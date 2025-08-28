Заявление «Сочи» о состоянии здоровья Морено, перенесшего гипертонический криз

«Сочи» опубликовал официальное заявление по ситуации с главным тренером команды Робертом Морено.

Испанцу стало плохо во время кубкового матча с «Краснодаром» (2:4).

Сообщалось, что 47-летний специалист перенес гипертонический криз.

«Во втором тайме матча с «Краснодаром» главный тренер нашей команды Роберт Морено почувствовал недомогание и был вынужден покинуть техническую зону.

В сопровождении клубных врачей он проследовал в подтрибунное помещение, где ему была оказана своевременная необходимая медицинская помощь.

После завершения игры Роберт Морено был доставлен в одну из городских клиник для прохождения углублeнного обследования.

По его итогам врачи не выявили серьeзных проблем со здоровьем и подтвердили, что госпитализация не требуется.

В настоящий момент главный тренер самостоятельно покинул клинику и чувствует себя удовлетворительно», – говорится в заявлении.