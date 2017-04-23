«Судье не раз шепнем: «Мерси боку». Как страна отреагировала на скандальный матч в Санкт-Петербурге

Руслан Нигматуллин вспомнил о Лиге чемпионов.
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— Ruslan Nigmatullin (@RusNigmatullin) 22 апреля 2017 г.
Марко Трабукки, оскорбивший на этой неделе Мирчу Луческу, встретил произошедшее молчанием.
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— Marco Trabucchi (@marco_trabucchi) 22 апреля 2017 г.
Клон Федора Погорелова ярко пошутил в твиттере:
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— Федор Погорелов (@fpodgo23) 22 апреля 2017 г.
Василий Уткин как всегда ироничен:
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— Василий Уткин (@radioutkin) 22 апреля 2017 г.
Секунда аналитики от Тимура Журавеля:
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— ZhuraWell (@TimZhur) 22 апреля 2017 г.
Евгений Кафельников вне себя от ярости:
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— Кафельников Евгений (@KYevgeni) 22 апреля 2017 г.
Максим Калиниченко на позитиве:
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— Maksym Kalinichenko (@kalynych25) 22 апреля 2017 г.
Игорь Рабинер зажег интригу:
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— Igor Rabiner (@IgorRabiner) 22 апреля 2017 г.
Дмитрий Шнякин потребовал четвертую красную карточку. Но не «Уралу».
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— Дмитрий Шнякин (@shhhnyak) 22 апреля 2017 г.
Еще один твит в тему:
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— Evgeny Slyusarenko (@EvgSlyusarenko) 22 апреля 2017 г.
Есть и такое предложение:
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— Петр Кузнецов (@peterkuznetsov) 22 апреля 2017 г.
Не исключено и другое развитие событий:
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— Алексей Лебедев (@lebedeff_alex) 22 апреля 2017 г.
Владимир Стогниенко предлагает ввести полезный хэштег:
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— Владимир Стогниенко (@VStognienko) 22 апреля 2017 г.
Василий Конов ожидал еще пенальти. Но не дождался.
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— Василий Конов (40+) (@VasilyKonov) 22 апреля 2017 г.
А вот Георгий Черданцев безжалостен к пострадавшим:
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— Георгий Черданцев (@cherdantsev) 22 апреля 2017 г.
Замахнулись на святое:
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— Eurosport.ru (@Eurosport_RU) 22 апреля 2017 г.
Еще немного народного творчества по теме.
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