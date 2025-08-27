Моссаковский назвал команду РПЛ, где в ближайшие дни сменится тренер

Комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский прокомментировал инцидент с главным тренером «Сочи» Робертом Морено.

«Роберту Морено здоровья. Наверное, это завершение его истории в Сочи. Игры нет, результата нет, а теперь еще и здоровье под угрозой.

Не знаю, полетит ли Морено в Москву на «Спартак», но уверен, что в паузу в команде будет новый главный тренер», – сказал Моссаковский.