Морено дисквалифицировали в РПЛ, несмотря на увольнение из «Сочи»

Контрольно‑дисциплинарный комитет РФС наказал экс-тренера «Сочи» Роберта Морено.
Его дисквалифицировали на один матч РПЛ из-за удаления в игре со «Спартаком» (1:2).
«По Морено КДК принял решение не применять дополнительную дисквалификацию, кроме автоматической. Он не выражался ненормативно, иных признаков тоже не было, только конфронтация с выходом на поле.
1 матч дисквалификации без штрафа. Он не участвовал в заседании, был только юрист клуба. Он сказал о процессе расторжения контракта, тренера уже в клубе не было. Но субъектом он до сих пор является, из заявки на сегодня он не исключен», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.
- Морено уволили из «Сочи» 2 сентября.
- В матче со «Спартаком» его удалили после финального свистка за агрессивное поведение в адрес арбитров.
- Испанца сменил Игорь Осинькин.
Источник: «Матч ТВ»