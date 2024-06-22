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    Экс-тренер «Спартака» может возглавить сборную Индии

    Российский специалист Андрей Чернышов находится в шорт-листе Всеиндийской футбольной федерации на пост главного тренера национальной команды. По данным «Спорт день за днeм», внимание руководства федерации привлекла успешная работа 56-летнего тренера в клубе «Мохаммедан».

    По итогам сезона-2023/24, команда Чернышова вышла в Суперлигу Индии, а ранее выиграла под его руководством Калькуттскую футбольную лигу.

    До последнего времени пост главного тренера сборной Индии занимал хорватский специалист Игор Штимац. Сотрудничество с ним было прекращено после того, как тренер не выполнил задачу по выходу сборной Индии в третий раунд азиатского отбора на чемпионат мира-2026.

    • Чернышов был главным тренером «Спартака» в 2003 году, возглавлял молодежную сборную России в 2002–2005 годах.
    • Сборная Индии в рейтинге ФИФА занимает 124 место.

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    Источник: «Спорт день за днём»

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