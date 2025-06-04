Бывший тренер «Спартака» оценил возможный переход Комличенко

Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов высказался о возможности перехода в команду нападающего «Ростова» Николая Комличенко.

«Нормально, что хорошим форвардом интересуются большие российские клубы. Своей игрой за «Ростов» Комличенко доказал, что это футболист высокого уровня. При всeм уважении к «Ростову», но эта команда не борется за самые высокие места, сейчас они играли в финале Кубка, но ещe неизвестно, когда такое будет в следующий раз. Игроку надо переходить в более серьeзный клуб с задачами.

Нормальная практика, когда тренеры звонят игрокам, которые их интересуют. Даже большие европейские тренеры это делают, либо приглашают на ужин. Это показатель, насколько Станкович заинтересован в футболисте.

Комличенко нужно сделать правильный выбор, где он будет прогрессировать. Он не должен бояться конкуренции, даже если на его позицию есть 2-3 футболиста. Надо верить в свои силы, переходить и доказывать. В запас Комличенко может сесть и в «Локомотиве», если они возьмут ещe одного нападающего», – сказал Чернышов.