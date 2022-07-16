Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал
Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал: обзор матча 16 июля 2022
Атлетико Паранаэнсе
16.07.2022, суббота, 22:30
Бразилия. Серия А, 17 тур
0 : 0
Завершен
Интернасьонал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал
Желтая карточка
П. Энрике
90'
+4
90'
+3
Замена
Л. Рамос
️️️️
Эденилсон
90'
+1
Желтая карточка
К. Роша
90'
Замена
Давид
️️️️
П. Энрике
90'
Замена
К. Видаль
️️️️
К. де Пена
Замена
Ромуло
️️️️
Д. Теранс
76'
Замена
П. Энрике
️️️️
Т. Куэльо
76'
Замена
В. Буэно
️️️️
Пабло
76'
Замена
В. Роке
️️️️
А. Каноббио
69'
63'
Замена
Уэсли
️️️️
Алемао
63'
Замена
Д. Кардозо
️️️️
Маурисио
27'
Желтая карточка
К. де Пена
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Паранаэнсе
24
Бенто
ВР
16
Абнер
ЛЗ
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
5
Педро Энрике
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
5
Уго Моура
ОП
14
Эрик
ЦП
80
Давид Теранс
АП
17
Агустин Каноббио
ПВ
5
Лукас Халтер
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Интернасьонал
42
Даниэл
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
44
Витао
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
5
Хейтор
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
6
Габриэль
ОП
88
Эденилсон
ЦП
9
Алемао
ЦФ
7
Педро Энрике
ЦФ
18
Маурисио
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Атлетико Паранаэнсе
98
Андерсон Пайшао
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
3
Деде
ЦЗ
28
Луис Орехуэла
ПЗ
18
Лео Читтадини
ЦП
15
Витор Буэно
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
10
Марлос
ПВ
40
Ромуло
ЦФ
9
Витор Роке
ЦФ
19
Эмерсонн
ЦФ
Интернасьонал
13
Кейллер
ВР
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
36
Тауан Лара
ЦЗ
7
Давид
ЛВ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
11
Кайо Видаль
ПВ
12
Emerson Júnior
ЦФ
12
Paulo Victor
ЦФ
16
Лукас Рамос
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
7
Уэсли
ЦФ
4-1-1-3-2
24
Бенто
16
Абнер
22
Эрнандес
5
Энрике
12
Келлвен
5
Моура
14
Эрик
28
Куэльо
80
Теранс
17
Каноббио
92
Пабло
5
Халтер
4-1-1-1-3
42
Даниэл
5
Хейтор
44
Витао
27
Роша
27
Мойзес
6
Габриэль
88
Эденилсон
14
де Пена
18
Маурисио
7
Энрике
9
Алемао
28
Куэльо
13
Энрике
13
Энрике
28
Куэльо
92
Пабло
15
Буэно
15
Буэно
92
Пабло
80
Теранс
40
Ромуло
40
Ромуло
80
Теранс
17
Каноббио
9
Роке
9
Роке
17
Каноббио
18
Маурисио
5
Кардозо
5
Кардозо
18
Маурисио
7
Энрике
7
Давид
7
Давид
7
Энрике
14
де Пена
11
Видаль
11
Видаль
14
де Пена
88
Эденилсон
16
Рамос
16
Рамос
88
Эденилсон
9
Алемао
7
Уэсли
7
Уэсли
9
Алемао
Остались в запасе
Атлетико Паранаэнсе
Интернасьонал
98
Андерсон Пайшао
ВР
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
3
Деде
ЦЗ
28
Луис Орехуэла
ПЗ
18
Лео Читтадини
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
10
Марлос
ПВ
19
Эмерсонн
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
13
Кейллер
ВР
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
36
Тауан Лара
ЦЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
12
Emerson Júnior
ЦФ
12
Paulo Victor
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Остались в запасе
98
Андерсон Пайшао
ВР
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
3
Деде
ЦЗ
28
Луис Орехуэла
ПЗ
18
Лео Читтадини
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
10
Марлос
ПВ
19
Эмерсонн
ЦФ
Остались в запасе
13
Кейллер
ВР
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
36
Тауан Лара
ЦЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
12
Emerson Júnior
ЦФ
12
Paulo Victor
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Главный тренер
Мано Менезес
Статистика матча Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Стадион:
Арена да Байшада
Новости команд
Все
Атлетико Паранаэнсе
Интернасьонал
ЦСКА готов заплатить до 25 миллионов за нового форварда
Вчера, 16:59
10
ЦСКА может обменять Гонду на лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
24 ноября
6
В ЦСКА согласовали трансфер 20-миллионного форварда
24 ноября
18
Бразильский клуб близок к выкупу полузащитника ЦСКА
23 ноября
4
Серия A Бразилии: шансы «Атлетико Паранаэнсе» и «Ремо» на победу в матче 36-го тура
21 ноября
ЦСКА готов заплатить до 25 миллионов за нового форварда
Вчера, 16:59
10
ЦСКА может обменять Гонду на лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
24 ноября
6
В ЦСКА согласовали трансфер 20-миллионного форварда
24 ноября
18
Серия A Бразилии: шансы «Атлетико Паранаэнсе» и «Ремо» на победу в матче 36-го тура
21 ноября
Серия A: шансы «Фламенго» и «Атлетико Паранаэнсе» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
ЦСКА может обменять Гонду на лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
24 ноября
6
Бразильский клуб близок к выкупу полузащитника ЦСКА
23 ноября
4
Серия A Бразилии: шансы «Васко да Гама» и «Интернасьонала» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Интернасьонала» и «Коритибы» на победу в матче 34 тура
3 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Интернасьонала» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+