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  • Бывший тренер «Спартака» оценил возможный переход Комличенко

Бывший тренер «Спартака» оценил возможный переход Комличенко

Вчера, 14:42
7

Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов высказался о возможности перехода в команду нападающего «Ростова» Николая Комличенко.

«Нормально, что хорошим форвардом интересуются большие российские клубы. Своей игрой за «Ростов» Комличенко доказал, что это футболист высокого уровня. При всeм уважении к «Ростову», но эта команда не борется за самые высокие места, сейчас они играли в финале Кубка, но ещe неизвестно, когда такое будет в следующий раз. Игроку надо переходить в более серьeзный клуб с задачами.

Нормальная практика, когда тренеры звонят игрокам, которые их интересуют. Даже большие европейские тренеры это делают, либо приглашают на ужин. Это показатель, насколько Станкович заинтересован в футболисте.

Комличенко нужно сделать правильный выбор, где он будет прогрессировать. Он не должен бояться конкуренции, даже если на его позицию есть 2-3 футболиста. Надо верить в свои силы, переходить и доказывать. В запас Комличенко может сесть и в «Локомотиве», если они возьмут ещe одного нападающего», – сказал Чернышов.

  • 29-летний Комличенко в этом сезоне провел за клуб 37 матчей, забил 9 голов, отдал 5 передач.
  • Его контракт с «Ростовом» рассчитан до лета 2026 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость Комличенко в 4 миллиона евро.
  • Сообщалось, что форвард склоняется к переходу в «Локомотив».
  • При этом ему неоднократно звонил главный тренер «Спартака» Деян Станкович, который заинтересован в игроке.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Комличенко Николай Чернышов Андрей Станкович Деян
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Комментарии (7)
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DOCTOR PENALTY
1749038220
Спартак и Локомотив... Разницы особой нет. Пойдёт туда, где больше дадут, скоро 30(!!!), какой уж тут выбор. """"
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...короче
1749041553
..."Там у соседа мясо в щах, На всю деревню хруст в хрящах. И дочь - невеста, вся в прыщах, Созрела значит!"(с)... Думаю, кто невеста - понятно)...
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Литейный 4 (returned)
1749042372
Не, ну у хряков он прописался бы однозначно. Его нырки плюс судейская лояльность это десяток левых пенальти как минимум. Гыгыгы
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Айболид
1749045056
Сказано под давлением миллера .
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Cleaner
1749047014
Если Комличенко перейдет в Спартак, у СПАРТАКА в составе появится НОВЫЙ ДЕЛЬФИН! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
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