«Сочи» официально объявил об отставке Морено

Роберт Морено покинул пост главного тренера «Сочи». Трудовое соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Вместе с 47-летним специалистом команду покидают и его помощники.

«В настоящий момент ведeтся работа по формированию нового тренерского штаба, который будет представлен в ближайшее время», – говорится в сообщении клуба.