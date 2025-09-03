Пономарев назвал клуб РПЛ, которому не поможет даже Моуринью

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев высказался об уходе Роберта Морено с поста главного тренера «Сочи».

«Толку от ухода Морено не будет. Там хоть Моуринью поставь – бесполезно. Не хватает «Сочи» хороших исполнителей. Нет достаточно сильных игроков.

И это первый момент, а второй уже тренер. Тренер должен нацелить команду на успех, дать четко каждому задание, как, например, успешно это делает в «Ахмате» Черчесов. Но в первую очередь, повторюсь, всe зависит от состава команды. Не будет состава – никто ничего не сможет там сделать», – сказал Пономарев.