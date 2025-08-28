В «Сочи» объяснили приступ Морено

Спортивный директор «Сочи» Игорь Кудряшов прокомментировал ситуацию с главным тренером команды Робертом Морено.

Испанцу стало плохо во время кубкового матча с «Краснодаром» (2:4).

Сообщалось, что 47-летний специалист перенес гипертонический криз.

«Самочувствие у Роберта нормальное. Это от нервов, нужно просто восстановиться», – сказал Кудряшов.