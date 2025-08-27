Стало известно, есть ли угроза жизни тренера «Сочи» Морено

Тренер «Сочи» Эдуардо Докампо рассказал о состоянии главного тренера команды Роберта Морено.

Испанцу стало плохо во время кубкового матча с «Краснодаром» (2:4).

С Морено работали врачи скорой помощи.

Впереди у «Сочи» матч РПЛ против «Спартака».

«Он чувствовал себя плохо во время матча. Сейчас он с врачами, ему делают обследование. Нет угрозы жизни. Он стабилен, находится под контролем врачей.

Понятно, что ситуация в чемпионате не очень хорошая, нам нужно ее исправлять. Мы это и будем делать», – сказал Докампо.