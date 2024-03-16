Чернышов: «Краснодару» важнее убрать непослушного тренера, чем выиграть титул»

Бывший тренер «Спартака» Андрей Чернышов прокомментировал отставку главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича.

Ивич возглавлял «Краснодар» с января 2023 года.

Под его руководством команда провела 48 матчей: 27 побед, 11 ничьих, 10 поражений.

Клуб выплатил сербу компенсацию в размере 1,5 миллиона евро.

«Я думал, что «Краснодар» сможет побороться за титул в этом сезоне, но увольнение Ивича может все испортить. Если верить слухам, что у Ивича случился конфликт с руководством клуба, то тогда его уход вполне объясним. Если руководители «Краснодара» действительно зашли после игры в раздевалку и начали критиковать футболистов, то я даже представить не могу, как бы они сработались, например, с Лобановским или Бесковым. Эти великие тренеры были хозяевами раздевалки, и мудрые специалисты с ними уживались, потому что понимали, что они дают результат и в их работу лучше не лезть, а где-то лучше им даже и уступить.

Вероятно, в «Краснодаре» так не думают и у них свои взгляды на работу тренера. Взять тех же Моуриньо или Конте, они бы тоже были, мягко скажем, недовольны, что в их раздевалку врываются и начинают критиковать весь коллектив. Если это так, то значит, что «Краснодару» важнее убрать непослушного тренера, чем выиграть титул», – сказал Чернышов.