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  • «Держись, Петербург! Молюсь за вас». Мировая реакция на трагедию в Санкт-Петербурге

«Держись, Петербург! Молюсь за вас». Мировая реакция на трагедию в Санкт-Петербурге

Сегодня в Санкт-Петербурге прогремел взрыв в вагоне поезда между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь». Начиненное поражающими элементами взрывное устройство было оставлено в вагоне метро. Сообщается о девяти погибших и десятках раненых. Все станции метро закрыты. Плата за проезд в общественном транспорте – отменена.

«Зенит» выразил соболезнования на официальном сайте. «Футбольный клуб «Зенит» выражает глубокие соболезнования всем, кого коснулась эта трагедия», – говорится в сообщении.

Болельщики «Спартака» перед матчем с «Оренбургом» отреагировали незамедлительно.

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В Ростове-на-Дону также не будет широкомасштабных акций:

«Мы поговорили с нашими фанатами и попросили отказаться от всех баннеров на матче с «Краснодаром», – заверил в интервью «Чемпионату» директор по безопасности «Ростова» Виктор Кулешов. Никаких баннеров с поддержкой или чего-то такого. У людей в Санкт-Петербурге трагедия. Мы хотим поддержать их, ведь это наша трагедия тоже, трагедия всей страны».

Меры безопасности будут усилены на обоих сегодняшних матчах 21-го тура РФПЛ.

«На каждом матче РФПЛ мы очень внимательно относимся к вопросу безопасности. Сегодняшние игры в Москве и Ростове-на-Дону не станут исключением. Учитывая все сегодняшние события, вопросы безопасности будут повышенными. РФПЛ выражает глубокие соболезнования всем родственникам и родным, пострадавшим сегодня в Санкт-Петербурге. Надеюсь, что всех виновных быстро найдут и больше такого не произойдeт», — рассказал директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин.

Халк, Аксель Витсель и Андре Виллаш-Боаш призывают держаться…

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Денис Черышев также отреагировал на трагедию.

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Вместе со всеми переживает и Карлес Пуйоль.

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Клубы Премьер-лиги выражают соболезнования.

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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Обе игры начнутся с минуты молчания. Об этом говорится на официальном сайте РФПЛ.

Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (20)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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бочаров
1491233364
Я б етих уродов которые нам портят МИР,к верху ногами и в рот к крокодилу.
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maksspartak
1491235655
просто кошмар ((( соболезную родственикам погибших , постродавшим скорейшего выздоровления
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CooL-1
1491235770
Ужас...страшно все это...соболезнования всему Питеру и стране!
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beer68
1491237242
Соболезную
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Alenushka
1491237311
Выражаю глубокие соболезнования родственникам погибших и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Питер, держись!
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Lexx09
1491238307
соболезную
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SunRomeS
1491238440
Мои соболезнования...
Ответить
Ronaldinho R10
1491239107
Соболезную...страшная трагедия..
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19element87
1491240481
Скорбим.... Питер - держись, Россия - не падай духом...
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river31
1491245078
Питерцы, мои соболезнования всем пострадавшим в это бесчеловечном акте. Надеюсь все армейские, и не только, болельщики присоединяются к вашей скорби.
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