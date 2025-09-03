Пономарев назвал клуб РПЛ, которому не поможет даже Моуринью

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев высказался об уходе Роберта Морено с поста главного тренера «Сочи».
«Толку от ухода Морено не будет. Там хоть Моуринью поставь – бесполезно. Не хватает «Сочи» хороших исполнителей. Нет достаточно сильных игроков.
И это первый момент, а второй уже тренер. Тренер должен нацелить команду на успех, дать четко каждому задание, как, например, успешно это делает в «Ахмате» Черчесов. Но в первую очередь, повторюсь, всe зависит от состава команды. Не будет состава – никто ничего не сможет там сделать», – сказал Пономарев.
- «Сочи» объявил об уходе Морено во вторник. Президент клуба Борис Ротенберг ранее говорил, что команду возглавит Игорь Осинькин.
- «Сочи» занимает 16-е место в РПЛ с 1 очком после 7 туров.
- 62-летний Жозе Моуринью в конце августа покинул пост главного тренера «Фенербахче».
Источник: «Матч ТВ»