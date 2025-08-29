Еще один клуб РПЛ готовится к тренерской отставке

Не только главный тренер «Ростова» Джонатан Альба лишится работы во время паузы на матчи сборных.
Также к тренерской отставке готовится «Сочи» – Роберт Морено будет уволен, если удастся решить вопрос о неустойке.
Испанец может рассчитывать на выплату всей зарплаты до окончания действия контракта, рассчитанного до лета 2027 года.
Заменить его может Игорь Осинькин или Олег Василенко.
- «Сочи» занимает последнее место в РПЛ с 1 очком в 6 турах.
- Морено возглавляет команду с декабря 2023 года.
- Статистика испанца: 22 победы, 17 ничьих и 22 поражения в 61 матче.
Источник: Metaratings