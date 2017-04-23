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  • «Судье не раз шепнем: «Мерси боку». Как страна отреагировала на скандальный матч в Санкт-Петербурге

«Судье не раз шепнем: «Мерси боку». Как страна отреагировала на скандальный матч в Санкт-Петербурге

Руслан Нигматуллин вспомнил о Лиге чемпионов.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Марко Трабукки, оскорбивший на этой неделе Мирчу Луческу, встретил произошедшее молчанием.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Клон Федора Погорелова ярко пошутил в твиттере:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Василий Уткин как всегда ироничен:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Секунда аналитики от Тимура Журавеля:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Евгений Кафельников вне себя от ярости:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Максим Калиниченко на позитиве:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Игорь Рабинер зажег интригу:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Дмитрий Шнякин потребовал четвертую красную карточку. Но не «Уралу».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Еще один твит в тему:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Есть и такое предложение:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Не исключено и другое развитие событий:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Владимир Стогниенко предлагает ввести полезный хэштег:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Василий Конов ожидал еще пенальти. Но не дождался.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

А вот Георгий Черданцев безжалостен к пострадавшим:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Замахнулись на святое:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Еще немного народного творчества по теме.

«Зенит» открыл «Крестовский». И это провал

Россия. Премьер-лига Россия Зенит Урал Калиниченко Максим
Комментарии (30)
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ufos73
1492939513
Народ вообще крут, коротко и понятно! ))) Позор!!!
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belarus-gomel
1492939661
это разве СТРАНА отреагировала на скандальный матч???? пересмотрел еще раз эпизод с первым удалением... игрок Урала сыграл ЧИСТО в мяч!!! через долю секунды Смольников поставил ногу в то место, где только что был мяч.... никакой грубости не было... стесняюсь спросить... кто первый мяча коснулся - тот и прав!!! Смольников видел, что опаздывает и сознательно шел на мяч... да и с мячом был игрок Урала!!!!! который протолкнул мяч дальше!!! судью на мыло!!!!
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franck_ribery
1492940673
а пидерские болелы и этому рады
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h3LL1k
1492949552
театр поугорал от души)))
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Каратель помойников
1492952211
в болоте начал и футбол гнить
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Strig
1492954429
А чё вы хотели? Сосут трубу и срут на весь свет в этлм городе triperburge...пусть это грубо, но это саиые мои мягчайшие слова
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BuenosArgentina
1492956056
Большинство тролей подонков переполняющих ресурс, море клеветы типа "судья проплачен" основанной на лжи типа "просмотрел ещё раз, ясно что он играл в мяч..." когда видно что он не играл в мяч, несколько пусть даже сотен коментариев это не вся страна, бомбардир полностью политизирован и проплачен и разжигает ненависть подогревает социальный раскол, наверно организован жопозицией и проплачен либераснёй в изгнании, которая отчаявшись решила использовать "футбольный" электорат, а может хохлы просто гадят и я неправ ???
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nik55
1492956374
видеоповторы решили бы все ошибки судей но тогда как решать вопрос с нужным клубом который уже проплатил
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zenit2012
1492964814
Просмотрел все повторы, сразу все вопросы отпали. Да, три удаления это много, но если ты профессионал, то надо эмоции контролировать и не надо бросаться на судью... Считаю, что все три карточки по делу. Опять же это мое субъективное мнение.
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sega77+
1493089191
удаление все правильные
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