Матч 20 тура бразильской Серии A между «Атлетико Паранаэнсе» и «Интернасьоналом» пройдет 26 июля 2026 года в Куритибе на стадионе «Арена да Байшада». Хозяева занимают третье место с 33 очками, находятся в отличной форме – три победы подряд и четырехматчевая голевая серия, а также имеют преимущество в очных встречах, где не проигрывают в пяти последних матчах. Гости расположились на 14-й строчке с 21 очком, проиграли три последних матча и пропускают в пяти турах подряд. Сможет ли «Интернасьонал» прервать свою неудачную серию и навязать борьбу фавориту, или «Атлетико Паранаэнсе» продолжит свое победное шествие и добьется уверенной победы? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть результативным?

Кто победит в матче

«Атлетико Паранаэнсе» подходит к игре с солидной статистикой: команда побеждает в трех последних матчах Серии A, забивает в четырех последних турах и не проигрывает в пяти из семи последних встреч. В атаке хозяева действуют достаточно результативно – 1.20 гола в среднем за последние пять матчей, а лучший бомбардир Кевин Виверос забил 12 голов в 22 встречах. Оборона выглядит надежно: 0.80 пропущенных гола в среднем за матч, что является одним из лучших показателей в лиге. Важнейшим козырем является статистика личных встреч: «Атлетико Паранаэнсе» не проигрывает «Интернасьоналу» в пяти последних матчах и стабильно забивает в этих встречах. В прошлом туре хозяева обыграли «Сан-Паулу» (2:1) на выезде, что подтвердило их боеспособность и характер.

«Интернасьонал» находится в кризисе: команда проиграла три последних матча и пропускает в пяти последних турах подряд. В атаке гости действуют неплохо – 1.80 гола в среднем за последние пять игр, а лучший бомбардир Александро Бернабей забил восемь мячей в 25 матчах. Однако оборона «Интернасьонала» является слабым местом: 2.00 пропущенных гола в среднем за игру, и команда пропускает в шести последних матчах. В очных встречах с «Атлетико Паранаэнсе» гости редко добиваются успеха, особенно в Куритибе, где они проигрывают в последних матчах. Текущая форма и психологическое давление от серии поражений делают их аутсайдерами в этой встрече.

С учетом всех факторов победа «Атлетико Паранаэнсе» не вызывает сомнений. Хозяева имеют преимущество формы, домашнего поля и статистики личных встреч, тогда как гости находятся в глубоком кризисе и не могут найти свою игру ни в атаке, ни в обороне. «Интернасьонал» наверняка сможет забить, но их оборона не выдержит давления хозяев, которые должны уверенно побеждать.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Атлетико Паранаэнсе» имеет явное преимущество, не проигрывая «Интернасьоналу» в пяти последних матчах и стабильно забивая в этих встречах. Текущая форма только усиливает этот перевес: хозяева побеждают в трех матчах подряд, тогда как гости проигрывают три последних встречи и пропускают в пяти турах подряд. Это указывает на то, что «Атлетико Паранаэнсе» должен продолжить свою успешную серию и уверенно победить.

Прогноз на победителя

Мы ожидаем уверенной победы «Атлетико Паранаэнсе» над «Интернасьоналом» в матче 20 тура бразильской Серии A. Хозяева имеют преимущество формы, домашнего поля и статистики личных встреч, тогда как гости находятся в кризисе и не могут остановить свои поражения. Учитывая, что «Атлетико Паранаэнсе» забивает в очных матчах, а «Интернасьонал» много пропускает, хозяева должны реализовать свои моменты и добиться победы с разницей как минимум в один мяч. Ставка на победу «Атлетико Паранаэнсе» за 2.05 выглядит обоснованной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 20 тура между «Атлетико Паранаэнсе» и «Интернасьоналом» состоится 26 июля 2026 года в Куритибе и начнется в 00:30 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.