«Держись, Петербург! Молюсь за вас». Мировая реакция на трагедию в Санкт-Петербурге

Сегодня в Санкт-Петербурге прогремел взрыв в вагоне поезда между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь». Начиненное поражающими элементами взрывное устройство было оставлено в вагоне метро. Сообщается о девяти погибших и десятках раненых. Все станции метро закрыты. Плата за проезд в общественном транспорте – отменена.
«Зенит» выразил соболезнования на официальном сайте. «Футбольный клуб «Зенит» выражает глубокие соболезнования всем, кого коснулась эта трагедия», – говорится в сообщении.
Болельщики «Спартака» перед матчем с «Оренбургом» отреагировали незамедлительно.
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— Фратрия (@fratria) 3 апреля 2017 г.
В Ростове-на-Дону также не будет широкомасштабных акций:
«Мы поговорили с нашими фанатами и попросили отказаться от всех баннеров на матче с «Краснодаром», – заверил в интервью «Чемпионату» директор по безопасности «Ростова» Виктор Кулешов. Никаких баннеров с поддержкой или чего-то такого. У людей в Санкт-Петербурге трагедия. Мы хотим поддержать их, ведь это наша трагедия тоже, трагедия всей страны».
Меры безопасности будут усилены на обоих сегодняшних матчах 21-го тура РФПЛ.
«На каждом матче РФПЛ мы очень внимательно относимся к вопросу безопасности. Сегодняшние игры в Москве и Ростове-на-Дону не станут исключением. Учитывая все сегодняшние события, вопросы безопасности будут повышенными. РФПЛ выражает глубокие соболезнования всем родственникам и родным, пострадавшим сегодня в Санкт-Петербурге. Надеюсь, что всех виновных быстро найдут и больше такого не произойдёт», — рассказал директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин.
Халк, Аксель Витсель и Андре Виллаш-Боаш призывают держаться…
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— Axel Witsel (@axelwitsel28) 3 апреля 2017 г.
Денис Черышев также отреагировал на трагедию.
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— Denis Cheryshev (@Cheryshev) 3 апреля 2017 г.
Вместе со всеми переживает и Карлес Пуйоль.
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— Carles Puyol (@Carles5puyol) 3 апреля 2017 г.
Клубы Премьер-лиги выражают соболезнования.
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— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 3 апреля 2017 г.
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— Football Club Rostov (@rostovfc) 3 апреля 2017 г.
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— ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 3 апреля 2017 г.
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— ФК Локомотив (@fclm_official) 3 апреля 2017 г.
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— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 3 апреля 2017 г.
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— «Рубин» Казань (@fcrk) 3 апреля 2017 г.
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— ФК «Анжи» (@fc_anji) 3 апреля 2017 г.
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— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 3 апреля 2017 г.
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— ФК «Динамо-СПб» (@dynamo_spb) 3 апреля 2017 г.
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— ФК ТОСНО (@fctosno) 3 апреля 2017 г.
Обе игры начнутся с минуты молчания. Об этом говорится на официальном сайте РФПЛ.