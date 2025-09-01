Введите ваш ник на сайте
Президент «Сочи» объявил о назначении нового тренера

1 сентября, 13:59
7

Президент «Сочи» Борис Ротенберг подтвердил отставку главного тренера Роберта Морено и назначение Игоря Осинькина вместо него.

«Все видели, что получился провальный сезон, что Роберт Морено не справился с задачей, которая перед ним была поставлена.

Хотя он старался, но, видно, его испанский менталитет не дал ему такой возможности. Морено строил игру клуба, как будто у него там игроки какой-нибудь «Барселоны», которые сами все должны делать.

В России спортивная традиция другая. Тренерская работа – это именно работа с каждым спортсменом, с каждым членом команды.

Есть тренер, а вся команда – это его дети. Он с каждым своим «ребенком», своим подопечным спортсменом должен непременно разговаривать, должен вытаскивать из него все самые лучшие качества. Игроки должны стараться. Они уже школу прошли, но вот их максимум тренеру нужно вытаскивать.

Лично я считаю, что как раз Игорь Витальевич Осинькин способен это сделать. Он будет разговаривать, он будет с каждым спортсменом, с каждым воспитанником работать и общаться так, чтобы игрок во время матча находился в нужном месте в нужный момент.

Чтобы каждый игрок построил свою игру, чтобы была команда. А команда будет тогда, когда каждый игрок станет бороться не только за свою семью и за свой спортивный результат, но и за тренера.

Этого не было в команде при Морено. И я считаю, что Осинькин это изменит. Верю, что мы увидим изменения на поле, на табло и в турнирной таблице», – сказал Ротенберг.

  • «Сочи» занимает последнее место в РПЛ с 1 очком в 7 турах.
  • Морено возглавлял команду с декабря 2023 года.
  • Его статистика: 22 победы, 17 ничьих и 23 поражения в 62 матчах.
  • Осинькин летом ушел из «Крыльев Советов» – с ним не продлили контракт.

Вингер «Крыльев» Олейников отказал трем клубам РПЛ и ждет предложение из Москвы
Морено дисквалифицировали в РПЛ, несмотря на увольнение из «Сочи» 1
Пономарев назвал клуб РПЛ, которому не поможет даже Моуринью 1
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Сочи Осинькин Игорь Морено Роберт
vvv123
1756725029
Шилу поменяли на мылу. Только и всего!
Ответить
САДЫЧОК
1756725845
Отстой!
Ответить
NewLife
1756726122
Только не надо больше судей покупать)
Ответить
lejnin
1756727310
Вот поэтому российский футбол в большой и глубокой дыре, потому что на поле выходят не профессионалы, а "дети", которым всё надо разжевать и показать...
Ответить
subbotaspartak
1756727766
...Есть тренер, а вся команда – это его дети... Папа ништяк, толстяк.
Ответить
