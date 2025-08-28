Заявление «Сочи» о состоянии здоровья Морено, перенесшего гипертонический криз

«Сочи» опубликовал официальное заявление по ситуации с главным тренером команды Робертом Морено.
- Испанцу стало плохо во время кубкового матча с «Краснодаром» (2:4).
- Сообщалось, что 47-летний специалист перенес гипертонический криз.
«Во втором тайме матча с «Краснодаром» главный тренер нашей команды Роберт Морено почувствовал недомогание и был вынужден покинуть техническую зону.
В сопровождении клубных врачей он проследовал в подтрибунное помещение, где ему была оказана своевременная необходимая медицинская помощь.
После завершения игры Роберт Морено был доставлен в одну из городских клиник для прохождения углублeнного обследования.
По его итогам врачи не выявили серьeзных проблем со здоровьем и подтвердили, что госпитализация не требуется.
В настоящий момент главный тренер самостоятельно покинул клинику и чувствует себя удовлетворительно», – говорится в заявлении.
- «Сочи» занимает последнее место в РПЛ с 1 очком в 6 турах.
- Морено возглавляет команду с декабря 2023 года.
- Статистика испанца: 22 победы, 17 ничьих и 22 поражения в 61 матче.
Источник: сайт «Сочи»