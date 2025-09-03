Морено дисквалифицировали в РПЛ, несмотря на увольнение из «Сочи»

Контрольно‑дисциплинарный комитет РФС наказал экс-тренера «Сочи» Роберта Морено.

Его дисквалифицировали на один матч РПЛ из-за удаления в игре со «Спартаком» (1:2).

«По Морено КДК принял решение не применять дополнительную дисквалификацию, кроме автоматической. Он не выражался ненормативно, иных признаков тоже не было, только конфронтация с выходом на поле.

1 матч дисквалификации без штрафа. Он не участвовал в заседании, был только юрист клуба. Он сказал о процессе расторжения контракта, тренера уже в клубе не было. Но субъектом он до сих пор является, из заявки на сегодня он не исключен», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.