Еще один клуб РПЛ готовится к тренерской отставке

Сегодня, 18:40
1

Не только главный тренер «Ростова» Джонатан Альба лишится работы во время паузы на матчи сборных.

Также к тренерской отставке готовится «Сочи» – Роберт Морено будет уволен, если удастся решить вопрос о неустойке.

Испанец может рассчитывать на выплату всей зарплаты до окончания действия контракта, рассчитанного до лета 2027 года.

Заменить его может Игорь Осинькин или Олег Василенко.

  • «Сочи» занимает последнее место в РПЛ с 1 очком в 6 турах.
  • Морено возглавляет команду с декабря 2023 года.
  • Статистика испанца: 22 победы, 17 ничьих и 22 поражения в 61 матче.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Сочи Морено Роберт
Комментарии (1)
СильныйМозг
1756484519
Жалко не Зенит.
Ответить
