20 апреля в рамках 12-го тура бразильской Серии A лидер чемпионата «Палмейрас» на своeм поле примет «Атлетико Паранаэнсе». Хозяева уверенно возглавляют таблицу и не проигрывают 8 матчей, а гости находятся в верхней половине. «Палмейрас» является абсолютным фаворитом.

«Палмейрас»

«Вердао» выдают фантастический сезон и уверенно лидируют в чемпионате. Команда имеет лучшую разницу мячей в лиге (+11) и больше всех побед (8). Восемь матчей без поражений – команда на ходу. В атаке стабильность – 1.4 гола за игру в последних 5 матчах, и забивают в 17 из 19 последних игр. Оборона выглядит надeжно – 0.8 пропущенных в среднем. В личных встречах с «Атлетико Паранаэнсе» у «Палмейраса» хорошая статистика: 5 из 7 последних матчей без поражений. В последней игре «Палмейрас» сыграл вничью с «Коринтиансом» (0:0) и продолжает лидировать.

«Атлетико Паранаэнсе»

Гости подходят к этому матчу в хорошей атакующей форме. Команда забивает в 7 из 9 последних матчей, а в последних 5 играх – 1.8 гола в среднем. Оборона – слабое место: 1.2 пропущенных в среднем. В гостях «Атлетико Паранаэнсе» проигрывает в 3 последних матчах, что является тревожным сигналом. В личных встречах с «Палмейрасом» у гостей статистика смешанная. В последней игре «Атлетико Паранаэнсе» обыграл «Шапекоэнсе» (2:0) и продолжает набирать очки.

Прогноз на матч «Палмейрас» – «Атлетико Паранаэнсе»

«Палмейрас» – лидер и фаворит. Команда не проигрывает 8 матчей, имеет лучшую оборону и стабильную атаку. «Атлетико Паранаэнсе» хорош в атаке, но на выезде проигрывает 3 матча подряд. Гости могут забить – они забивают в 7 из 9 матчей, – но вряд ли этого хватит, чтобы отобрать очки у лидера. Хозяева должны побеждать и продолжать свою победную поступь.

