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    «Судье не раз шепнем: «Мерси боку». Как страна отреагировала на скандальный матч в Санкт-Петербурге


    4.6
    Голосов: 10
    23.04.2017 11:30
    «Зенит» обыграл «Урал» на своем новом стадионе, а гости заканчивали игру семерыми полевыми игроками. Обсуждения затмили даже разгром «Спартака» в Ростове-на-Дону.

    Руслан Нигматуллин вспомнил о Лиге чемпионов.

    Марко Трабукки, оскорбивший на этой неделе Мирчу Луческу, встретил произошедшее молчанием.

    Клон Федора Погорелова ярко пошутил в твиттере:

    Василий Уткин как всегда ироничен:

    Секунда аналитики от Тимура Журавеля:

    Евгений Кафельников вне себя от ярости:

    Максим Калиниченко на позитиве:

    Игорь Рабинер зажег интригу:

    Дмитрий Шнякин потребовал четвертую красную карточку. Но не «Уралу».

    Еще один твит в тему:

    Есть и такое предложение:

    Не исключено и другое развитие событий:

    Владимир Стогниенко предлагает ввести полезный хэштег:

    Василий Конов ожидал еще пенальти. Но не дождался.

    А вот Георгий Черданцев безжалостен к пострадавшим:

    Замахнулись на святое:

    Еще немного народного творчества по теме.

    «Зенит» открыл «Крестовский». И это провал

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Зенит»
    Рейтинг: 4.6 Голосов: 10
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +29

      sega77+ 25 апреля 2017, 05:59

      удаление все правильные

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +28

      Seven 115 24 апреля 2017, 16:32

      мда ну и ну

      0
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      Рейтинг: +17

      lex19552 24 апреля 2017, 12:29

      все комы по делу

      0
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 24 апреля 2017, 12:10

      Да мы тоже пострадали от судейства! левый пенальти, где игрока даже не коснулись! чё то с судьями непонятное творится! а Урал конечно жалко! а Дзюба ещё орал, что судьи Спартаку помагают? Судья уже не знал как помочь Зениту забить, если бы и после трёх удалений, счёт бы не открылся, он мне кажется сам бы в ворота этот мяч вкатил! Можно говорить сколько угодно, о заслуженности этих нарушений, но когда в одну сторону три красных показывают, здесь невольно закрадываются сомнения

      0
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      Рейтинг: +6913

      батог 24 апреля 2017, 07:04

      Короче, 9 игроков у соперника много, надо 8.

      0
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      Рейтинг: +130

      Бульба 23 апреля 2017, 19:58

      Квартиру Меллер ему нано прикупил

      0
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      Рейтинг: -125

      zenit2012 23 апреля 2017, 19:26

      Просмотрел все повторы, сразу все вопросы отпали. Да, три удаления это много, но если ты профессионал, то надо эмоции контролировать и не надо бросаться на судью... Считаю, что все три карточки по делу. Опять же это мое субъективное мнение.

      -1
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      Рейтинг: +551

      avera 23 апреля 2017, 18:07

      А что если судью проверить на полиграфе , а потом завести дело?

      0
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      Рейтинг: +8028

      nik55 23 апреля 2017, 17:06

      видеоповторы решили бы все ошибки судей но тогда как решать вопрос с нужным клубом который уже проплатил

      1
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      Рейтинг: +83

      monkey1958 23 апреля 2017, 17:02

      Поставил бы больше, да не дано(
      Ты ПРАВ на 1000%

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