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    «Вас интересуют вопросы, которые чем-то пахнут». Что за человек командует российскими судьями


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    Голосов: 6
    22.04.2017 10:10
    Андрей Будогосский с осени возглавляет Департамент судейства и инспектирования РФС. «Бомбардир» собрал его недавние цитаты об иностранных коллегах, журналистах и технических инновациях.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Бомбардир.ру, РФПЛ
    Рейтинг: 5 Голосов: 6
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +42

      Ильгизар И 23 апреля 2017, 14:52

      А судьи-кто?

      0
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      Рейтинг: +1653

      Benifacto 23 апреля 2017, 12:42

      вот походу кто имеет профит с их ошибок)))

      0
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 23 апреля 2017, 08:54

      Рыба тухнет с головы, я вижу на фото обыкновенного решалу...

      0
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      Рейтинг: +2251

      kvm 22 апреля 2017, 21:29

      смотрит на всех как на говно

      1
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      Рейтинг: +740

      krg-kz 22 апреля 2017, 20:36

      Очередной мракобес.

      2
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      Рейтинг: +551

      avera 22 апреля 2017, 18:32

      Как он может огорчить главного болельщика зенита и сослуживца по КГБ?

      1
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 22 апреля 2017, 12:08

      последнее высказывание в английском духе- те тоже считают, что ошибки судьи это часть футбола...

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 22 апреля 2017, 11:35

      В сегодняшней системе РФС, он на все 100 свой чел...

      0
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      Рейтинг: +876

      Cromathaar 21 апреля 2017, 15:35

      Ну как матчи ЛЧ посмотришь, так вроде и не так плохо наши судьи уже судят кажется :)

      0
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      Рейтинг: +233

      Доброе Зло. 21 апреля 2017, 15:29

      Какая отвратительная,тупая рожа.

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      ...
      Рейтинг: +2251

      kvm > Доброе Зло. 22 апреля 2017, 15:04

      да, я тоже блеванул

      2
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