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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Интернасьонал - Атлетико Паранаэнсе
Интернасьонал - Атлетико Паранаэнсе: обзор матча 12 августа 2024
Интернасьонал
12.08.2024, понедельник, 01:00
Бразилия. Серия А, 22 тур
2 : 2
Завершен
Атлетико Паранаэнсе
12'
Уэсли
90+6'
Вандерсон
50'
А. Каноббио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интернасьонал - Атлетико Паранаэнсе
ГОЛ! 2:1!
Вандерсон
90'
+6
80'
Замена
К. Роша
️️️️
Фернандиньо
Замена
Л. Аларио
️️️️
Э. Валенсия
72'
69'
Замена
Т. Куэльо
️️️️
А. Каноббио
59'
Замена
Эрик
️️️️
L. Godoy
59'
Замена
Л. Эскивель
️️️️
Фернандо
Замена
Вандерсон
️️️️
Т. Майя
55'
Желтая карточка
B. Henrique
54'
50'
ГОЛ! 1:1!
А. Каноббио
Пас отдал
Б. Запелли
Замена
B. Gomes
️️️️
И. Гомес
46'
45'
+1
Желтая карточка
M. Gamarra
31'
Желтая карточка
Фернандо
ГОЛ! 1:0!
Уэсли
Пас отдал
G. Carvalho
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интернасьонал
1
Серхио Рочет
(К)
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
2
Агустин Рохель
ЦЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
21
Уэсли
ЛВ
29
Тиаго Майя
ЦП
23
Ромуло
ЦП
25
Gabriel Carvalho
ЦП
8
Bruno Henrique
ЦФ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Атлетико Паранаэнсе
24
Лео Линк
ВР
12
Фернандо
ЛЗ
44
Тиаго Хелено
(К)
ЦЗ
15
Mateo Gamarra
ЦЗ
29
Leonardo Godoy
ЦЗ
8
João Cruz
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
10
Бруно Запелли
АП
17
Агустин Каноббио
ПВ
20
Джулимар Оливейра
ЦФ
9
Lucas Di Yorio
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Интернасьонал
6
Рене
ЛЗ
42
Evertow
ЦЗ
19
Йоран
ЦП
47
Gustavo Prado
ЦП
12
Anthoni
ЦФ
12
Fabricio
ЦФ
48
Lucca Drummond
ЦФ
99
Лукка
ЦФ
49
Ricardo Mathias
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Атлетико Паранаэнсе
1
Mycael
ВР
27
Кайке Роша
ЦЗ
5
Felipinho
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
37
Лукас Эскивель
ПЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
88
Zé Vitor
ЦП
14
Эрик
ЦП
11
Никао
АП
45
Lucas Belezi
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
4-3-1-2
1
Рочет
26
Бернабеи
2
Рохель
30
Ренан
3
Гомес
29
Майя
23
Ромуло
25
21
Уэсли
13
Валенсия
8
4-2-2-2
24
Линк
44
Хелено
15
29
12
Фернандо
8
5
Фернандиньо
17
Каноббио
10
Запелли
9
20
Оливейра
3
Гомес
15
15
3
Гомес
13
Валенсия
27
Аларио
27
Аларио
13
Валенсия
29
Майя
94
Вандерсон
94
Вандерсон
29
Майя
5
Фернандиньо
27
Роша
27
Роша
5
Фернандиньо
12
Фернандо
37
Эскивель
37
Эскивель
12
Фернандо
29
14
Эрик
14
Эрик
29
17
Каноббио
28
Куэльо
28
Куэльо
17
Каноббио
Остались в запасе
Интернасьонал
Атлетико Паранаэнсе
6
Рене
ЛЗ
42
Evertow
ЦЗ
19
Йоран
ЦП
47
Gustavo Prado
ЦП
12
Anthoni
ЦФ
12
Fabricio
ЦФ
48
Lucca Drummond
ЦФ
99
Лукка
ЦФ
49
Ricardo Mathias
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
1
Mycael
ВР
5
Felipinho
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
88
Zé Vitor
ЦП
11
Никао
АП
45
Lucas Belezi
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Остались в запасе
6
Рене
ЛЗ
42
Evertow
ЦЗ
19
Йоран
ЦП
47
Gustavo Prado
ЦП
12
Anthoni
ЦФ
12
Fabricio
ЦФ
48
Lucca Drummond
ЦФ
99
Лукка
ЦФ
49
Ricardo Mathias
ЦФ
Остались в запасе
1
Mycael
ВР
5
Felipinho
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
88
Zé Vitor
ЦП
11
Никао
АП
45
Lucas Belezi
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Главный тренер
Весли Карвальо
Статистика матча Интернасьонал - Атлетико Паранаэнсе
1
2
Всего ударов по воротам
23
12
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
9
0
Нарушения
18
13
Офсайды
0
2
Количество передач
471
428
Сейвы
3
1
Точность передач %
82
80
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
11
3
Удары из пределов штрафной
16
10
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
2.54
1.31
Матчи команд
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Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
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Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
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Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
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Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Информация о матче
Главный судья:
Paulo Cesar Zanovelli da Silva, Brazil
Стадион:
Бейра-Рио
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