Экс-тренер «Спартака» может возглавить сборную Индии

Российский специалист Андрей Чернышов находится в шорт-листе Всеиндийской футбольной федерации на пост главного тренера национальной команды. По данным «Спорт день за днeм», внимание руководства федерации привлекла успешная работа 56-летнего тренера в клубе «Мохаммедан».

По итогам сезона-2023/24, команда Чернышова вышла в Суперлигу Индии, а ранее выиграла под его руководством Калькуттскую футбольную лигу.

До последнего времени пост главного тренера сборной Индии занимал хорватский специалист Игор Штимац. Сотрудничество с ним было прекращено после того, как тренер не выполнил задачу по выходу сборной Индии в третий раунд азиатского отбора на чемпионат мира-2026.