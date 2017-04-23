«Судье не раз шепнем: «Мерси боку». Как страна отреагировала на скандальный матч в Санкт-Петербурге

Руслан Нигматуллин вспомнил о Лиге чемпионов.
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Марко Трабукки, оскорбивший на этой неделе Мирчу Луческу, встретил произошедшее молчанием.
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Клон Федора Погорелова ярко пошутил в твиттере:
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Василий Уткин как всегда ироничен:
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Секунда аналитики от Тимура Журавеля:
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Евгений Кафельников вне себя от ярости:
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Максим Калиниченко на позитиве:
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Игорь Рабинер зажег интригу:
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Дмитрий Шнякин потребовал четвертую красную карточку. Но не «Уралу».
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Еще один твит в тему:
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Есть и такое предложение:
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Не исключено и другое развитие событий:
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Владимир Стогниенко предлагает ввести полезный хэштег:
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Василий Конов ожидал еще пенальти. Но не дождался.
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А вот Георгий Черданцев безжалостен к пострадавшим:
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Замахнулись на святое:
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Еще немного народного творчества по теме.
«Зенит» открыл «Крестовский». И это провал