Экс-тренер «Спартака» рассказал о публичных казнях в Саудовской Аравии

Тренер саудовского клуба «Аль-Шола» Андрей Чернышов, ранее работавший в «Спартаке», рассказал о публичных казнях в Саудовской Аравии.

«Я видел место, где это происходит. Когда помощник возил меня по городу, показывал, где какие рестораны, стадионы, поля – а в одном месте промолчал. Я сам спросил, что это. Оказалось – место для казней. Последняя состоялась за месяц до этого.

Площадь размером с два футбольных поля, огороженная двухметровым каменным забором. Как он мне объяснил, внутри насыпан красный утрамбованный песок. Всe происходит в центре этого места.

Люди приходят, смотрят. У меня такого желания точно не возникало. Такие места лучше обходить стороной», – сказал Чернышов.