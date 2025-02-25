В «Эгриси» рассказали, как удалось пригласить экс-тренера «Спартака» Чернышова

Операционный директор «Эгриси» Иван Мозговой прокомментировал назначение Андрея Чернышова на пост главного тренера.

– Почему главным тренером пригласили Андрея Чернышова?

– Это кандидатура Геркуса. Первостепенной задачей было найти главного тренера.

Илья Леонидович [Геркус] встретился с Чернышовым, пообщался, увидел заинтересованность поработать с нами. Мы встретились, пообщались, очень понравился.

В общении изучили его богатейший опыт – он работал в разных странах. Это тот тренер, который нам сейчас нужен. Авторитетный, с таким бэкграундом.

– Какие еще были кандидаты?

– Когда еще мы не знали, будет ли в сезоне «Матч ТВ», Илья Леонидович предлагал пригласить главным тренером Константина Генича. Были еще несколько вариантов.

– Насколько Чернышов погружен в российский футбол? Знает игроков Первой и Второй лиги? Смотрел ли Медиалигу?

– Он не следил за Медиалигой, но понимает, что это такое.

Дмитрий Кузнецов, Виталий Панов и Вадим Гаранин тоже не владели этой информацией. Они пришли и начали разбираться в процессе работы.

Насчет игроков Первой и Второй лиги – у нас есть Геркус. Его задача: собрать боевитую команду и дать хороший результат в сезоне.