«Судье не раз шепнем: «Мерси боку». Как страна отреагировала на скандальный матч в Санкт-Петербурге

«Зенит» обыграл «Урал» на своем новом стадионе, а гости заканчивали игру семерыми полевыми игроками. Обсуждения затмили даже разгром «Спартака» в Ростове-на-Дону.

Руслан Нигматуллин вспомнил о Лиге чемпионов.

twit text — Ruslan Nigmatullin (@RusNigmatullin) 22 апреля 2017 г.

Марко Трабукки, оскорбивший на этой неделе Мирчу Луческу, встретил произошедшее молчанием.

twit text — Marco Trabucchi (@marco_trabucchi) 22 апреля 2017 г.

Клон Федора Погорелова ярко пошутил в твиттере:

twit text — Федор Погорелов (@fpodgo23) 22 апреля 2017 г.

Василий Уткин как всегда ироничен:

twit text — Василий Уткин (@radioutkin) 22 апреля 2017 г.

Секунда аналитики от Тимура Журавеля:

twit text — ZhuraWell (@TimZhur) 22 апреля 2017 г.

Евгений Кафельников вне себя от ярости:

twit text — Кафельников Евгений (@KYevgeni) 22 апреля 2017 г.

Максим Калиниченко на позитиве:

twit text — Maksym Kalinichenko (@kalynych25) 22 апреля 2017 г.

Игорь Рабинер зажег интригу:

twit text — Igor Rabiner (@IgorRabiner) 22 апреля 2017 г.

Дмитрий Шнякин потребовал четвертую красную карточку. Но не «Уралу».

twit text — Дмитрий Шнякин (@shhhnyak) 22 апреля 2017 г.

Еще один твит в тему:

twit text — Evgeny Slyusarenko (@EvgSlyusarenko) 22 апреля 2017 г.

Есть и такое предложение:

twit text — Петр Кузнецов (@peterkuznetsov) 22 апреля 2017 г.

Не исключено и другое развитие событий:

twit text — Алексей Лебедев (@lebedeff_alex) 22 апреля 2017 г.

Владимир Стогниенко предлагает ввести полезный хэштег:

twit text — Владимир Стогниенко (@VStognienko) 22 апреля 2017 г.

Василий Конов ожидал еще пенальти. Но не дождался.

twit text — Василий Конов (40+) (@VasilyKonov) 22 апреля 2017 г.

А вот Георгий Черданцев безжалостен к пострадавшим:

twit text — Георгий Черданцев (@cherdantsev) 22 апреля 2017 г.

Замахнулись на святое:

twit text — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) 22 апреля 2017 г.

Еще немного народного творчества по теме.

«Зенит» открыл «Крестовский». И это провал