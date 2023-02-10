Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Как дела у Карреры, Якина, Аленичева и остальных тренеров «Спартака» в XXI веке

Как дела у Карреры, Якина, Аленичева и остальных тренеров «Спартака» в XXI веке

10 февраля 2023, 17:00
3

В новейшей истории «Спартака» (берем только XXI век) было много тренеров, но только двое из них приводили клуб к чемпионству. Этот текст расскажет вам, что стало со всеми тренерами, работавшими со «Спартаком» до Гильермо Абаскаля в этот период, и с какими командами сотрудничают некоторые.

Олег Романцев (1997-2003)

Романцев стал иконой «Спартака», взял восемь чемпионств, а после работал в сборной, «Сатурне», «Динамо», «Нике» и даже консультировал «Спартак». В январе Романцев отметил 69-летие, сейчас он часто появляется в медиаполе благодаря небольшим интервью на разные темы.

Андрей Чернышов (2003)

Не закрепился в «Спартаке» и начал длительную тренерскую карьеру. За 20 лет он проработал в 17 клубах и в 12 странах. Сейчас принял белградских «Радничков»: рассказывает, что уровень инфраструктуры соответствует российской Первой лиге. Про «Спартак» не забывает и иногда комментирует главные события.

Невио Скала (2004)

Стал участником большой перестройки «Спартака», но запомнился чередой поражений под конец карьеры в Москве. После «Спартака» больше нигде не тренировал, зато с 2015-го по 2016-й работал президентом «Пармы», в которой когда-то добился главных тренерских успехов.

Александр Старков (2004-2006)

Старков застал не лучшие годы в «Спартаке»: перестройка, трамплин в сторону второй строчки на другой сезон и ссора с Дмитрием Аленичевым («Старков – тупик для «Спартака» – эта фраза стала легендарной).

После «Спартака» работал в Латвии (в том числе и в сборной) и в Азербайджане (заезжал ненадолго в «Баку»). Последний клуб – латвийский «Лиепая».

Владимир Федотов (2006-2007)

Влюбил в себя фанатов «Спартака», интегрировал многих молодых игроков, но продержался в клубе чуть больше года. После увольнения из «Спартака» до января-2009 был спортивным директором «Москвы».

Федотов умер в марте 2009-го. Его жена рассказывала: «Муж умер от страшной депрессии – два месяца без работы. Я уговаривала его взять себя в руки. А он уходил из жизни целенаправленно. Хмурым поднимался в кабинет, выпивал, да и телефонные звонки прекратились. Утром нашла его в спальне – на полу у кровати – и вызвала «скорую». Умер он через две недели, не приходя в сознание».

Станислав Черчесов (2007-2008)

В «Спартаке» был совсем ранний Черчесов-тренер. После него Черчесов через несколько клубов (в том числе и польскую «Легию», с которой взял чемпионство) добрался до сборной России, с которой стал четвертьфиналистом домашнего ЧМ-2018.

Карьера Черчесова в сборной закончилась слабым выступлением на Евро-2020. C декабря-2021 тренирует венгерский «Ференцварош», который сделал чемпионом в прошлом сезоне.

Микаэль Лаудруп (2008-2009)

Был великим игроком, но великим тренером не стал. В «Спартаке» он провалился. Дальше – «Мальорка», «Суонси» и два катарских клуба. Не тренирует с 2018 года.

Валерий Карпин (2009-2012, 2012-2014)

У тренерской карьеры Карпина после «Спартака» странная география: Мальорка, Армавир, Ростов. Действующий тренер сборной России и один из главных факторов преображения сегодняшнего «Ростова» – сейчас он совмещает посты.

Унаи Эмери (2012)

В «Спартаке» запомнился мемом про тренеришку и в целом провалился. Зато дальнейшая карьера:

  • «Севилья» – три победы в Лиге Европы;
  • «ПСЖ» – победы во всевозможных турнирах Франции;
  • «Арсенал» – не потянул поственгеровскую перестройку;
  • «Вильярреал» – вывел на новый уровень и выиграл Лигу Европы;
  • «Астон Вилла» – трудится сейчас и пытается взбодрить команду после Стивена Джеррарда.

Дмитрий Гунько (2014)

После краткосрочного эксперимента в главном «Спартаке» остался в его системе, ненадолго принимал «Химки» и уехал в Армению.

Мурат Якин (2014-2015)

Стартовал неплохо, но закончил период в «Спартаке» очень сложно. В итоге транзитом через вторую швейцарскую лигу оказался в сборной. Якин все еще работает в Швейцарии – его контракт рассчитан до 2024 года.

Дмитрий Аленичев (2015-2016)

Пришел в «Спартак» после успешного периода в тульском «Арсенале». За сезон пробовал, экспериментировал, иногда его команда показывала неплохой футбол. Но все закончилось поражением от кипрского АЕКа в квалификации ЛЕ и фразой про «багаж» для Карреры.

Массимо Каррера (2016-2018)

Главный символ «Спартака» последних лет и автор чемпионства-2017. Прощание сторон выдалось не очень хорошим: на фоне скандалов с Глушаковым и т.д. После «Спартака» Каррера работал в греческом АЕКе и в «Бари», но с 2021 года без работы. Периодически появляются слухи, что он готов к работе с разными российскими клубами.

Олег Кононов (2018-2019)

Качественного футбола при Кононове никто в «Спартаке» не увидел. После него Кононов пробовал восстанавливаться в «Риге» и в «Арсенале», из которого ушел в начале января. После этого Кононов рассказывал:

«Мне, по сути, надо было создавать новый боеспособный коллектив из тех игроков, которых предлагали. Времени было реально мало – по сути, всего месяц. Где-то так... Короткий отрезок для построения команды. Вот этим я и занимался».

Доменико Тедеско (2019-2021)

Взбодрил футбол «Спартака», раскрыл Бакаева, но за полгода до завершения контракта заявил, что не будет продлевать его.

После «Спартака» работал в «Лейпциге», с которым взял Кубок Германии, а 8 февраля стал главным тренером сборной Бельгии. Про это рассказывал:

«Я ждал приема у стоматолога и увидел новость о том, что Роберто Мартинес покидает свой пост. Я связался с агентами, чтобы узнать, как получить эту должность. Мне сказали, что будет тяжело, учитывая нехватку у меня опыта работы на уровне сборных. Но в итоге процесс пошел.

Наша цель – попасть на Евро-2024. Будет непросто, но у нас талантливая команда, способная этого добиться».

Руй Витория (2021)

На зимний перерыв в сезоне-2021/22 «Спартак» ушел на девятом месте в РПЛ, и это, несмотря на яркое выступление в Лиге Европы, привело к расставанию с Руем Виторией. Летом прошлого года стал тренером сборной Египта.

Паоло Ваноли (2021-2022)

За полгода показал море эмоций, выиграл Кубок России, но ушел. Евгений Мележиков рассказывал: «Уход Ваноли связан с семейной ситуацией. Мы в январе планировали переезд его семьи, у него четверо детей. Эта история перевесила. Мы благодарны ему».

В ноябре Ваноли стал тренером «Венеции». Пока у клуба дела идут не очень хорошо: после 23 туров «Венеция» располагается в зоне вылета.

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

Фото: Dmitry Golubovich, dpa, Stupnikov Alexander, Daniil Ivanov/Global Look Press

Источник: Бомбардир
Россия. Премьер-лига Россия Спартак Эмери Унаи Романцев Олег Чернышов Андрей Карпин Валерий Якин Мурат Каррера Массимо Витория Руй Тедеско Доменико
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alefreddy
1676041738
Из всех отметил бы Романцева Федотова и Эмери -хотя он не успел адаптироваться.Другие тоже по своему хороши и где то фарт присутствовал(Каррера)
Ответить
Фёдор Горюнов
1676112578
Сейчас Ищут Романцева Номер 2...
Ответить
Главные новости
Новая информация о Головине в «Спартаке»
15:49
Губерниев объяснил, почему «Спартак» победит «Динамо»
15:36
2
Мостовой предсказал исход дерби «Динамо» – «Спартак»
14:38
5
Экс-форвард «Интера» пополнит «Рубин»
14:30
1
Прогноз Кураньи на дерби «Динамо» – «Спартак»
14:16
4
ЦСКА пошел за 12-миллионным участником ЧМ-2026
13:53
2
Разбор Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
13:33
15
Наркомана с 82 матчами за Англию предлагают клубам РПЛ
12:56
29
Сафонов на грани потери места в основе «ПСЖ»
12:05
9
Соболев извинился перед фанатами «Зенита»
11:41
6
Все новости
Все новости
Соболев прокомментировал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
15:21
1
Выявлен клуб РПЛ, который будет играть, как «ПСЖ»
14:59
2
Вратарь «Зенита»: «Мы полностью переиграли ЦСКА»
14:49
6
Разбор Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
13:33
15
Реакция Губерниева на Мостового в «Локомотиве»
13:25
Рабинер прокомментировал неожиданное поражение «Зенита» от ЦСКА
13:14
4
Соболев дал обещание фанатам «Зенита»
13:07
6
Наркомана с 82 матчами за Англию предлагают клубам РПЛ
12:56
29
Орлов разобрал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
12:34
5
«Выпустили, чтобы рассмешить?»: фанаты «Зенита» – об игроке команды
12:26
7
Ривалдо назвал российского игрока, который ближе всех к «Золотому мячу»
12:19
1
Сафонов на грани потери места в основе «ПСЖ»
12:05
9
Соболев извинился перед фанатами «Зенита»
11:41
6
Семак высказался о трансферной работе «Зенита» на остаток окна
11:22
9
«Спартак» предложил 10 миллионов за мексиканского форварда
11:17
4
Во Франции призвали избавить основу «ПСЖ» от Сафонова
10:53
11
Подробности трансфера в «Зенит» уведенного у «Спартака» вратаря
10:46
14
Где смотреть матч «Рубин» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 7 сентября 2026
10:43
Голенков уходит из «Ростова» в другой клуб РПЛ: детали
10:28
9
ВидеоГол «Спартака» признан лучшим в 3-м туре Кубка России
10:23
3
Реакция фанатов «Зенита» на домашнее поражение от ЦСКА
10:17
8
Мостовой заявил, что «Зенит» проиграл ЦСКА из-за его ухода
10:10
7
У зенитовца Энрике появился вариант в Азии
10:02
8
Бубнов определил фаворита матча «Динамо» – «Спартак»
09:43
2
Журавель иронично прокомментировал стычку «Зенита» и ЦСКА, где Семака едва не избили
09:36
12
ЦСКА пошел за аргентинским форвардом за 15 миллионов
09:33
17
«У них не было ни одного момента, даже подходов не было»: Соболев – о поражении «Зенита» от ЦСКА
09:27
16
Тренер ЦСКА раскрыл рецепт победы над «Зенитом»
09:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+