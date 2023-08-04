Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Экс-тренер «Спартака» купил квартиры в трех европейских странах

    Экс-тренер «Спартака» купил квартиры в трех европейских странах

    Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов рассказал об инвестициях в европейскую недвижимость.

    – Мы читали, квартиры у вас по всей Европе...

    – В Сербии, Австрии и Италии. Когда деньги появились, решил вкладываться в недвижимость.

    – Куда именно?

    – Сербия – Нови-Сад. Австрия – район Клагенфурта, недалеко от озера Вертерзее. Италия – Линьяно-Саббьядоро. Это Венецианская ривьера, курортный городок. Место фантастически красивое, мы с [женой] Катей каждое лето там отдыхали.

    Когда я в Суботице работал, ездили туда на машине, через Будапешт и Вену. Так прикипели, что купили жилье.

    – Три квартиры в разных странах – это же миллион хлопот!

    – Почему? Всe через фирму сдаем, никаких проблем. В Австрии и Италии я уже три года не был – с тех пор как пандемия началась.

    Ну а в Нови-Сад заглядывал, когда «Раднички» тренировал.

    3-й тур РПЛ стартовал: успейте забрать специальный бонус в 17000 рублей и ставьте на матчи любимого клуба!

    Новости по теме
    Чернышов рассказал, сколько россиян приехало в Сербию за последние полтора года 1
    Павлюченко пообещал «набить морду» экс-тренеру «Спартака» 2
    Экс-тренер «Спартака» рассказал о публичных казнях в Саудовской Аравии 3
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.08.2023 15:15
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13

      romario 94 8 августа, 03:52

      Самый бездарный тренер в истории Спартака.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18905

      paracetamol 4 августа, 18:43

      Вот чем "тренеры" свинарника занимались. Хуже этого Чернышова, пожалуй, не было!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2904

      alefreddy 4 августа, 16:48

      как у Гинера не отобрали бы.Хотя в Сербии не отберут

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23833

      Persona_non_Grata > alefreddy 4 августа, 17:00

      А за что у него отбирать - заработал, купил ( не украл же, как большинство наших чиновников !!! )

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2904

      alefreddy > Persona_non_Grata 5 августа, 12:27

      это как штаты скажут могут и заработанное забрать

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23833

      Persona_non_Grata > alefreddy 5 августа, 21:54

      Да хватит уже всё на штаты то валить - на хер им какой Чернышев сдался ...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 