«Сочи» выбрал нового тренера

Стало известно имя нового главного тренера «Сочи»,
В ближайшее время клуб уволит Роберта Морено – переговоры о расторжении контракта уже идут.
Заменит испанца Игорь Осинькин. С ним заключат соглашение до конца сезона с опцией продления при определенных условиях.
- «Сочи» занимает последнее место в РПЛ с 1 очком в 7 турах.
- Морено возглавлял команду с декабря 2023 года.
- Его статистика: 22 победы, 17 ничьих и 23 поражения в 62 матчах.
- Осинькин летом ушел из «Крыльев Советов» – с ним не продлили контракт.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова