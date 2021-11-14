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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Интернасьонал - Атлетико Паранаэнсе
Интернасьонал - Атлетико Паранаэнсе: обзор матча 14 ноября 2021
Интернасьонал
14.11.2021, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 32 тур
2 : 1
Завершен
Атлетико Паранаэнсе
40'
Эденилсон
65'
Эденилсон
37'
Д. Теранс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интернасьонал - Атлетико Паранаэнсе
Желтая карточка
Р. Дурадо
90'
+2
Желтая карточка
Маурисио
84'
84'
Желтая карточка
Д. Теранс
82'
Замена
Биссоли
️️️️
П. Энрике
82'
Замена
J.
️️️️
Кристиан
Желтая карточка
В. Куэста
79'
Желтая карточка
Мойзес
79'
Замена
Г. Меркадо
️️️️
К. Паласиос
77'
Замена
Хейтор
️️️️
Р. Саравия
77'
72'
Замена
V. Alessandro Mingotti
️️️️
Т. Хелено
72'
Замена
К. Эдуардо
️️️️
Р. Кайзер
70'
Желтая карточка
Т. Хелено
ГОЛ! 2:1!
Эденилсон
Пас отдал
Маурисио
65'
Замена
Маурисио
️️️️
М. Кадорини
57'
46'
Замена
П. Роша
️️️️
Никао
Замена
Д. Кардозо
️️️️
Р. Линдосо
44'
Желтая карточка
Р. Линдосо
41'
ГОЛ! 1:1!
Эденилсон
Пас отдал
К. Паласиос
40'
37'
ГОЛ! 0:1!
Д. Теранс
27'
Желтая карточка
Марсиньо
Желтая карточка
Б. Мендес
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интернасьонал
27
Мойзес
ЛЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
88
Эденилсон
ЦП
31
Виктор Куэста
ЦФ
20
Ренцо Саравия
ЦФ
13
Родриго Дурадо
ЦФ
23
Родриго Линдосо
ЦФ
8
Патрик
ЦФ
99
Матеус Кадорини
ЦФ
7
Карлос Паласиос
ЦФ
14
Марсело Ломба
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Атлетико Паранаэнсе
23
Сантос
ВР
13
Педро Энрике
ЦЗ
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
44
Тиаго Хелено
ЦФ
2
Марсиньо
ЦФ
5
Педро Энрике
ЦФ
18
Кристиан
ЦФ
18
Лео Читтадини
ЦФ
11
Никао
ЦФ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
80
Давид Теранс
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Интернасьонал
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
28
Lucas Vital
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
18
Маурисио
ЦФ
5
Хейтор
ЦФ
11
Кайо Видаль
ЦФ
12
Paulo Victor
ЦФ
12
Emerson Júnior
ЦФ
23
Зе Габриэл
ЦФ
Атлетико Паранаэнсе
3
Лукас Фассон
ЦЗ
32
Педро Роша
ЛВ
7
Jader
ЦП
42
Luiz Fernando
ЦП
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
7
Биссоли
ЦФ
10
Jaderson
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
6
Márcio Azevedo
ЦФ
12
Келлвен
ЦФ
27
Зе Ивалдо
ЦФ
24
Бенто
ЦФ
2-1-5
27
Мойзес
4
Мендес
88
Эденилсон
8
Патрик
14
Ломба
7
Паласиос
99
Кадорини
23
Линдосо
2-5
23
Сантос
13
Энрике
22
Эрнандес
18
Кристиан
80
Теранс
79
Кайзер
11
Никао
18
Читтадини
7
Паласиос
25
Меркадо
25
Меркадо
7
Паласиос
23
Линдосо
5
Кардозо
5
Кардозо
23
Линдосо
99
Кадорини
18
Маурисио
18
Маурисио
99
Кадорини
20
Саравия
5
Хейтор
5
Хейтор
20
Саравия
18
Кристиан
7
7
18
Кристиан
11
Никао
32
Роша
32
Роша
11
Никао
44
Хелено
32
32
44
Хелено
5
Энрике
7
Биссоли
7
Биссоли
5
Энрике
79
Кайзер
96
Эдуардо
96
Эдуардо
79
Кайзер
Остались в запасе
Интернасьонал
Атлетико Паранаэнсе
27
Кайке Роша
ЦЗ
28
Lucas Vital
ЦП
11
Кайо Видаль
ЦФ
12
Paulo Victor
ЦФ
12
Emerson Júnior
ЦФ
23
Зе Габриэл
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
3
Лукас Фассон
ЦЗ
42
Luiz Fernando
ЦП
10
Jaderson
ЦФ
6
Márcio Azevedo
ЦФ
12
Келлвен
ЦФ
27
Зе Ивалдо
ЦФ
24
Бенто
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Остались в запасе
27
Кайке Роша
ЦЗ
28
Lucas Vital
ЦП
11
Кайо Видаль
ЦФ
12
Paulo Victor
ЦФ
12
Emerson Júnior
ЦФ
23
Зе Габриэл
ЦФ
Остались в запасе
3
Лукас Фассон
ЦЗ
42
Luiz Fernando
ЦП
10
Jaderson
ЦФ
6
Márcio Azevedo
ЦФ
12
Келлвен
ЦФ
27
Зе Ивалдо
ЦФ
24
Бенто
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Главный тренер
Милтон Мендес
Статистика матча Интернасьонал - Атлетико Паранаэнсе
6
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Информация о матче
Стадион:
Бейра-Рио
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