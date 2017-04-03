«Держись, Петербург! Молюсь за вас». Мировая реакция на трагедию в Санкт-Петербурге

Сегодня в Санкт-Петербурге прогремел взрыв в вагоне поезда между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь». Начиненное поражающими элементами взрывное устройство было оставлено в вагоне метро. Сообщается о девяти погибших и десятках раненых. Все станции метро закрыты. Плата за проезд в общественном транспорте – отменена.

«Зенит» выразил соболезнования на официальном сайте. «Футбольный клуб «Зенит» выражает глубокие соболезнования всем, кого коснулась эта трагедия», – говорится в сообщении.

Болельщики «Спартака» перед матчем с «Оренбургом» отреагировали незамедлительно.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

В Ростове-на-Дону также не будет широкомасштабных акций:



«Мы поговорили с нашими фанатами и попросили отказаться от всех баннеров на матче с «Краснодаром», – заверил в интервью «Чемпионату» директор по безопасности «Ростова» Виктор Кулешов. Никаких баннеров с поддержкой или чего-то такого. У людей в Санкт-Петербурге трагедия. Мы хотим поддержать их, ведь это наша трагедия тоже, трагедия всей страны».

Меры безопасности будут усилены на обоих сегодняшних матчах 21-го тура РФПЛ.

«На каждом матче РФПЛ мы очень внимательно относимся к вопросу безопасности. Сегодняшние игры в Москве и Ростове-на-Дону не станут исключением. Учитывая все сегодняшние события, вопросы безопасности будут повышенными. РФПЛ выражает глубокие соболезнования всем родственникам и родным, пострадавшим сегодня в Санкт-Петербурге. Надеюсь, что всех виновных быстро найдут и больше такого не произойдeт», — рассказал директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин.

Халк, Аксель Витсель и Андре Виллаш-Боаш призывают держаться…

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Денис Черышев также отреагировал на трагедию.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Вместе со всеми переживает и Карлес Пуйоль.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Клубы Премьер-лиги выражают соболезнования.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Обе игры начнутся с минуты молчания. Об этом говорится на официальном сайте РФПЛ.