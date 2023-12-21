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    Российский тренер сообщил об интересе к нему из Китая

    Главный тренер индийского «Мохаммедана» Андрей Чернышов рассказал, что его не приглашают на работу в Россию и рассказал о вариантах продолжения карьеры.

    Специалист на данный момент возглавляет индийский «Мохаммедан», который трижды приводит к чемпионству футбольной лиги Калькутты.

    «Таких предложений нет, даже намеков на какие‑то переговоры нет. Для меня это немного странно и удивительно, но я уже смирился с этой ситуацией и в какой‑то мере даже не рассчитываю на работу в России. А вот из других стран в последнее время ко мне есть интерес.

    В этом году у нас осталась одна игра, а в январе я уже буду принимать решение о своем будущем. Где именно могу продолжить карьеру? Звонили из Балкан, стран Персидского залива и из Китая», – сказал Чернышов.

    • Чернышов был спортивным директором и главным тренером «Спартака» в 2003 году.
    • Также он возглавлял молодежную сборную России в 2002–2005 годах.
    • Ранее сообщалось, что экс-главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий может возглавить китайский «Шанхай Шэньхуа».

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    Источник: «РБ Спорт»

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