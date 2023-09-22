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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал
Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал: обзор матча 22 сентября 2023
Атлетико Паранаэнсе
22.09.2023, пятница, 01:30
Бразилия. Серия А, 24 тур
2 : 1
Завершен
Интернасьонал
24'
Эрик
90'
А. Сантана
36'
К. де Пена
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал
90'
+8
Желтая карточка
Вандерсон
ГОЛ! 2:1!
А. Сантана
Пас отдал
А. Каноббио
90'
78'
Замена
Э. Валенсия
️️️️
Лукка
Замена
А. Сантана
️️️️
Б. Запелли
73'
Замена
Т. Куэльо
️️️️
Фернандиньо
72'
72'
Замена
А. Патрик
️️️️
Л. Адриано
64'
Желтая карточка
К. де Пена
57'
Замена
Рене
️️️️
Дальберт
50'
Желтая карточка
Ф. Бустос
46'
Замена
Вандерсон
️️️️
М. Диас
46'
Замена
Г. Меркадо
️️️️
Н. Эрнандес
Желтая карточка
Т. Хелено
45'
+10
Желтая карточка
Пабло
45'
+7
36'
ГОЛ! 1:1!
К. де Пена
Пас отдал
Лукка
Желтая карточка
В. Буэно
31'
ГОЛ! 1:0!
Эрик
Пас отдал
Фернандиньо
24'
12'
Желтая карточка
М. Диас
Замена
Пабло
️️️️
В. Роке
11'
7'
Желтая карточка
Н. Эрнандес
Замена
Б. Перес
️️️️
Мадсон
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Паранаэнсе
24
Лео Линк
ВР
25
Кака
ЦЗ
44
Тиаго Хелено
ЦЗ
37
Лукас Эскивель
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
14
Эрик
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
15
Витор Буэно
ЦП
10
Бруно Запелли
ЦП
17
Агустин Каноббио
ПВ
9
Витор Роке
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Интернасьонал
1
Серхио Рочет
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
6
Матеус Диас
ОП
6
Габриэль
ОП
4
Луис Адриано
ЦФ
8
Bruno Henrique
ЦФ
99
Лукка
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Атлетико Паранаэнсе
1
Mycael
ВР
21
Винисиус Кауэ
ЛЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
33
Бруно Перес
ПЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
11
Тиаго Андраде
ЛВ
80
Алекс Сантана
ЦП
92
Пабло
ЦФ
16
Лусиано Арриагада
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
40
Ромуло
ЦФ
Интернасьонал
13
Кейллер
ВР
36
Тауан Лара
ЛЗ
6
Рене
ЛЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
20
Чарлес Арангис
ЦП
23
Ромуло
ЦП
10
Алан Патрик
АП
18
Маурисио
АП
18
Габриэл Баррос
ПВ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
4-4-1-1
24
Линк
25
Кака
44
Хелено
37
Эскивель
22
Мадсон
14
Эрик
15
Буэно
10
Запелли
5
Фернандиньо
17
Каноббио
9
Роке
4-2-1-3
1
Рочет
14
Бустос
22
Эрнандес
3
Гомес
29
Дальберт
6
Диас
6
Габриэль
14
де Пена
99
Лукка
8
4
Адриано
22
Мадсон
33
Перес
33
Перес
22
Мадсон
10
Запелли
80
Сантана
80
Сантана
10
Запелли
5
Фернандиньо
28
Куэльо
28
Куэльо
5
Фернандиньо
9
Роке
92
Пабло
92
Пабло
9
Роке
29
Дальберт
6
Рене
6
Рене
29
Дальберт
22
Эрнандес
25
Меркадо
25
Меркадо
22
Эрнандес
4
Адриано
10
Патрик
10
Патрик
4
Адриано
99
Лукка
13
Валенсия
13
Валенсия
99
Лукка
6
Диас
94
Вандерсон
94
Вандерсон
6
Диас
Остались в запасе
Атлетико Паранаэнсе
Интернасьонал
1
Mycael
ВР
21
Винисиус Кауэ
ЛЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
11
Тиаго Андраде
ЛВ
16
Лусиано Арриагада
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
40
Ромуло
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
13
Кейллер
ВР
36
Тауан Лара
ЛЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
20
Чарлес Арангис
ЦП
23
Ромуло
ЦП
18
Маурисио
АП
18
Габриэл Баррос
ПВ
Главный тренер
Мано Менезес
Остались в запасе
1
Mycael
ВР
21
Винисиус Кауэ
ЛЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
11
Тиаго Андраде
ЛВ
16
Лусиано Арриагада
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
40
Ромуло
ЦФ
Остались в запасе
13
Кейллер
ВР
36
Тауан Лара
ЛЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
20
Чарлес Арангис
ЦП
23
Ромуло
ЦП
18
Маурисио
АП
18
Габриэл Баррос
ПВ
Главный тренер
Весли Карвальо
Главный тренер
Мано Менезес
Статистика матча Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Стадион:
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