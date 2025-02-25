Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
4
теста для вас
1 Кто забил в первой части сезона больше – Угальде или Кордоба? Тест перед возобновлением РПЛ!
Кто забил в первой части сезона больше – Угальде или Кордоба? Тест перед возобновлением РПЛ!
2 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
3 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
4 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
  • Главная
  • Новости
  • В «Эгриси» рассказали, как удалось пригласить экс-тренера «Спартака» Чернышова

В «Эгриси» рассказали, как удалось пригласить экс-тренера «Спартака» Чернышова

Операционный директор «Эгриси» Иван Мозговой прокомментировал назначение Андрея Чернышова на пост главного тренера.

– Почему главным тренером пригласили Андрея Чернышова?

– Это кандидатура Геркуса. Первостепенной задачей было найти главного тренера.

Илья Леонидович [Геркус] встретился с Чернышовым, пообщался, увидел заинтересованность поработать с нами. Мы встретились, пообщались, очень понравился.

В общении изучили его богатейший опыт – он работал в разных странах. Это тот тренер, который нам сейчас нужен. Авторитетный, с таким бэкграундом.

– Какие еще были кандидаты?

– Когда еще мы не знали, будет ли в сезоне «Матч ТВ», Илья Леонидович предлагал пригласить главным тренером Константина Генича. Были еще несколько вариантов.

– Насколько Чернышов погружен в российский футбол? Знает игроков Первой и Второй лиги? Смотрел ли Медиалигу?

– Он не следил за Медиалигой, но понимает, что это такое.

Дмитрий Кузнецов, Виталий Панов и Вадим Гаранин тоже не владели этой информацией. Они пришли и начали разбираться в процессе работы.

Насчет игроков Первой и Второй лиги – у нас есть Геркус. Его задача: собрать боевитую команду и дать хороший результат в сезоне.

Новости по теме
Экс-тренер «Спартака» возглавил «Эгриси» 1
Чернышов ответил, может ли Карпин привести «Динамо» к титулу 2
Последний клуб чемпионата Индии уволил экс-тренера «Спартака» 2
Источник: Спортс’’

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 18:57
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 