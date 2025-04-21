«Динамо» пригласило Мюллера: «Томас, пожалуйста»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка хочет видеть в клубе нападающего «Баварии» Томаса Мюллера.
– В конце сезона Томас Мюллер уйдет из «Баварии». Готовы ли вы ему предложить перейти в «Динамо»?
– Да, можно попросить сделать это. [Наш спортивный директор] Желько Бувач долго работал в «Майнце», «Боруссии» Д – значит, у него может быть хорошая связь с Мюллером. Почему бы и нет? Это большой игрок с хорошими человеческими качествами, – сказал Личка.
– Обратитесь к нему.
– Томас, пожалуйста, переходи в «Динамо».
- Ранее Мюллер объявил об уходе из «Баварии» по окончании сезона.
- В этом сезоне 35-летний нападающий провел за «Баварию» 40 матчей, забил 6 голов, отдал 6 передач.
- Томас не играл нигде, кроме «Баварии».
Источник: «РБ Спорт»