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    • Чернышов: «Краснодару» важнее убрать непослушного тренера, чем выиграть титул»

    Чернышов: «Краснодару» важнее убрать непослушного тренера, чем выиграть титул»

    Бывший тренер «Спартака» Андрей Чернышов прокомментировал отставку главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича.

    • Ивич возглавлял «Краснодар» с января 2023 года.
    • Под его руководством команда провела 48 матчей: 27 побед, 11 ничьих, 10 поражений.
    • Клуб выплатил сербу компенсацию в размере 1,5 миллиона евро.

    «Я думал, что «Краснодар» сможет побороться за титул в этом сезоне, но увольнение Ивича может все испортить. Если верить слухам, что у Ивича случился конфликт с руководством клуба, то тогда его уход вполне объясним. Если руководители «Краснодара» действительно зашли после игры в раздевалку и начали критиковать футболистов, то я даже представить не могу, как бы они сработались, например, с Лобановским или Бесковым. Эти великие тренеры были хозяевами раздевалки, и мудрые специалисты с ними уживались, потому что понимали, что они дают результат и в их работу лучше не лезть, а где-то лучше им даже и уступить.

    Вероятно, в «Краснодаре» так не думают и у них свои взгляды на работу тренера. Взять тех же Моуриньо или Конте, они бы тоже были, мягко скажем, недовольны, что в их раздевалку врываются и начинают критиковать весь коллектив. Если это так, то значит, что «Краснодару» важнее убрать непослушного тренера, чем выиграть титул», – сказал Чернышов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 17:44
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    Комментарии (7)
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    Бриг
    1710602921
    Мостовой причем?
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    Январь 59
    1710604164
    Ну если нельзя заходить в раздевалку, то можно всю команду вызвать на ковёр, а потом устроить разнос, и вынести приговор в виде штрафов , либо лишения премиальных.
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    WILDLING_HRUNDEL
    1710605428
    Многие не согласны что Галицкий самодур! Он не хочет видеть Краснодар на первом месте,так получается
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    WILDLING_HRUNDEL
    1710605579
    Скорее всего Краснодар нормально доиграет этот сезон с Мусаевым ,а ведь по хорошему Мусаев тут то и не причём будет!) Займет Краснодар допустим второе место и самодур Галицкий будет в шоколаде) но дурак
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    sochi-2013
    1710606055
    Почему все забыли слова Галицкого, которые он не раз говорил, что ему важен красивый футбол команды больше, нежели результат? Если Ивич не смог совместить и то и другое, а тем более ,с такой невнятной игрой и отрицательным результатом еще хвост задирает .....! Досвидос!
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    Алексей З
    1710606945
    Очень тяжело людям , которые всю жизнь "осваивали" чужое понять логику ХОЗЯИНА. В бюджетных "откатишь" президенту клуба или губеру и работай , а тут взял и уволил в секунду. Господа , это Частная собственность, переучивайтесь , весь мир так живёт.
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