«Динамо» пригласило Мюллера: «Томас, пожалуйста»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка хочет видеть в клубе нападающего «Баварии» Томаса Мюллера.

– В конце сезона Томас Мюллер уйдет из «Баварии». Готовы ли вы ему предложить перейти в «Динамо»?

– Да, можно попросить сделать это. [Наш спортивный директор] Желько Бувач долго работал в «Майнце», «Боруссии» Д – значит, у него может быть хорошая связь с Мюллером. Почему бы и нет? Это большой игрок с хорошими человеческими качествами, – сказал Личка.

– Обратитесь к нему.

– Томас, пожалуйста, переходи в «Динамо».