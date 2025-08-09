«Спартак» призвали уволить Станковича

Бывший тренер «Спартака» Андрей Чернышов оценил работу Деяна Станковича в клубе.

«Я сразу не считал Станковича супертренером, который должен был возглавить один из лучших и самых популярных клубов в России. Посмотрите на его историю побед в «Црвене Звезде» в сербском чемпионате. Там выигрывали все тренеры до и после Станковича. С этой командой сложнее проиграть, чем выиграть. Это какой-то сербский монстр. С «Црвеной Звездой» соперничать никто не может – даже если убрать тренера, команда всe равно победит. Потом Станкович работал в итальянской «Сампдории», с которой вылетел из Серии А. А затем тренировал «Ференцварош», который является топ-клубом Венгрии.

Все произносят фамилию Станковича, и мы сразу же вспоминаем его футбольную карьеру и игры за «Интер» и сборную Сербии. Да, это величайший футболист, про это нельзя говорить ничего плохого. Но Станкович-игрок и Станкович-тренер – это разные люди. Мне кажется, сейчас у него присутствует некая нервозность, которая передаeтся футболистам «Спартака». Хорошо, когда в командах есть темпераментный тренер. Такие есть в Европе: Энрике, Конте, Гвардиола и Клопп. Но они умеют держать эмоции. Когда надо, они дают всплеск, а в остальных случаях спокойно сидят на лавке или стоят на бровке.

Я считаю, что футболисты «Спартака» задeргались и не знают, что делать на поле. Из-за этого возникают фолы и красные карточки. Для меня Станкович – это не тренер для московского «Спартака». Когда были разговоры о новом тренере, я отдавал предпочтение нашим специалистам: Карпину и Черчесову. Уже начался второй сезон работы Деяна, поэтому мы можем делать определeнные выводы. В таком клубе с таким бюджетом, набором футболистов и покупками, честно говоря, результатов нет», – сказал Чернышов.