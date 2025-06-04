Бывший тренер «Спартака» оценил возможный переход Комличенко

Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов высказался о возможности перехода в команду нападающего «Ростова» Николая Комличенко.
«Нормально, что хорошим форвардом интересуются большие российские клубы. Своей игрой за «Ростов» Комличенко доказал, что это футболист высокого уровня. При всeм уважении к «Ростову», но эта команда не борется за самые высокие места, сейчас они играли в финале Кубка, но ещe неизвестно, когда такое будет в следующий раз. Игроку надо переходить в более серьeзный клуб с задачами.
Нормальная практика, когда тренеры звонят игрокам, которые их интересуют. Даже большие европейские тренеры это делают, либо приглашают на ужин. Это показатель, насколько Станкович заинтересован в футболисте.
Комличенко нужно сделать правильный выбор, где он будет прогрессировать. Он не должен бояться конкуренции, даже если на его позицию есть 2-3 футболиста. Надо верить в свои силы, переходить и доказывать. В запас Комличенко может сесть и в «Локомотиве», если они возьмут ещe одного нападающего», – сказал Чернышов.
- 29-летний Комличенко в этом сезоне провел за клуб 37 матчей, забил 9 голов, отдал 5 передач.
- Его контракт с «Ростовом» рассчитан до лета 2026 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Комличенко в 4 миллиона евро.
- Сообщалось, что форвард склоняется к переходу в «Локомотив».
- При этом ему неоднократно звонил главный тренер «Спартака» Деян Станкович, который заинтересован в игроке.