесчеловечном акте. Надеюсь все армейские, и не только, болельщики присоединяются к вашей скорби.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +412

      Eds 3 апреля 2017, 21:42

      Мы никогда не смиримся с подобным. Желаю жителям Санкт-Петербурга мужества и никогда не сдаваться. Желаю, чтобы все были дружными и помнили, что с ними вся Россия...
      Трудно выразить чувства, ибо погибших не вернёшь и одним словом соболезную немного можно сказать...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6913

      батог 3 апреля 2017, 20:58

      Мои соболезнования родным и близким погибших... Правильно говорит Кадыров: в плен не брать..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +702

      19element87 3 апреля 2017, 20:28

      Скорбим.... Питер - держись, Россия - не падай духом...

      4
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