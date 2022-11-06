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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Интернасьонал - Атлетико Паранаэнсе
Интернасьонал - Атлетико Паранаэнсе: обзор матча 06 ноября 2022
Интернасьонал
06.11.2022, воскресенье, 03:00
Бразилия. Серия А, 36 тур
2 : 0
Завершен
Атлетико Паранаэнсе
63'
П. Энрике
67'
Маурисио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интернасьонал - Атлетико Паранаэнсе
90'
+8
Желтая карточка
Фернандиньо
90'
+1
Красная карточка
Т. Хелено
Замена
B. Romero
️️️️
Алемао
84'
Замена
Р. Моледо
️️️️
Маурисио
84'
Замена
Л. Рамос
️️️️
Д. Кардозо
84'
82'
Замена
Пабло
️️️️
В. Роке
Замена
Тайсон
️️️️
А. Патрик
79'
Замена
Вандерсон
️️️️
П. Энрике
71'
70'
Замена
Кристиан
️️️️
А. Сантана
70'
Замена
Ромуло
️️️️
Д. Теранс
70'
Замена
Т. Куэльо
️️️️
Витиньо
ГОЛ! 2:0!
Маурисио
Пас отдал
А. Патрик
67'
ГОЛ! 1:0!
П. Энрике
63'
46'
Замена
Эрик
️️️️
У. Моура
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интернасьонал
13
Кейллер
ВР
6
Рене
ЛЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
44
Витао
ЦЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
5
Джонни Кардозо
ЦП
10
Алан Патрик
АП
18
Маурисио
АП
7
Педро Энрике
ЦФ
9
Алемао
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Атлетико Паранаэнсе
24
Бенто
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
5
Педро Энрике
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
28
Витиньо
ЛВ
5
Уго Моура
ОП
5
Фернандиньо
ЦП
80
Алекс Сантана
ЦП
80
Давид Теранс
АП
44
Тиаго Хелено
ЦФ
9
Витор Роке
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Интернасьонал
36
Тауан Лара
ЦЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
7
Давид
ЛВ
26
Эстевао
АП
4
Родриго Моледо
ЦФ
31
Braian Romero
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
16
Лукас Рамос
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
12
Emerson Júnior
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Атлетико Паранаэнсе
98
Андерсон Пайшао
ВР
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
28
Луис Орехуэла
ПЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
35
Матеус Фернандес
ЦП
18
Кристиан
ЦП
14
Эрик
ЦП
15
Витор Буэно
ЦП
17
Агустин Каноббио
ПВ
92
Пабло
ЦФ
40
Ромуло
ЦФ
4-1-3-2
13
Кейллер
6
Рене
25
Меркадо
44
Витао
14
Бустос
5
Кардозо
14
де Пена
18
Маурисио
10
Патрик
9
Алемао
7
Энрике
3-1-2-2-2
24
Бенто
12
Келлвен
5
Энрике
13
Энрике
5
Моура
5
Фернандиньо
80
Сантана
80
Теранс
28
Витиньо
9
Роке
44
Хелено
18
Маурисио
4
Моледо
4
Моледо
18
Маурисио
9
Алемао
31
31
9
Алемао
10
Патрик
11
Тайсон
11
Тайсон
10
Патрик
5
Кардозо
16
Рамос
16
Рамос
5
Кардозо
7
Энрике
94
Вандерсон
94
Вандерсон
7
Энрике
80
Сантана
18
Кристиан
18
Кристиан
80
Сантана
5
Моура
14
Эрик
14
Эрик
5
Моура
28
Витиньо
28
Куэльо
28
Куэльо
28
Витиньо
9
Роке
92
Пабло
92
Пабло
9
Роке
80
Теранс
40
Ромуло
40
Ромуло
80
Теранс
Остались в запасе
Интернасьонал
Атлетико Паранаэнсе
36
Тауан Лара
ЦЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
26
Эстевао
АП
7
Давид
ЛВ
17
Weverton
ЦФ
12
Emerson Júnior
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
98
Андерсон Пайшао
ВР
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
28
Луис Орехуэла
ПЗ
35
Матеус Фернандес
ЦП
15
Витор Буэно
ЦП
17
Агустин Каноббио
ПВ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Остались в запасе
36
Тауан Лара
ЦЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
26
Эстевао
АП
7
Давид
ЛВ
17
Weverton
ЦФ
12
Emerson Júnior
ЦФ
Остались в запасе
98
Андерсон Пайшао
ВР
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
28
Луис Орехуэла
ПЗ
35
Матеус Фернандес
ЦП
15
Витор Буэно
ЦП
17
Агустин Каноббио
ПВ
Главный тренер
Мано Менезес
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Статистика матча Интернасьонал - Атлетико Паранаэнсе
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Информация о матче
Стадион:
Бейра-Рио
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