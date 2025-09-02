«Сочи» официально объявил об отставке Морено

Роберт Морено покинул пост главного тренера «Сочи». Трудовое соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
Вместе с 47-летним специалистом команду покидают и его помощники.
«В настоящий момент ведeтся работа по формированию нового тренерского штаба, который будет представлен в ближайшее время», – говорится в сообщении клуба.
- Испанец возглавлял «Сочи» с 15 декабря 2023 года. Команда под его руководством вылетела из РПЛ и вернулась обратно.
- Сейчас «Сочи» занимает 16-е место в РПЛ с 1 очком после 7 туров.
Источник: официальный сайт «Сочи»