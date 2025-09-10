Заболотный раскритиковал бывшего тренера: «Души у него нет»

Экс-вратарь «Сочи» Николай Заболотный высказался о бывшем главном тренере команды Роберте Морено.

– Мне сложно сказать, почему я был основным, а потом перестал играть. Но его отношение ко всем футболистам было как к фишкам или пешкам. Он мог нас двигать на макете, не понимая, что нам трудно исполнять то, что он говорит. Это больше относится к моменту, когда мы вылетели в Первую лигу. В РПЛ, когда Морено только пришeл, футболисты его больше понимали. А потом тренер немного изменился.

– Допускаете, что Морено мог где-то играть на публику и быть не до конца искренним в своих словах и поступках?

– Плохо обсуждать его после отъезда, но скажу кратко – души у него нет. Я говорил, что к игрокам он относился как к фишкам, – это как раз про его поступки.