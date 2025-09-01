Осинькин получил подарок от экс-тренера «Сочи» Морено

Бывший главный тренер «Сочи» Роберт Морено решил отдать своему преемнику Игорю Осинькину кофемашину.
СМИ уже писали об этом устройстве в августе. Якобы испанец подарил сотруднику клуба кофемашину после поражения в первом стыковом матче с «Пари НН» и отстранения от работы, а потом забрал ее обратно.
- «Сочи» занимает последнее место в РПЛ с 1 очком в 7 турах.
- Морено возглавлял команду с декабря 2023 года.
- Его статистика: 22 победы, 17 ничьих и 23 поражения в 62 матчах.
Источник: «Mash на спорте»