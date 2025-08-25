Введите ваш ник на сайте
  Ташуев призвал клуб РПЛ уволить тренера: «Как будто небожитель какой-то!»

Ташуев призвал клуб РПЛ уволить тренера: «Как будто небожитель какой-то!»

Сегодня, 17:59
2

Сергей Ташуев считает, что «Сочи» должен отправить в отставку главного тренера Роберта Морено.

«Третий сезон специалист не даeт результат, а его держат и держат. Футболисты не прогрессируют, нет игры. Вообще ничего нет! Это загадка, которую трудно разрешить.

У всех иностранных специалистов сумасшедшие неустойки. Мы, когда приходим работать, нам об этом даже не говорят. Даже не думайте!

В первую очередь мы должны любить себя, а мы себя почему-то не очень уважаем. Это неправильно. Наша тренерская школа намного лучше.

Для «Сочи» моветон держать такого специалиста, как Морено. Он доказал всем, что не способен, что ничего не получается.

Страдают болельщики и российский футбол, потому что собирают неплохих ребят, но они не прогрессируют и в сборных не играют.

Почему-то наши специалисты не так востребованы, не так нам доверяют, как иностранным специалистам. Он приехал как будто небожитель какой-то! И что он сделал? Как говорится, за державу обидно», – сказал Ташуев.

  • «Сочи» занимает последнее место в РПЛ с 1 очком в 6 турах.
  • Морено возглавляет команду с декабря 2023 года.
  • Статистика испанца: 22 победы, 17 ничьих и 21 поражение в 60 матчах.

Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VVM1964
1756134936
Ты думаешь выскочил в пятерку, так в ней и будешь ? К десятому туру уже не будет вас там, а к финишу за счастье будет в верхней 8-ке оказаться. Заботой о своей команде ограничься, а то что-то очень много стало Ташуева в эфире !...
Ответить
