«Аршавина, Денисова и Быстрова почти купили в «Спартак» за 2 миллиона». Что мы узнали из интервью Червиченко

«Лион» покупал Титова и Баранова за 23 миллиона

Видимо, речь идет о времени на стыке веков – тогда как раз «Спартак» уверенно вышел из группы Лиги чемпионов с «Реалом», «Спортингом» и «Байером» и грохнул «Арсенал» 4:1.

«Они предлагали 18 миллионов евро за Тита и 5 миллионов за Васю Баранова. «Лион» их брал в связке, мы их почти продали. Но вдруг какой-то черненький латиноамериканский парень в «Интере» сломался. Нам из Милана позвонили и сказали: «Берем Титова за 25». В результате они нам тормознули переговоры с «Лионом», а сами за 25 не купили. Итальянцы и честное слово – разные понятия. Французы в итоге тоже нашли кого-то вместо Титова, а Вася на 5 миллионов уже не впечатлил никого».

Кебе делал предложение ассистентке Червиченко

Скандальный сенегалец Баи Кебе пришел к девушке, помогавшей тогдашнему президенту «Спартака», прямо со свадебным платьем.

С ним больше общалась моя ассистентка, она лучше меня язык знала. Перед уходом из «Спартака» Кебе пришел к ней с огромным африканским платьем – размером на меня. Для нас это гавайка, а для них – свадебное. Говорит ассистентке: «Выходи за меня». Она ему: «Ты что, совсем с ума сошел?».

Сам Червиченко служил в Чечне и чуть не сбежал в Африку

Не получилось, папа не позволил. А так замечательная страна Мозамбик пополнилась бы еще одним странным русским.

«Служил в батальоне связи. Папа – идейный коммунист, прямо как в том фильме «Коммунист», где человек топором размахивал. Ну и все: родина сказала, что надо служить, поехал служить. Из Чечни легко можно было уехать в Африку, на Кубу, в любую точку мира. Я тоже хотел, через полгода службы почти сбежал в Мозамбик, но меня за задницу стащили с самолета. Папа присматривал за мной и сказал: «Ты здесь остаешься».

Василюк надоел Романцеву за две недели

Подтверждение легендарной истории о том, что бразильца убрали за стрижку ногтей, а белорус вообще оказался не нужен.

«Это первый пример моего, так скажем, … [офигевания]. Купили защитника сборной за миллион двести, а Романцев говорит: «Он ногти стрижет, он нам не нужен». Потом было то же самое с Романом Василюком. Романцев мне говорит: «Без него чемпионат не выиграем». Окей, если не выиграем, надо брать. Купили за 850 тысяч долларов, дали трехкомнатную квартиру на Арбате. Через две недели мне говорят: «Слышь, а что это за колхозник у нас бегает?» Я смотрю на него: «Олег Иванович, вы две недели назад сказали, что без него чемпионат не выиграете, а сегодня он представитель трудового крестьянства?» Смотрит на меня: «Нет, он нам не нужен. Убирай его». И что с ним делать, что с квартирой делать? Ладно, с квартирой легче: приехали, аргументы привели, на совесть надавили. А 850 тысяч кто вернет? Все, бай-бай, в Белоруссию ушли.

«Лукойл» интересовался покупкой ЦСКА

Не исключено, что стикеры «На «Лукойле» не заправляюсь» со временем пришлось бы клеить фанатам красно-синих.

«Они (то ли Заварзин, то ли Шикунов) мне просто сообщили, что «Лукойл» собирается пойти в ЦСКА. Я уже на тот момент общался со «Спартаком» и сказал: «Подождите, сейчас все перевернем». У меня в «Лукойле» были хорошие позиции, поэтому удалось все развернуть в другую сторону».

«Помогал клубу, когда было продано все, кроме туалетной бумаги»

Андрей Червиченко пожалел о том, что связался со «Спартаком», чуть ли не сразу же после вложения денег.

«Я стал помогать клубу, когда там было продано все, кроме туалетной бумаги. Мне сначала рассказывали сказки, что Лигой чемпионов клуб зарабатывает 10 миллионов в год, что все вернется. Потом смотрю: ни о каком возврате вообще никто не говорит. Жалел ли, что ввязался? Почти сразу пожалел. Знал, что все это билет на расходы, но не подозревал, что расходы будут такими. Вроде продажа игроков есть, спонсорский контракт «Лукойла» есть, Лига чемпионов есть, собственный заработок позволяет. Знаете, что самое странное? Выигрываешь ты золото, а не следующий день думаешь: «И чего?».

«Болельщики до сих пор подходят фотографироваться»

Болельщики ЦСКА? Впрочем, бывший президент «Спартака» уверен: негатива к нему практически не было.

«Я практически не встречал какого-то негативного к себе отношения. Только если на радио иду, интернет-бойцы пишут гадости. Недавно на стадионе был, болельщики с детьми подходят сфотографироваться, просто поговорить. Неприязнь чувствовал, только когда пляжным футболом немного занимался. Увидел близко этих беснующихся людей на трибунах – удивительная категория граждан».

«Спартак» – клуб без бухгалтерии

Тяжело пришлось Червиченко и с наведением порядка в «Спартаке» – тоже траты, причем гигантские.

«Что касается самого клуба, то мне досталась компания вообще без бухгалтерии: предыдущее руководство «Спартака» всю ее шмякнуло. Ко мне стали приходить люди, требовать миллионы долларов. Через банки выясняли, кто фантазийно приходит, а кому реально деньги должны. Чтобы все привести в порядок, пришлось потратить сумму, приближенную к 30 миллионам. Я же, по сути, купил разбитый автобус, пачку контрактов и название, которое Алешина, председатель общества «Спартак», все время пыталась оспорить. Даже база в Тарасовке не имела к «Спартаку» никого отношения, до нас принадлежала профсоюзам».

«Леонид Арнольдович, «Спартак» – это не «Золотой граммофон»

А тут о бедах Федуна, который здорово закрепился в нефтяном бизнесе, но не завоевал ни одного трофея в клубе.

«Леонид Федун – очень хороший специалист в плане зарабатывания денег. Были времена, когда на проектах с финансами он зарабатывал больше, чем компания зарабатывала в проектах на нефти и нефтепродуктах. Тем для меня удивительнее, почему он за 15 лет не может разобраться в небольшом футбольном клубе из 20 человек. Да, был проект «Золотой граммофон», но футбольный клуб – совсем другое. Здесь не бывает такого, чтобы золотые трусы вышли, поверещали и получили статуэтку. В футболе так не выигрывают. Здесь что-то вроде карт: присутствует и обман, и блеф, и подлость».

Виновный в допингом скандале – Чернышов

2003-й – едва ли не самое ужасное время для «Спартака», который сражался лишь за место в десятке, а затем еще и угодил в невероятный допинговый скандал.

«Основная ошибка – назначение Чернышова, доктора-то он уже притащил. При этом вспомните, как молодежная сборная при Чернышове играла. На первом месте идут, Павлюченко забивает, все парни отлично смотрятся. Какие мысли у нас? Сейчас возьмем Андрюшу, он перетащит с собой всю лучшую молодежь, все сливки. Мы сделаем смену поколений, у нас лучшая команда. Логично? Но вместо создания команды человек начал заниматься заработками. Например, покупаем Белозерова за миллион, а потом его невозможно продать за триста. Это что?».

Артем Безродный ушел в другую жизнь

Еще одна печальная история о талантливом футболисте, который бросил футбол и уехал.

«Нельзя плохо говорить про умерших, но Артем Безродный соответствует тому описанию людей из моей армейской части. Не умел толком читать, ставил крестик вместо росписи. Я могу девочек-администраторов привести, которые подтвердят. Мы ему здесь минимальное образование дали. Но потом Артем сделал выбор в пользу другой жизни. Начальник охраны ездил к нему в Сумы, он вышел со своей бригадой и сказал, что выбирает жизнь другую, лихую. Футбол его больше не интересует».

Вместо Чернышова должен был быть Федотов

Возможно, все пошло бы по-другому летом 2003-го, если бы после отставки Романцева не было авантюры с назначением Чернышова, а «Спартак» возглавил бы Федотов.

«Надо было сразу Федотову отдать все, его тренером сделать. Владимир Григорьевич – золотой человек. Тогда было бы у нас все лучше и продуктивнее. Всех наших ребят он выпустил бы еще раньше, чем он в итоге вышли. И Торбинского, и всех-всех-всех. Я же вообще хотел тогда назначить Ярцева вице-президентом по спортивной части. А он ко мне пришел вместе с Дасаевым, думал, что главным тренером ему скажу быть. Когда Ярцев услышал мое предложение, вспылил и сказал, что вице-президентом не будет. Хотя совершил большую ошибку: через несколько игр стало понятно, что Чернышов ни о чем, мы бы Ярцева вместе с Дасаевым и поставили бы тренировать».

Быстрова, Денисова и Аршавина покупали за два миллиона

Невероятные по нынешним временам трансферы едва не состоялись – троицу знаменитых питерцев приобретали чуть ли не забесплатно. Но, немного не срослось.

«Мы договорились. Прямо в этой комнате, где мы сейчас с вами сидим. Разговор шел про троих: Быстрова, Денисова и Аршавина. Покупали их недорого, почти даром: два миллиона долларов за всех – у них контракты заканчивались. Но Аршавин хотел, чтобы Романцев ему подтвердил, что он будет играть нападающего. Я говорю Андрею: «Какая тебе разница, что он сейчас скажет? Будешь играть хорошо, будет ставить в нападение». Нет, говорит, хочу от него услышать. Я три раза заходил к Романцеву, просил, чтобы он сказал Аршавину то, что Андрей просит. На третий раз Романцев согласился. Заводим к нему Аршавина, Романцев говорит: «Ты будешь играть там, где я тебе скажу». Аршавин послушал его лекцию, сказал, что все понял, поблагодарил меня и уехал».

По материалам matchtv.ru.