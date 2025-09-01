Морено ждал увольнение из «Сочи» и выплату неустойки

Роберт Морено был готов к отставке с поста главного тренера «Сочи».
47-летний испанец заранее понимал, что его уволят, поскольку доверие к нему со стороны руководства снизилось, а футболистам все чаще не хватало самоотдачи.
Морено хотел, чтобы с ним побыстрее расторгли контракт и выплатили неустойку.
- «Сочи» занимает последнее место в РПЛ с 1 очком в 7 турах.
- Морено возглавлял команду с декабря 2023 года.
- Его статистика: 22 победы, 17 ничьих и 23 поражения в 62 матчах.
- Новым главным тренером стал Игорь Осинькин.
Источник: Legalbet