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    «Зенит» открыл «Крестовский». И это провал


    3.3
    Голосов: 12
    22.04.2017 17:50
    «Зенит» сыграл первый матч на новом стадионе. Футболисты «Урала» получили три красные карточки, но едва не спасли встречу. Протекшая крыша, странные решения судьи и ужасный газон – все это омрачило игру. «Бомбардир» рассказывает о произошедшем. «Урал» жалко.

    Судья

    Мирча Луческу ругается, что арбитры в России часто судят против его команды. Главный тренер «Зенита» может быть прав, но в матче с «Уралом» ему воздалось за все предыдущие ошибки. Трех игроков «Урала» удалили по ходу второго тайма. Бикфалви выгнали с поля, когда тот выбил в подкате мяч. Павлюченко удалили за объятия с судьей. Позже за стычку с Дзюбой вторую желтую получил еще и Емельянов. Неудивительно, что свой второй мяч в матче «Зенит» забивал, убежав втроем на одного вратаря. Такое не случается даже в хоккее.

    Крыша

    Погода в Санкт-Петербурге снова не радует. Из-за дождя перед матчем «Урала» и «Зенита» решили закрыть крышу над чашей стадиона. Эта возможность всегда преподносилась главным достоинством новой арены. Но и оно в многомиллиардном стадионе не работает. «Матч еще не начался, а крыша уже протекает», – писали люди, пришедшие на стадион. При этом проблемы с крышей были еще на первом просмотре стадиона, когда там проходил фестиваль «Радио Зенит». Прошло ровно два месяца, но устранить недоделки не получилось.

    Газон

    Отсутствию нормальной игры в футбол помешал уже ставший легендарным газон «Крестовского». На нем были видны проплешины, хотя до матча говорилось, что поле должно быть в идеальном состоянии. Футболисты тяжело перемещали мяч низом. Комбинационный футбол почти не получался. Юрий Жирков вскрыл еще одну проблему стадиона, к которой всем придется привыкать. «Лично мне было тяжело дышать. Чуть не вырвало», – рассказал Жирков. Одна из проблем закрытых стадионов кроется именно в этом.

    Как же играли?

    «Зенит» давил весь матч и стремился выиграть. На бумаге у хозяев поля двукратное преимущество по ударам (20 против 10). Однако петербуржцам не хватало точности. По ударам в створ они опередили «Урал» всего на два (10 и 8). Не самое глобальное превосходство от команды, претендующей на игру в Лиге чемпионов. Бранислав Иванович забил лишь на 86-й минуте, втолкнув мяч в сетку почти с линии ворот. При этом бедный «Урал» даже в восемь человек организовал контратаку. В добавленное к матчу время Лунев вытащил тяжелейший удар от Димитрова. Затем «Зенит» убежал в последнюю атаку, а футболисты «Урала» просто не успели вернуться назад.

    Что теперь?

    Дальше снова пойдут разговоры о плохом судействе. Кстати, о человеке, который рулит всеми нашими арбитрами, можно почитать здесь. Будогосский обязательно оправдает Алексея Еськова за принятые решения. У Мирчи Луческу же наконец-то будет повод похвалить всех вокруг. Его «Зенит» должен был побеждать «Урал» на бумаге. Но в игре для победы понадобилось немного помощи со стороны.

    «Румынское чучело уничтожили». Как Луческу помогает «Зениту»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Зенит»
    Рейтинг: 3.3 Голосов: 12
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    Комментарии106
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      Рейтинг: +8

      Мирча Луческу 24 апреля 2017, 11:13

      Позор это Урал и его урод призедент сука весь праздник испорт ил мразь.Тестовый матч. д*******ь до поля б**** Супер стадион!

      -2
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      Рейтинг: +625

      and4ever86 23 апреля 2017, 21:19

      Провал арена...

      -1
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 23 апреля 2017, 19:59

      убили урал... еще и со спартаком играть без основных игроков

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +276

      Black77718 23 апреля 2017, 19:53

      Лишний раз убедился какой Дзюба полугнилой футболист и человек на поле,бьёт сам и провоцирует.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +272

      Muhametshin 23 апреля 2017, 15:47

      Комментарий орлова меня убил, три игрока зенита против одного вратаря, я валяюсь, Зениту по любому надо выходить в лигу чемпионов хоть поржём нормально.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +285

      Bronholm 23 апреля 2017, 15:15

      Абсолютно правильно что удалили Павлюченко. Первое конечно 50 на 50. Дзюбу тоже нужно было удалить с прямой, он там толкаться первый начал

      1
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      ...
      Рейтинг: +777

      belarus-gomel > Bronholm 23 апреля 2017, 19:00

      так если бы первого удаления не было, то и Павлюченко не за что удалять было бы!!!!!

      или с причино-следственной связью у вас не очень???


      кстати, таких фолов как на Смольникове в сегодняшнем матче Краснодар-Арсенал (Т) я насчитал штук ПЯТЬ!!!! даже свистка не было!!!! не то что желтой карточки....

      0
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      Рейтинг: +393

      Егор Велунов 23 апреля 2017, 13:43

      Недостатки стадиона протестированы, поле пока не готово, трава молодая, ошибки судей вечны. Но критикам хотелось бы побывать на месте игрока, который получил в кость после прыжка в ноги и попадания по мячу и далее в ногу. Комментаторы были честнее оценив эпизод 50 на 50. Павлюченкову надо заклеить рот и одевать варежки на руки. Первый застройщик стадиона под следствием, желаем ему получить по полной с конфискацией. Стадион "Крестовский" это и крест и тюрьма города - символично однако :).

      -3
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      Рейтинг: +777

      belarus-gomel > Егор Велунов 23 апреля 2017, 15:07

      мячом владел игрок Урала!!! Смольников САМ ПРЫГАЛ ему в ноги, чтобы отобрать мяч!!!! внимательно посмотрите повтор!!!!

      игрок Урала сыграл в мяч!!!

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      Рейтинг: +393

      Егор Велунов > belarus-gomel 23 апреля 2017, 18:16

      Смотрел внимательно, Смольников получил в кость, в мяч попал, но в кость тоже попал очень опасно, после такого удара сам когда-то хромал месяц, ещё раз повторяю, 50 на 50 оцениваю судью в данном моменте.... Побывай на месте игрока... Прыжка Смольникова не увидел. мяч был общий по ходу движения Смольникова, иначе зачем было прыгать игроку Урала :)

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      Рейтинг: +777

      belarus-gomel > Егор Велунов 23 апреля 2017, 19:23

      59-43 игрок Урала проталкивает мяч мимо одного зенитовца, 59-45 этот же игрок Урала проталкивает мяч дальше!!! Смольников выкидывает ногу вперед!!!

      в мяч играет игрок Урала Бикфалви!!!

      повтор 61-07 Бикфалви играет в мяч!!! 61-08 Смольников ставит ногу в точку откуда на доли секунды раньше игрок Урала выбил мяч!!!

      но ведь Бикфалви продолжал двигаться... их курсы со Смольниковым пересекались....

      получилось столкновение!!!!

      Бикфалви НЕ НАНОСИЛ Смольникову травму УМЫШЛЕННО!!!!

      и в 60-47 Смольников уже СПОКОЙНО ХОДИТ, медицинская помощь НЕ ПОТРЕБОВАЛАСЬ!!!!!

      Пы.Сы. таких столкновений в каждом матче происходит ДЕСЯТОК!!!!! в только что закончившемся матче Краснодар-Арсенал я насчитал 5 подобных столкновений!!! при этом смотрел не очень внимательно...

      Судья ОШИБСЯ!!! ошибка повлияла на результат матча!!!!

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      Рейтинг: +393

      Егор Велунов > belarus-gomel 23 апреля 2017, 19:36

      Читай правила, опасная игра, которая может провести к травме, а мысли игрока никому кроме него неизвестны. Да, судья повлиял, но первая карточка должна была заставить игрока думать. это вторая карточка, и логичное удаление, или ради духа игры вторую давать нельзя :). За такие прыжки в ноги, как правило, всегда дают карточку. Больше всего на исход матча повлиял длинный язык Павлюченко, и абсолютно заслуженная красная карточка ему.

      -1
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      Рейтинг: +777

      belarus-gomel > Егор Велунов 23 апреля 2017, 20:21

      так ПРЫГАЛ СМОЛЬНИКОВ!!!!!

      посмотрите внимательно трансляцию!!! я же даже время по матчу привел!!!!

      Уралец на мяче первый!!!! Смольников выкидывает ногу вперед!!! и потом валяется как девочка....

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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 23 апреля 2017, 12:28

      Прям вся страна, в зеркале этого, с позволения сказать, стадиона.

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      Рейтинг: +28

      kram55 23 апреля 2017, 12:20

      Позор!!! Смотреть противно...

      0
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      Рейтинг: +32

      pro-vad 23 апреля 2017, 12:16

      Газпром рулит! 10:45 счастью нет предела.

      -1
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