Экс-тренер «Спартака» купил квартиры в трех европейских странах

Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов рассказал об инвестициях в европейскую недвижимость.

– Мы читали, квартиры у вас по всей Европе...

– В Сербии, Австрии и Италии. Когда деньги появились, решил вкладываться в недвижимость.

– Куда именно?

– Сербия – Нови-Сад. Австрия – район Клагенфурта, недалеко от озера Вертерзее. Италия – Линьяно-Саббьядоро. Это Венецианская ривьера, курортный городок. Место фантастически красивое, мы с [женой] Катей каждое лето там отдыхали.

Когда я в Суботице работал, ездили туда на машине, через Будапешт и Вену. Так прикипели, что купили жилье.

– Три квартиры в разных странах – это же миллион хлопот!

– Почему? Всe через фирму сдаем, никаких проблем. В Австрии и Италии я уже три года не был – с тех пор как пандемия началась.

Ну а в Нови-Сад заглядывал, когда «Раднички» тренировал.

Чернышов тренировал «Спартак» в 2003 году.

Сербский «Раднички» – его последний клуб.

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