Морено ждал увольнение из «Сочи» и выплату неустойки

Роберт Морено был готов к отставке с поста главного тренера «Сочи».

47-летний испанец заранее понимал, что его уволят, поскольку доверие к нему со стороны руководства снизилось, а футболистам все чаще не хватало самоотдачи.

Морено хотел, чтобы с ним побыстрее расторгли контракт и выплатили неустойку.