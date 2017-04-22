«Вас интересуют вопросы, которые чем-то пахнут». Что за человек командует российскими судьями

Андрей Будогосский с осени возглавляет Департамент судейства и инспектирования РФС. «Бомбардир» собрал его недавние цитаты об иностранных коллегах, журналистах и технических инновациях.
Источник: Бомбардир.ру
Фото: Бомбардир.ру, РФПЛ
А судьи-кто?
Очередной мракобес.
последнее высказывание в английском духе- те тоже считают, что ошибки судьи это часть футбола...
В сегодняшней системе РФС, он на все 100 свой чел...
Ну как матчи ЛЧ посмотришь, так вроде и не так плохо наши судьи уже судят кажется :)
Какая отвратительная,тупая рожа.
да, я тоже блеванул