В «Сочи» объяснили приступ Морено

Спортивный директор «Сочи» Игорь Кудряшов прокомментировал ситуацию с главным тренером команды Робертом Морено.
- Испанцу стало плохо во время кубкового матча с «Краснодаром» (2:4).
- Сообщалось, что 47-летний специалист перенес гипертонический криз.
«Самочувствие у Роберта нормальное. Это от нервов, нужно просто восстановиться», – сказал Кудряшов.
- «Сочи» занимает последнее место в РПЛ с 1 очком в 6 турах.
- Морено возглавляет команду с декабря 2023 года.
- Статистика испанца: 22 победы, 17 ничьих и 22 поражения в 61 матче.
