Байдачный выступил против трансфера Мюллера в «Динамо»

Бывший тренер «Ахмата» Анатолий Байдачный прокомментировал отставку Марцела Лички из «Динамо».

«Этому Личке вообще безразлична судьба «Динамо», поэтому он приглашает Томаса Мюллера в «Динамо». А вот мне бы хотелось, чтобы не Мюллер играл за «Динамо», а наши молодые ребята. Тем более, что мы сейчас не участвуем в еврокубках, самое хорошее время, чтобы наиграть своих.

А этот Личка сегодня здесь, завтра – там. Чего ему до «Динамо»? Ему без разницы, кто будет играть за клуб. Я всегда против приглашения иностранных игроков в нынешнее время. Зачем мы футбольные школы содержим?» – сказал Байдачный.