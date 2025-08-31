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«Сочи» выбрал нового тренера

31 августа 2025, 21:13
10

Стало известно имя нового главного тренера «Сочи»,

В ближайшее время клуб уволит Роберта Морено – переговоры о расторжении контракта уже идут.

Заменит испанца Игорь Осинькин. С ним заключат соглашение до конца сезона с опцией продления при определенных условиях.

  • «Сочи» занимает последнее место в РПЛ с 1 очком в 7 турах.
  • Морено возглавлял команду с декабря 2023 года.
  • Его статистика: 22 победы, 17 ничьих и 23 поражения в 62 матчах.
  • Осинькин летом ушел из «Крыльев Советов» – с ним не продлили контракт.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Сочи Осинькин Игорь Морено Роберт
Комментарии (10)
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Semenycch
1756664328
Браво! Осинькин отличный тренер!
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Чилим.
1756664517
Зря, зря. А как же мечта о лучшей лиге мира? При Осинькине можно и не попасть.
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sochi-2013
1756666608
Не сомневался. Заставит бегать. Играть тоже.))
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neim
1756667169
А московское Динамо не собирается там на выборы ? )))
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