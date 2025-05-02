Байдачный выступил против трансфера Мюллера в «Динамо»

Бывший тренер «Ахмата» Анатолий Байдачный прокомментировал отставку Марцела Лички из «Динамо».
«Этому Личке вообще безразлична судьба «Динамо», поэтому он приглашает Томаса Мюллера в «Динамо». А вот мне бы хотелось, чтобы не Мюллер играл за «Динамо», а наши молодые ребята. Тем более, что мы сейчас не участвуем в еврокубках, самое хорошее время, чтобы наиграть своих.
А этот Личка сегодня здесь, завтра – там. Чего ему до «Динамо»? Ему без разницы, кто будет играть за клуб. Я всегда против приглашения иностранных игроков в нынешнее время. Зачем мы футбольные школы содержим?» – сказал Байдачный.
- Личка возглавлял «Динамо» с лета 2023 года.
- В прошлом сезоне команда под его руководством упустила чемпионство в последнем туре РПЛ.
- В текущем розыгрыше Премьер-лиги динамовцы идут на 5-м месте. Из Кубка они вылетели во вторник от «Спартака».
Источник: Legalbet