  • Главная
  • Новости
  Экс-игрок «Сочи» Бурмистров: «Сказал Морено, что при нем тренироваться не буду»

Вчера, 19:41

Бывший футболист «Сочи» Никита Бурмистров рассказал о своем демарше в клубе.

– Как восприняли отстранение Роберта Морено после первой стыковой игры с «Пари НН»?

– Сказал тогда, что это не поможет. Он команду собирал, готовил, и до удаления игра складывалась позитивно. Я уже месяц практически не тренировался, но верил, что с Морено мы пройдем «Пари НН».

Когда сказали, что его убирают, думал, что это ошибка, но, как видите, за день-два другие тренеры сплотили команду: кого нужно поставили, кого нужно убрали – и мы победили без Морено.

– Выходя во второй игре с «Пари НН», уже знали, что это последний матч в карьере?

– Конечно. За месяц до этого я с Морено не то что поругался, а просто сказал, что больше не буду при нем тренироваться, и ушел. За день до отстранения он меня вернул, объяснив, что атмосфера в коллективе так себе и для сплочения нужна моя помощь.

Я вернулся и сказал ребятам, что нужно забыть о всех передрягах и просто пройти «Нижний Новгород». Выходить на поле уже и не думал, но тренерский штаб меня все же выпустил – видимо, в знак уважения.

– Почему отказывались тренироваться при Морено?

– На тренировках оказывался лишним. Мол, иди посиди, мы потренируемся, а потом заменишь вон того. А как мне потом играть, если не тренируюсь? Какой смысл в 35 лет сидеть за полем и смотреть, как другие тренируются? Вот и сказал, что делать этого не буду, и индивидуально работал в тренажерном зале.

  • В июле вингеру исполнилось 36 лет.
  • Бурмистров – рекордсмен сочинцев по числу сыгранных матчей и количеству голевых передач.
  • Также он выступал за ЦСКА, «Краснодар», «Анжи», «Амкар», «Урал», тульский «Арсенал» и другие команды.

