Еще один клуб РПЛ готовится к тренерской отставке

Не только главный тренер «Ростова» Джонатан Альба лишится работы во время паузы на матчи сборных.

Также к тренерской отставке готовится «Сочи» – Роберт Морено будет уволен, если удастся решить вопрос о неустойке.

Испанец может рассчитывать на выплату всей зарплаты до окончания действия контракта, рассчитанного до лета 2027 года.

Заменить его может Игорь Осинькин или Олег Василенко.