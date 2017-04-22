«Зенит» открыл «Крестовский». И это провал

Судья

Мирча Луческу ругается, что арбитры в России часто судят против его команды. Главный тренер «Зенита» может быть прав, но в матче с «Уралом» ему воздалось за все предыдущие ошибки. Трех игроков «Урала» удалили по ходу второго тайма. Бикфалви выгнали с поля, когда тот выбил в подкате мяч. Павлюченко удалили за объятия с судьей. Позже за стычку с Дзюбой вторую желтую получил еще и Емельянов. Неудивительно, что свой второй мяч в матче «Зенит» забивал, убежав втроем на одного вратаря. Такое не случается даже в хоккее.

Крыша

Погода в Санкт-Петербурге снова не радует. Из-за дождя перед матчем «Урала» и «Зенита» решили закрыть крышу над чашей стадиона. Эта возможность всегда преподносилась главным достоинством новой арены. Но и оно в многомиллиардном стадионе не работает. «Матч еще не начался, а крыша уже протекает», – писали люди, пришедшие на стадион. При этом проблемы с крышей были еще на первом просмотре стадиона, когда там проходил фестиваль «Радио Зенит». Прошло ровно два месяца, но устранить недоделки не получилось.

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Газон

Отсутствию нормальной игры в футбол помешал уже ставший легендарным газон «Крестовского». На нем были видны проплешины, хотя до матча говорилось, что поле должно быть в идеальном состоянии. Футболисты тяжело перемещали мяч низом. Комбинационный футбол почти не получался. Юрий Жирков вскрыл еще одну проблему стадиона, к которой всем придется привыкать. «Лично мне было тяжело дышать. Чуть не вырвало», – рассказал Жирков. Одна из проблем закрытых стадионов кроется именно в этом.

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Как же играли?

«Зенит» давил весь матч и стремился выиграть. На бумаге у хозяев поля двукратное преимущество по ударам (20 против 10). Однако петербуржцам не хватало точности. По ударам в створ они опередили «Урал» всего на два (10 и 8). Не самое глобальное превосходство от команды, претендующей на игру в Лиге чемпионов. Бранислав Иванович забил лишь на 86-й минуте, втолкнув мяч в сетку почти с линии ворот. При этом бедный «Урал» даже в восемь человек организовал контратаку. В добавленное к матчу время Лунев вытащил тяжелейший удар от Димитрова. Затем «Зенит» убежал в последнюю атаку, а футболисты «Урала» просто не успели вернуться назад.

Что теперь?

Дальше снова пойдут разговоры о плохом судействе. Кстати, о человеке, который рулит всеми нашими арбитрами, можно почитать здесь. Будогосский обязательно оправдает Алексея Еськова за принятые решения. У Мирчи Луческу же наконец-то будет повод похвалить всех вокруг. Его «Зенит» должен был побеждать «Урал» на бумаге. Но в игре для победы понадобилось немного помощи со стороны.

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