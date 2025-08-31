«Сочи» выбрал нового тренера

Стало известно имя нового главного тренера «Сочи»,

В ближайшее время клуб уволит Роберта Морено – переговоры о расторжении контракта уже идут.

Заменит испанца Игорь Осинькин. С ним заключат соглашение до конца сезона с опцией продления при определенных условиях.