Как дела у Карреры, Якина, Аленичева и остальных тренеров «Спартака» в XXI веке

В новейшей истории «Спартака» (берем только XXI век) было много тренеров, но только двое из них приводили клуб к чемпионству. Этот текст расскажет вам, что стало со всеми тренерами, работавшими со «Спартаком» до Гильермо Абаскаля в этот период, и с какими командами сотрудничают некоторые.

Олег Романцев (1997-2003)

Романцев стал иконой «Спартака», взял восемь чемпионств, а после работал в сборной, «Сатурне», «Динамо», «Нике» и даже консультировал «Спартак». В январе Романцев отметил 69-летие, сейчас он часто появляется в медиаполе благодаря небольшим интервью на разные темы.

Андрей Чернышов (2003)

Не закрепился в «Спартаке» и начал длительную тренерскую карьеру. За 20 лет он проработал в 17 клубах и в 12 странах. Сейчас принял белградских «Радничков»: рассказывает, что уровень инфраструктуры соответствует российской Первой лиге. Про «Спартак» не забывает и иногда комментирует главные события.

Невио Скала (2004)

Стал участником большой перестройки «Спартака», но запомнился чередой поражений под конец карьеры в Москве. После «Спартака» больше нигде не тренировал, зато с 2015-го по 2016-й работал президентом «Пармы», в которой когда-то добился главных тренерских успехов.

Александр Старков (2004-2006)

Старков застал не лучшие годы в «Спартаке»: перестройка, трамплин в сторону второй строчки на другой сезон и ссора с Дмитрием Аленичевым («Старков – тупик для «Спартака» – эта фраза стала легендарной).

После «Спартака» работал в Латвии (в том числе и в сборной) и в Азербайджане (заезжал ненадолго в «Баку»). Последний клуб – латвийский «Лиепая».

Владимир Федотов (2006-2007)

Влюбил в себя фанатов «Спартака», интегрировал многих молодых игроков, но продержался в клубе чуть больше года. После увольнения из «Спартака» до января-2009 был спортивным директором «Москвы».

Федотов умер в марте 2009-го. Его жена рассказывала: «Муж умер от страшной депрессии – два месяца без работы. Я уговаривала его взять себя в руки. А он уходил из жизни целенаправленно. Хмурым поднимался в кабинет, выпивал, да и телефонные звонки прекратились. Утром нашла его в спальне – на полу у кровати – и вызвала «скорую». Умер он через две недели, не приходя в сознание».

Станислав Черчесов (2007-2008)

В «Спартаке» был совсем ранний Черчесов-тренер. После него Черчесов через несколько клубов (в том числе и польскую «Легию», с которой взял чемпионство) добрался до сборной России, с которой стал четвертьфиналистом домашнего ЧМ-2018.

Карьера Черчесова в сборной закончилась слабым выступлением на Евро-2020. C декабря-2021 тренирует венгерский «Ференцварош», который сделал чемпионом в прошлом сезоне.

Микаэль Лаудруп (2008-2009)

Был великим игроком, но великим тренером не стал. В «Спартаке» он провалился. Дальше – «Мальорка», «Суонси» и два катарских клуба. Не тренирует с 2018 года.

Валерий Карпин (2009-2012, 2012-2014)

У тренерской карьеры Карпина после «Спартака» странная география: Мальорка, Армавир, Ростов. Действующий тренер сборной России и один из главных факторов преображения сегодняшнего «Ростова» – сейчас он совмещает посты.

Унаи Эмери (2012)

В «Спартаке» запомнился мемом про тренеришку и в целом провалился. Зато дальнейшая карьера:

«Севилья» – три победы в Лиге Европы;

«ПСЖ» – победы во всевозможных турнирах Франции;

«Арсенал» – не потянул поственгеровскую перестройку;

«Вильярреал» – вывел на новый уровень и выиграл Лигу Европы;

«Астон Вилла» – трудится сейчас и пытается взбодрить команду после Стивена Джеррарда.

Дмитрий Гунько (2014)

После краткосрочного эксперимента в главном «Спартаке» остался в его системе, ненадолго принимал «Химки» и уехал в Армению.

Мурат Якин (2014-2015)

Стартовал неплохо, но закончил период в «Спартаке» очень сложно. В итоге транзитом через вторую швейцарскую лигу оказался в сборной. Якин все еще работает в Швейцарии – его контракт рассчитан до 2024 года.

Дмитрий Аленичев (2015-2016)

Пришел в «Спартак» после успешного периода в тульском «Арсенале». За сезон пробовал, экспериментировал, иногда его команда показывала неплохой футбол. Но все закончилось поражением от кипрского АЕКа в квалификации ЛЕ и фразой про «багаж» для Карреры.

Массимо Каррера (2016-2018)

Главный символ «Спартака» последних лет и автор чемпионства-2017. Прощание сторон выдалось не очень хорошим: на фоне скандалов с Глушаковым и т.д. После «Спартака» Каррера работал в греческом АЕКе и в «Бари», но с 2021 года без работы. Периодически появляются слухи, что он готов к работе с разными российскими клубами.

Олег Кононов (2018-2019)

Качественного футбола при Кононове никто в «Спартаке» не увидел. После него Кононов пробовал восстанавливаться в «Риге» и в «Арсенале», из которого ушел в начале января. После этого Кононов рассказывал:

«Мне, по сути, надо было создавать новый боеспособный коллектив из тех игроков, которых предлагали. Времени было реально мало – по сути, всего месяц. Где-то так... Короткий отрезок для построения команды. Вот этим я и занимался».

Доменико Тедеско (2019-2021)

Взбодрил футбол «Спартака», раскрыл Бакаева, но за полгода до завершения контракта заявил, что не будет продлевать его.

После «Спартака» работал в «Лейпциге», с которым взял Кубок Германии, а 8 февраля стал главным тренером сборной Бельгии. Про это рассказывал:

«Я ждал приема у стоматолога и увидел новость о том, что Роберто Мартинес покидает свой пост. Я связался с агентами, чтобы узнать, как получить эту должность. Мне сказали, что будет тяжело, учитывая нехватку у меня опыта работы на уровне сборных. Но в итоге процесс пошел.

Наша цель – попасть на Евро-2024. Будет непросто, но у нас талантливая команда, способная этого добиться».

Руй Витория (2021)

На зимний перерыв в сезоне-2021/22 «Спартак» ушел на девятом месте в РПЛ, и это, несмотря на яркое выступление в Лиге Европы, привело к расставанию с Руем Виторией. Летом прошлого года стал тренером сборной Египта.

Паоло Ваноли (2021-2022)

За полгода показал море эмоций, выиграл Кубок России, но ушел. Евгений Мележиков рассказывал: «Уход Ваноли связан с семейной ситуацией. Мы в январе планировали переезд его семьи, у него четверо детей. Эта история перевесила. Мы благодарны ему».

В ноябре Ваноли стал тренером «Венеции». Пока у клуба дела идут не очень хорошо: после 23 туров «Венеция» располагается в зоне вылета.

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Фото: Dmitry Golubovich, dpa, Stupnikov Alexander, Daniil Ivanov/Global Look Press