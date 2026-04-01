Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Баия» – «Атлетико Паранаэнсе»: прогноз и ставки на матч 2 апреля 2026 с коэффициентом 1.87

01 апреля 2026 8:51
Баия - Атлетико Паранаэнсе
02 апр. 2026, четверг 02:00 | Бразилия. Серия А, 9 тур
Перейти в онлайн матча
1.87
Обе забьют – да
Сделать ставку

2 апреля на стадионе «Арена Фонте Нова» в Салвадоре состоится матч 9-го тура бразильской Серии A, в котором «Баия» примет «Атлетико Паранаэнсе». Хозяева занимают 6-е место с 14 очками после 7 туров, гости расположились на 2-й строчке с 16 очками. Обе команды демонстрируют мощную атаку, но «Атлетико» находится в великолепной форме.

«Баия»

Хозяева подходят к матчу после разгромного поражения от «Ремо» (1:4), но в целом выступают стабильно: команда не проигрывает в 5 из 7 последних матчей. «Баия» забивает в 7 последних матчах Серии A подряд – впечатляющая голевая серия. В последних 5 играх хозяева забили 7 голов (1.40 в среднем) и пропустили 6 (1.20 в среднем). Лучший бомбардир – Виллиан Жозе (6 голов в 12 матчах). В личных встречах с «Атлетико Паранаэнсе» «Баия» не проигрывает в 6 из 8 последних матчей.

«Атлетико Паранаэнсе»

Гости находятся в фантастической форме. Команда побеждает в 3 последних матчах подряд и обязательно забивает в 5 последних матчах Серии A. В последних 5 играх «Атлетико» забил 11 голов (2.20 в среднем) и пропустил 6 (1.20 в среднем). Атака выглядит мощнейшей, оборона стабильна. Лучший бомбардир – Кевин Виверос (6 голов в 10 матчах). В последней игре команда разгромила «Ботафого» (4:1). В личных встречах с «Баией» «Атлетико» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей и забивает в 6 последних очных встречах подряд.

Факты о командах

«Баия»

  • Поражение в последнем матче от «Ремо» (1:4)
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • Забивает в 7 последних матчах Серии A подряд
  • 14 очков, 6-е место (после 7 туров)
  • В среднем: 1.40 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Виллиан Жозе (6 голов)
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних очных матчей с «Атлетико»

«Атлетико Паранаэнсе»

  • Победа в последнем матче над «Ботафого» (4:1)
  • Побеждает в 3 последних матчах подряд
  • Забивает в 5 последних матчах Серии A подряд
  • 16 очков, 2-е место (после 8 туров)
  • В среднем: 2.20 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Кевин Виверос (6 голов)
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних очных матчей с «Баией»
  • Забивает в 6 последних очных встречах

Прогноз на матч «Баия» – «Атлетико Паранаэнсе»

Ожидается встреча двух атакующих команд, которые стабильно забивают: «Баия» – 7 матчей подряд, «Атлетико» – 5 матчей подряд. Гости находятся в лучшей форме (3 победы подряд) и имеют мощнейшую атаку (2.20 гола за игру). «Баия» дома традиционно неуступчива и имеет положительную статистику личных встреч. Учитывая, что «Атлетико» забивает в 6 последних очных встречах, а обе команды демонстрируют высокую результативность, наиболее вероятным сценарием выглядит обмен голами.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.87
  • Тотал больше 2.5 голов

Автор: Гроховский Сергей
Бразилия. Серия А Атлетико Паранаэнсе Баия
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 