«Держись, Петербург! Молюсь за вас». Мировая реакция на трагедию в Санкт-Петербурге

Сегодня в Санкт-Петербурге прогремел взрыв в вагоне поезда между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь». Начиненное поражающими элементами взрывное устройство было оставлено в вагоне метро. Сообщается о девяти погибших и десятках раненых. Все станции метро закрыты. Плата за проезд в общественном транспорте – отменена.
«Зенит» выразил соболезнования на официальном сайте. «Футбольный клуб «Зенит» выражает глубокие соболезнования всем, кого коснулась эта трагедия», – говорится в сообщении.
Болельщики «Спартака» перед матчем с «Оренбургом» отреагировали незамедлительно.
В Ростове-на-Дону также не будет широкомасштабных акций:
«Мы поговорили с нашими фанатами и попросили отказаться от всех баннеров на матче с «Краснодаром», – заверил в интервью «Чемпионату» директор по безопасности «Ростова» Виктор Кулешов. Никаких баннеров с поддержкой или чего-то такого. У людей в Санкт-Петербурге трагедия. Мы хотим поддержать их, ведь это наша трагедия тоже, трагедия всей страны».
Меры безопасности будут усилены на обоих сегодняшних матчах 21-го тура РФПЛ.
«На каждом матче РФПЛ мы очень внимательно относимся к вопросу безопасности. Сегодняшние игры в Москве и Ростове-на-Дону не станут исключением. Учитывая все сегодняшние события, вопросы безопасности будут повышенными. РФПЛ выражает глубокие соболезнования всем родственникам и родным, пострадавшим сегодня в Санкт-Петербурге. Надеюсь, что всех виновных быстро найдут и больше такого не произойдeт», — рассказал директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин.
Халк, Аксель Витсель и Андре Виллаш-Боаш призывают держаться…
Денис Черышев также отреагировал на трагедию.
Вместе со всеми переживает и Карлес Пуйоль.
Клубы Премьер-лиги выражают соболезнования.
Обе игры начнутся с минуты молчания. Об этом говорится на официальном сайте РФПЛ.