Российский тренер сообщил об интересе к нему из Китая

Главный тренер индийского «Мохаммедана» Андрей Чернышов рассказал, что его не приглашают на работу в Россию и рассказал о вариантах продолжения карьеры.
Специалист на данный момент возглавляет индийский «Мохаммедан», который трижды приводит к чемпионству футбольной лиги Калькутты.
«Таких предложений нет, даже намеков на какие‑то переговоры нет. Для меня это немного странно и удивительно, но я уже смирился с этой ситуацией и в какой‑то мере даже не рассчитываю на работу в России. А вот из других стран в последнее время ко мне есть интерес.
В этом году у нас осталась одна игра, а в январе я уже буду принимать решение о своем будущем. Где именно могу продолжить карьеру? Звонили из Балкан, стран Персидского залива и из Китая», – сказал Чернышов.
- Чернышов был спортивным директором и главным тренером «Спартака» в 2003 году.
- Также он возглавлял молодежную сборную России в 2002–2005 годах.
- Ранее сообщалось, что экс-главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий может возглавить китайский «Шанхай Шэньхуа».
Источник: «РБ Спорт»