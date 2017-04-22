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«Зенит» открыл «Крестовский». И это провал

Судья

Мирча Луческу ругается, что арбитры в России часто судят против его команды. Главный тренер «Зенита» может быть прав, но в матче с «Уралом» ему воздалось за все предыдущие ошибки. Трех игроков «Урала» удалили по ходу второго тайма. Бикфалви выгнали с поля, когда тот выбил в подкате мяч. Павлюченко удалили за объятия с судьей. Позже за стычку с Дзюбой вторую желтую получил еще и Емельянов. Неудивительно, что свой второй мяч в матче «Зенит» забивал, убежав втроем на одного вратаря. Такое не случается даже в хоккее.

Крыша

Погода в Санкт-Петербурге снова не радует. Из-за дождя перед матчем «Урала» и «Зенита» решили закрыть крышу над чашей стадиона. Эта возможность всегда преподносилась главным достоинством новой арены. Но и оно в многомиллиардном стадионе не работает. «Матч еще не начался, а крыша уже протекает», – писали люди, пришедшие на стадион. При этом проблемы с крышей были еще на первом просмотре стадиона, когда там проходил фестиваль «Радио Зенит». Прошло ровно два месяца, но устранить недоделки не получилось.

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Газон

Отсутствию нормальной игры в футбол помешал уже ставший легендарным газон «Крестовского». На нем были видны проплешины, хотя до матча говорилось, что поле должно быть в идеальном состоянии. Футболисты тяжело перемещали мяч низом. Комбинационный футбол почти не получался. Юрий Жирков вскрыл еще одну проблему стадиона, к которой всем придется привыкать. «Лично мне было тяжело дышать. Чуть не вырвало», – рассказал Жирков. Одна из проблем закрытых стадионов кроется именно в этом.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Как же играли?

«Зенит» давил весь матч и стремился выиграть. На бумаге у хозяев поля двукратное преимущество по ударам (20 против 10). Однако петербуржцам не хватало точности. По ударам в створ они опередили «Урал» всего на два (10 и 8). Не самое глобальное превосходство от команды, претендующей на игру в Лиге чемпионов. Бранислав Иванович забил лишь на 86-й минуте, втолкнув мяч в сетку почти с линии ворот. При этом бедный «Урал» даже в восемь человек организовал контратаку. В добавленное к матчу время Лунев вытащил тяжелейший удар от Димитрова. Затем «Зенит» убежал в последнюю атаку, а футболисты «Урала» просто не успели вернуться назад.

Что теперь?

Дальше снова пойдут разговоры о плохом судействе. Кстати, о человеке, который рулит всеми нашими арбитрами, можно почитать здесь. Будогосский обязательно оправдает Алексея Еськова за принятые решения. У Мирчи Луческу же наконец-то будет повод похвалить всех вокруг. Его «Зенит» должен был побеждать «Урал» на бумаге. Но в игре для победы понадобилось немного помощи со стороны.

«Румынское чучело уничтожили». Как Луческу помогает «Зениту»

Россия. Премьер-лига Россия Зенит Луческу Мирча Еськов Алексей
Комментарии (108)
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Cobold
1492874816
Газпромовские шлюхи на говно-стадионе с купленным судьёй....
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Диктор
1492874922
Так позорно еще ни один стадион не открывался.
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mik1954
1492875241
Почему здесь нет подписи автора этого пасквиля, херой решил остаться неизвестным ? Зенит играл плохо, спору нет, но по решениям арбитра вопросов просто нет, все по делу...
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mik1954
1492875440
Первая карточка за агрессивную игру, есть такой пункт, чел сознательно врезал по ноге Смольникову, павлюченка получил за оскорбление судьи, здесь еще и дисквалификация будет, а третья за срыв атаки, к стати он Емельянова, т.е, третьего изгнанного один раз пожалел...
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Garrincha58
1492876039
масковские твари завидуют и злорадствуют, а когда был теракт били себя в грудь и кричали на каждом углу мы с вами а теперь готовы обосрать и испортить праздник своим же русским людям, твари вы поганые и лицемеры
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мы_не_рабы
1492876835
Скандальный матч, на скандальном стадионе, на отвратительном газоне. Да, "праздник" удался!
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belarus-gomel
1492881045
зениту ПОЗОР!!!! Дзюбу должны были удалять вместо третьего удаления Урала!!! первого удаления НЕ БЫЛО!!! игрок сыграл В МЯЧ!!! соответственно не должно было быть и второго!!! первый гол Зенит забивал с нарушением правил!!! любой контакт с вратарем во ВРАТАРСКОЙ площадке всю жизнь был запрещен!!!!! сегодня что-то изменилось???? в общем чем такая победа, так лучше ДОСТОЙНАЯ НИЧЬЯ!!! судья больше не должен появиться на поле В ПРИНЦИПЕ!!!!! ПОЗОР!!!!!
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mik1954
1492881306
Морковское ...ерьмо, заткните свои пасти... То что вы выигрывали до единого было куплено, все губернии тому свидетели... Привести примеры ??? раскудрявились кони фаршрованные...
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Prince_of_Dark
1492892280
Вы бы хоть не бредели, судейство все ок, все три карточки по делу.
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BuenosArgentina
1492910899
Хватит лгать , красивое поле , никаких проплешин, вода текла сверху, потому что крыша была открыта, красивая победа безпристрастное судейство !
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