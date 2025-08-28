Введите ваш ник на сайте
В «Сочи» объяснили приступ Морено

Сегодня, 17:47
1

Спортивный директор «Сочи» Игорь Кудряшов прокомментировал ситуацию с главным тренером команды Робертом Морено.

  • Испанцу стало плохо во время кубкового матча с «Краснодаром» (2:4).
  • Сообщалось, что 47-летний специалист перенес гипертонический криз.

«Самочувствие у Роберта нормальное. Это от нервов, нужно просто восстановиться», – сказал Кудряшов.

  • «Сочи» занимает последнее место в РПЛ с 1 очком в 6 турах.
  • Морено возглавляет команду с декабря 2023 года.
  • Статистика испанца: 22 победы, 17 ничьих и 22 поражения в 61 матче.

Заявление «Сочи» о состоянии здоровья Морено, перенесшего гипертонический криз 2
Моссаковский назвал команду РПЛ, где в ближайшие дни сменится тренер 2
Стало известно, есть ли угроза жизни тренера «Сочи» Морено 1
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Сочи Морено Роберт
Комментарии (1)
Burtaze
1756393734
Ещё раз напишу, что довели парня футболёры, нельзя с такой нежной душевной конституцией быть тренером.., вон толстокожему Карпину всё ни почём.., знай себе плюётся весь матч и подкрылками хлопает..
