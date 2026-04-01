2 апреля на стадионе «Арена Фонте Нова» в Салвадоре состоится матч 9-го тура бразильской Серии A, в котором «Баия» примет «Атлетико Паранаэнсе». Хозяева занимают 6-е место с 14 очками после 7 туров, гости расположились на 2-й строчке с 16 очками. Обе команды демонстрируют мощную атаку, но «Атлетико» находится в великолепной форме.
«Баия»
Хозяева подходят к матчу после разгромного поражения от «Ремо» (1:4), но в целом выступают стабильно: команда не проигрывает в 5 из 7 последних матчей. «Баия» забивает в 7 последних матчах Серии A подряд – впечатляющая голевая серия. В последних 5 играх хозяева забили 7 голов (1.40 в среднем) и пропустили 6 (1.20 в среднем). Лучший бомбардир – Виллиан Жозе (6 голов в 12 матчах). В личных встречах с «Атлетико Паранаэнсе» «Баия» не проигрывает в 6 из 8 последних матчей.
«Атлетико Паранаэнсе»
Гости находятся в фантастической форме. Команда побеждает в 3 последних матчах подряд и обязательно забивает в 5 последних матчах Серии A. В последних 5 играх «Атлетико» забил 11 голов (2.20 в среднем) и пропустил 6 (1.20 в среднем). Атака выглядит мощнейшей, оборона стабильна. Лучший бомбардир – Кевин Виверос (6 голов в 10 матчах). В последней игре команда разгромила «Ботафого» (4:1). В личных встречах с «Баией» «Атлетико» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей и забивает в 6 последних очных встречах подряд.
Прогноз на матч «Баия» – «Атлетико Паранаэнсе»
Ожидается встреча двух атакующих команд, которые стабильно забивают: «Баия» – 7 матчей подряд, «Атлетико» – 5 матчей подряд. Гости находятся в лучшей форме (3 победы подряд) и имеют мощнейшую атаку (2.20 гола за игру). «Баия» дома традиционно неуступчива и имеет положительную статистику личных встреч. Учитывая, что «Атлетико» забивает в 6 последних очных встречах, а обе команды демонстрируют высокую результативность, наиболее вероятным сценарием выглядит обмен голами.
Рекомендованные ставки
- Обе забьют – да – коэффициент 1.87
- Тотал больше 2.5 голов