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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Интернасьонал - Атлетико Паранаэнсе
Интернасьонал - Атлетико Паранаэнсе: обзор матча 11 мая 2023
Интернасьонал
11.05.2023, четверг, 01:00
Бразилия. Серия А, 5 тур
0 : 2
Завершен
Атлетико Паранаэнсе
79'
Кристиан
90+6'
Виллиан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интернасьонал - Атлетико Паранаэнсе
90'
+8
Замена
М. Фелипе
️️️️
Пабло
90'
+6
ГОЛ! 0:2!
Виллиан
Пас отдал
Бенто
90'
+5
Желтая карточка
В. Буэно
Желтая карточка
Г. Баррос
90'
+4
90'
+3
Замена
Виллиан
️️️️
В. Роке
90'
+2
Желтая карточка
Бенто
Замена
Эстевао
️️️️
Г. Баральяс
80'
79'
ГОЛ! 0:1!
Кристиан
Пас отдал
А. Каноббио
73'
Желтая карточка
П. Энрике
Желтая карточка
И. Гомес
70'
64'
Замена
В. Буэно
️️️️
А. Сантана
Замена
И. Гомес
️️️️
Ф. Бустос
59'
Замена
Г. Баррос
️️️️
Л. Адриано
59'
46'
Замена
А. Каноббио
️️️️
Т. Андраде
46'
Замена
Кристиан
️️️️
У. Моура
Замена
Т. Лара
️️️️
Рене
46'
28'
Желтая карточка
У. Моура
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интернасьонал
13
Кейллер
ВР
6
Рене
ЛЗ
44
Витао
ЦЗ
4
Родриго Моледо
ЦЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
44
Габриэль Баральяс
ЦП
10
Алан Патрик
АП
7
Педро Энрике
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Мано Менезес
Атлетико Паранаэнсе
24
Бенто
ВР
5
Педро Энрике
ЦЗ
44
Тиаго Хелено
ЦЗ
12
Фернандо
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
5
Уго Моура
ОП
14
Эрик
ЦП
80
Алекс Сантана
ЦП
9
Витор Роке
ЦФ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Интернасьонал
12
Джон
ВР
36
Тауан Лара
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
23
Ромуло
ЦП
6
Матеус Диас
ЦП
26
Эстевао
АП
12
Emerson Júnior
ЦФ
18
Габриэл Баррос
ЦФ
99
Лукка
ЦФ
Атлетико Паранаэнсе
1
Габриэль Перейра
ВР
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
18
Кристиан
ЦП
15
Витор Буэно
ЦП
17
Агустин Каноббио
ПВ
16
Лусиано Арриагада
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
27
Зе Ивалдо
ЦФ
24
Лео Линк
ЦФ
4-1-2-3
13
Кейллер
6
Рене
44
Витао
4
Моледо
14
Бустос
44
Баральяс
14
де Пена
10
Патрик
4
Адриано
7
Энрике
94
Вандерсон
4-1-2-3
24
Бенто
12
Келлвен
44
Хелено
12
Фернандо
5
Энрике
5
Моура
14
Эрик
80
Сантана
92
Пабло
11
Андраде
9
Роке
6
Рене
36
Лара
36
Лара
6
Рене
14
Бустос
3
Гомес
3
Гомес
14
Бустос
44
Баральяс
26
Эстевао
26
Эстевао
44
Баральяс
4
Адриано
18
Баррос
18
Баррос
4
Адриано
92
Пабло
4
Фелипе
4
Фелипе
92
Пабло
5
Моура
18
Кристиан
18
Кристиан
5
Моура
80
Сантана
15
Буэно
15
Буэно
80
Сантана
11
Андраде
17
Каноббио
17
Каноббио
11
Андраде
9
Роке
11
Виллиан
11
Виллиан
9
Роке
Остались в запасе
Интернасьонал
Атлетико Паранаэнсе
12
Джон
ВР
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
23
Ромуло
ЦП
6
Матеус Диас
ЦП
12
Emerson Júnior
ЦФ
99
Лукка
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
1
Габриэль Перейра
ВР
22
Мадсон
ПЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
16
Лусиано Арриагада
ЦФ
27
Зе Ивалдо
ЦФ
24
Лео Линк
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Остались в запасе
12
Джон
ВР
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
23
Ромуло
ЦП
6
Матеус Диас
ЦП
12
Emerson Júnior
ЦФ
99
Лукка
ЦФ
Остались в запасе
1
Габриэль Перейра
ВР
22
Мадсон
ПЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
16
Лусиано Арриагада
ЦФ
27
Зе Ивалдо
ЦФ
24
Лео Линк
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Статистика матча Интернасьонал - Атлетико Паранаэнсе
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Информация о матче
Стадион:
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