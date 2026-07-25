Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Атлетико Паранаэнсе» – «Интернасьонал»: кто победит в матче 20 тура чемпионата Бразилии 2026

25 июля 2026 9:57
Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал
26 июл. 2026, воскресенье 00:30 | Бразилия. Серия А, 20 тур
Перейти в онлайн матча
2.05
Победа «Атлетико Паранаэнсе»
Сделать ставку

Матч 20 тура бразильской Серии A между «Атлетико Паранаэнсе» и «Интернасьоналом» пройдет 26 июля 2026 года в Куритибе на стадионе «Арена да Байшада». Хозяева занимают третье место с 33 очками, находятся в отличной форме – три победы подряд и четырехматчевая голевая серия, а также имеют преимущество в очных встречах, где не проигрывают в пяти последних матчах. Гости расположились на 14-й строчке с 21 очком, проиграли три последних матча и пропускают в пяти турах подряд. Сможет ли «Интернасьонал» прервать свою неудачную серию и навязать борьбу фавориту, или «Атлетико Паранаэнсе» продолжит свое победное шествие и добьется уверенной победы? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть результативным?

Кто победит в матче

«Атлетико Паранаэнсе» подходит к игре с солидной статистикой: команда побеждает в трех последних матчах Серии A, забивает в четырех последних турах и не проигрывает в пяти из семи последних встреч. В атаке хозяева действуют достаточно результативно – 1.20 гола в среднем за последние пять матчей, а лучший бомбардир Кевин Виверос забил 12 голов в 22 встречах. Оборона выглядит надежно: 0.80 пропущенных гола в среднем за матч, что является одним из лучших показателей в лиге. Важнейшим козырем является статистика личных встреч: «Атлетико Паранаэнсе» не проигрывает «Интернасьоналу» в пяти последних матчах и стабильно забивает в этих встречах. В прошлом туре хозяева обыграли «Сан-Паулу» (2:1) на выезде, что подтвердило их боеспособность и характер.

«Интернасьонал» находится в кризисе: команда проиграла три последних матча и пропускает в пяти последних турах подряд. В атаке гости действуют неплохо – 1.80 гола в среднем за последние пять игр, а лучший бомбардир Александро Бернабей забил восемь мячей в 25 матчах. Однако оборона «Интернасьонала» является слабым местом: 2.00 пропущенных гола в среднем за игру, и команда пропускает в шести последних матчах. В очных встречах с «Атлетико Паранаэнсе» гости редко добиваются успеха, особенно в Куритибе, где они проигрывают в последних матчах. Текущая форма и психологическое давление от серии поражений делают их аутсайдерами в этой встрече.

С учетом всех факторов победа «Атлетико Паранаэнсе» не вызывает сомнений. Хозяева имеют преимущество формы, домашнего поля и статистики личных встреч, тогда как гости находятся в глубоком кризисе и не могут найти свою игру ни в атаке, ни в обороне. «Интернасьонал» наверняка сможет забить, но их оборона не выдержит давления хозяев, которые должны уверенно побеждать.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Атлетико Паранаэнсе» имеет явное преимущество, не проигрывая «Интернасьоналу» в пяти последних матчах и стабильно забивая в этих встречах. Текущая форма только усиливает этот перевес: хозяева побеждают в трех матчах подряд, тогда как гости проигрывают три последних встречи и пропускают в пяти турах подряд. Это указывает на то, что «Атлетико Паранаэнсе» должен продолжить свою успешную серию и уверенно победить.

Личные встречи
39% (9)
26% (6)
35% (8)
26
Забитых мячей
24
1.13
В среднем за матч
1.04
3:0
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  2:1
Самая крупная ничья:  2:2
Бразилия. Серия А, 1 тур
Интернасьонал
0 : 1
29.01.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 22 тур
Интернасьонал
2 : 2
12.08.2024
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 3 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 0
21.04.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 24 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 1
22.09.2023
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 5 тур
Интернасьонал
0 : 2
11.05.2023
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 0
06.11.2022
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 17 тур
Атлетико Паранаэнсе
0 : 0
16.07.2022
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
2 : 1
14.11.2021
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 13 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 1
26.07.2021
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
0 : 0
05.02.2021
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 15 тур
Интернасьонал
2 : 1
12.10.2020
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 29 тур
Интернасьонал
1 : 1
01.11.2019
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 10 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 0
14.07.2019
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
2 : 1
05.11.2018
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 13 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 2
20.07.2018
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 24 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 1
11.09.2016
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 5 тур
Интернасьонал
1 : 0
02.06.2016
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 20 тур
Интернасьонал
2 : 0
23.08.2015
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 1 тур
Атлетико Паранаэнсе
3 : 0
10.05.2015
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 23 тур
Атлетико Паранаэнсе
0 : 1
21.09.2014
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 4 тур
Интернасьонал
2 : 1
11.05.2014
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 0
04.11.2013
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 13 тур
Интернасьонал
2 : 2
12.08.2013
Атлетико Паранаэнсе
Показать все

Составы команд
Не сыграют
Атлетико Паранаэнсе
Точно не сыграют
Felipinho
ЦЗ
Mycael
ВР
Бруно Запелли
АП
Артур Диас
ЦЗ
Под вопросом
Гастон Бенавидес
ЛАЗ
Leozinho
ЦФ
Интернасьонал
Точно не сыграют
Кайку
ПВ
Виктор Габриэл
ЦФ
Под вопросом
Серхио Рочет
ВР

Прогноз на победителя

Мы ожидаем уверенной победы «Атлетико Паранаэнсе» над «Интернасьоналом» в матче 20 тура бразильской Серии A. Хозяева имеют преимущество формы, домашнего поля и статистики личных встреч, тогда как гости находятся в кризисе и не могут остановить свои поражения. Учитывая, что «Атлетико Паранаэнсе» забивает в очных матчах, а «Интернасьонал» много пропускает, хозяева должны реализовать свои моменты и добиться победы с разницей как минимум в один мяч. Ставка на победу «Атлетико Паранаэнсе» за 2.05 выглядит обоснованной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 20 тура между «Атлетико Паранаэнсе» и «Интернасьоналом» состоится 26 июля 2026 года в Куритибе и начнется в 00:30 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.

«Атлетико Паранаэнсе» – «Интернасьонал»: кто победит в матче 20 тура чемпионата Бразилии 2026

2.05
Победа «Атлетико Паранаэнсе»
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Бразилия. Серия А Интернасьонал Атлетико Паранаэнсе
Другие прогнозы
25.07.2026
18:30
3.00
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Факел - Динамо Мх
Ничья
25.07.2026
19:00
1.85
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
Текстильщик - Спартак К
Победа «Спартака Кострома»
25.07.2026
20:45
1.75
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Спартак - Родина
Победа «Спартака» с форой (-1.5)
26.07.2026
00:30
2.05
Бразилия. Серия А, 20 тур
Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал
Победа «Атлетико Паранаэнсе»
26.07.2026
00:30
2.07
Бразилия. Серия А, 20 тур
Сантос - Шапекоэнсе
Победа «Сантоса» с форой (-1.5)
26.07.2026
02:30
3.70
Бразилия. Серия А, 20 тур
Васко да Гама - Мирассол
Победа «Мирассола»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+