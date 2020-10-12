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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Интернасьонал - Атлетико Паранаэнсе
Интернасьонал - Атлетико Паранаэнсе: обзор матча 12 октября 2020
Интернасьонал
12.10.2020, понедельник, 02:30
Бразилия. Серия А, 15 тур
2 : 1
Завершен
Атлетико Паранаэнсе
7'
Т. Гальярдо
36'
A. Hernández
42'
Р. Кайзер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интернасьонал - Атлетико Паранаэнсе
Желтая карточка
A. D'Alessandro
82'
81'
Замена
W.
️️️️
J.
81'
Замена
J. Alvarado
️️️️
Ричард
Замена
В. Потткер
️️️️
Патрик
79'
Замена
Ю. Алберто
️️️️
Т. Гальярдо
79'
73'
Замена
П. Габриэл
️️️️
К. Эдуардо
73'
Замена
F.
️️️️
Л. Читтадини
Замена
A. D'Alessandro
️️️️
A. Hernández
69'
62'
Замена
Раванелли
️️️️
Эрик
Замена
Д. Мусто
️️️️
Б. Пракседес
57'
Замена
Родиней
️️️️
Хейтор
46'
42'
ГОЛ! 2:1!
Р. Кайзер
ГОЛ! 2:0!
A. Hernández
36'
Желтая карточка
Т. Гальярдо
30'
ГОЛ! 1:0!
Т. Гальярдо
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интернасьонал
14
Марсело Ломба
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
31
Виктор Куэста
ЦЗ
5
Хейтор
ПЗ
95
Маркос Гильерме
ЛВ
23
Родриго Линдосо
ОП
23
Зе Габриэл
ОП
8
Патрик
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
99
Abel Hernández
ЦФ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Атлетико Паранаэнсе
13
Жандрей
ВР
96
Карлос Эдуардо
ВР
16
Абнер
ЛЗ
44
Тиаго Хелено
ЦЗ
5
Педро Энрике
ЦЗ
25
Ричард
ОП
18
Кристиан
ЦП
14
Эрик
ЦП
18
Лео Читтадини
ЦП
79
Ренато Кайзер
ЦФ
2
Jonathan
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Интернасьонал
4
Родриго Моледо
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
5
Матеус Хусса
ОП
18
Дамьян Мусто
ОП
90
Вилльям Потткер
ПВ
9
Юри Алберто
ЦФ
9
Leandro Fernández
ЦФ
10
Andres D'Alessandro
ЦФ
41
Pedro Henrique
ЦФ
6
Uendel
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
Атлетико Паранаэнсе
24
Бенто
ВР
5
Лукас Халтер
ЦЗ
7
Педро Габриэл
ЛВ
12
Раванелли
АП
9
Walter
ЦФ
7
Биссоли
ЦФ
40
João Victor
ЦФ
15
Jaime Alvarado
ЦФ
25
Léo Gomes
ЦФ
3
Lucho GonzÃ¡lez
ЦФ
28
Fabinho
ЦФ
21
Felipe Aguilar
ЦФ
3-2-1-2-2
14
Ломба
27
Мойзес
31
Куэста
5
Хейтор
23
Линдосо
23
Зе Габриэл
8
Патрик
95
Гильерме
25
Пракседес
91
Гальярдо
99
3-1-3-2
13
Жандрей
44
Хелено
5
Энрике
16
Абнер
25
Ричард
18
Кристиан
14
Эрик
18
Читтадини
2
79
Кайзер
5
Хейтор
23
Родиней
23
Родиней
5
Хейтор
91
Гальярдо
9
Алберто
9
Алберто
91
Гальярдо
25
Пракседес
18
Мусто
18
Мусто
25
Пракседес
99
10
10
99
8
Патрик
90
Потткер
90
Потткер
8
Патрик
2
9
9
2
96
Эдуардо
7
Педро Габриэл
7
Педро Габриэл
96
Эдуардо
14
Эрик
12
Раванелли
12
Раванелли
14
Эрик
25
Ричард
15
15
25
Ричард
18
Читтадини
28
28
18
Читтадини
Остались в запасе
Интернасьонал
Атлетико Паранаэнсе
9
Leandro Fernández
ЦФ
5
Матеус Хусса
ОП
4
Родриго Моледо
ЦЗ
41
Pedro Henrique
ЦФ
6
Uendel
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
7
Биссоли
ЦФ
40
João Victor
ЦФ
25
Léo Gomes
ЦФ
3
Lucho GonzÃ¡lez
ЦФ
21
Felipe Aguilar
ЦФ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
24
Бенто
ВР
Главный тренер
Милтон Мендес
Остались в запасе
9
Leandro Fernández
ЦФ
5
Матеус Хусса
ОП
4
Родриго Моледо
ЦЗ
41
Pedro Henrique
ЦФ
6
Uendel
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
Остались в запасе
7
Биссоли
ЦФ
40
João Victor
ЦФ
25
Léo Gomes
ЦФ
3
Lucho GonzÃ¡lez
ЦФ
21
Felipe Aguilar
ЦФ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
24
Бенто
ВР
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Главный тренер
Милтон Мендес
Статистика матча Интернасьонал - Атлетико Паранаэнсе
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
- : -
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 31 тур
Мирассол
2 : 0
17.10.2026
Интернасьонал
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Информация о матче
Стадион:
Бейра-Рио
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