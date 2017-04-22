«Вас интересуют вопросы, которые чем-то пахнут». Что за человек командует российскими судьями

Андрей Будогосский с осени возглавляет Департамент судейства и инспектирования РФС. «Бомбардир» собрал его недавние цитаты об иностранных коллегах, журналистах и технических инновациях.

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