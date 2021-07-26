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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал
Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал: обзор матча 26 июля 2021
Атлетико Паранаэнсе
26.07.2021, понедельник, 00:15
Бразилия. Серия А, 13 тур
2 : 1
Завершен
Интернасьонал
37'
Д. Теранс
45+2'
Витиньо
65'
Эденилсон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал
Желтая карточка
Р. Кайзер
88'
85'
Замена
M. Vinicius
️️️️
Ю. Алберто
Замена
З. Ивалдо
️️️️
Витиньо
84'
Замена
Келлвен
️️️️
Марсиньо
84'
Замена
Эрик
️️️️
Кристиан
84'
Желтая карточка
Бенто
80'
Замена
F. Canesin
️️️️
Д. Теранс
79'
75'
Замена
J. Manuel Cuesta
️️️️
Г. Бочилия
72'
Желтая карточка
Г. Бочилия
66'
Желтая карточка
Ю. Алберто
65'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Эденилсон
61'
Замена
Т. Гальярдо
️️️️
Маурисио
61'
Замена
К. Паласиос
️️️️
К. Видаль
ГОЛ! 2:0!
Витиньо
45'
+2
43'
Желтая карточка
Т. Гальярдо
ГОЛ! 1:0!
Д. Теранс
37'
Желтая карточка
Витиньо
14'
Замена
Р. Кайзер
️️️️
М. Баби
13'
Желтая карточка
М. Баби
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Паранаэнсе
24
Бенто
ЦФ
2
Марсиньо
ЦФ
5
Педро Энрике
ЦФ
44
Тиаго Хелено
ЦФ
30
Николас
ЦФ
18
Кристиан
ЦФ
18
Лео Читтадини
ЦФ
11
Никао
ЦФ
80
Давид Теранс
ЦФ
17
Матеус Баби
ЦФ
28
Витиньо
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Интернасьонал
27
Мойзес
ЛЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
42
Даниэл
ЦФ
5
Хейтор
ЦФ
31
Виктор Куэста
ЦФ
88
Эденилсон
ЦФ
13
Родриго Дурадо
ЦФ
11
Кайо Видаль
ЦФ
9
Юри Алберто
ЦФ
18
Маурисио
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Атлетико Паранаэнсе
10
Jadson
ЦП
55
Fernando Canesin
ЦП
98
Андерсон Пайшао
ЦФ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
27
Зе Ивалдо
ЦФ
12
Келлвен
ЦФ
6
Márcio Azevedo
ЦФ
30
Луан Патрик
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
10
Jaderson
ЦФ
14
Эрик
ЦФ
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
Интернасьонал
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
14
Марсело Ломба
ЦФ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
41
Pedro Henrique
ЦФ
12
Paulo Victor
ЦФ
23
Родриго Линдосо
ЦФ
16
Лукас Рамос
ЦФ
77
Juan Manuel Cuesta
ЦФ
16
Нонато
ЦФ
7
Карлос Паласиос
ЦФ
99
Mello Vinicius
ЦФ
5
11
Никао
28
Витиньо
17
Баби
80
Теранс
18
Читтадини
2-1-5
4
Мендес
27
Мойзес
21
Бочилия
88
Эденилсон
18
Маурисио
9
Алберто
11
Видаль
13
Дурадо
80
Теранс
55
55
80
Теранс
17
Баби
79
Кайзер
79
Кайзер
17
Баби
28
Витиньо
27
Зе Ивалдо
27
Зе Ивалдо
28
Витиньо
2
Марсиньо
12
Келлвен
12
Келлвен
2
Марсиньо
18
Кристиан
14
Эрик
14
Эрик
18
Кристиан
18
Маурисио
91
Гальярдо
91
Гальярдо
18
Маурисио
21
Бочилия
77
77
21
Бочилия
11
Видаль
7
Паласиос
7
Паласиос
11
Видаль
9
Алберто
99
99
9
Алберто
Остались в запасе
Атлетико Паранаэнсе
Интернасьонал
10
Jadson
ЦП
98
Андерсон Пайшао
ЦФ
6
Márcio Azevedo
ЦФ
30
Луан Патрик
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
10
Jaderson
ЦФ
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
14
Марсело Ломба
ЦФ
41
Pedro Henrique
ЦФ
12
Paulo Victor
ЦФ
23
Родриго Линдосо
ЦФ
16
Лукас Рамос
ЦФ
16
Нонато
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Остались в запасе
10
Jadson
ЦП
98
Андерсон Пайшао
ЦФ
6
Márcio Azevedo
ЦФ
30
Луан Патрик
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
10
Jaderson
ЦФ
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
Остались в запасе
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
14
Марсело Ломба
ЦФ
41
Pedro Henrique
ЦФ
12
Paulo Victor
ЦФ
23
Родриго Линдосо
ЦФ
16
Лукас Рамос
ЦФ
16
Нонато
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Статистика матча Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Стадион:
Арена да Байшада
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