27 апреля на стадионе «Арена Байшада» в Куритибе состоится матч 13-го тура бразильской Серии А, в котором «Атлетико Паранаэнсе» примет «Виторию». Встреча команд из верхней части турнирной таблицы обещает быть напряжeнной. Хозяева пытаются вернуться на победный путь, а гости находятся в отличной форме.

«Атлетико Паранаэнсе»

«Ураган» подходит к матчу после гостевого поражения от «Палмейраса» (0:1) и вылета из Кубка Бразилии. Команда испытывает определeнные проблемы в атаке – всего 3 гола в пяти последних играх и средний показатель 0.60 гола за матч. Кевин Виверос с 7 голами в 15 матчах является лучшим бомбардиром. На своeм поле «Атлетико Паранаэнсе» не проигрывает в 5 последних матчах и исторически доминирует над «Виторией», забивая в 13 последних очных встречах.

«Витория»

Гости подходят к матчу в отличной форме и не проигрывают на протяжении трeх последних туров. Команда демонстрирует впечатляющую результативность – 10 голов в пяти последних играх и средний показатель 2.00 гола за матч. Ренато Кайзер с 6 голами в 15 матчах является лучшим бомбардиром. Оборона «Витории» также выглядит достойно – всего 4 пропущенных мяча за тот же отрезок.

Факты о командах

«Атлетико Паранаэнсе»

Не проигрывает в 5 последних матчах дома

Забивает в 13 последних очных матчах против «Витории»

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей против «Витории»

«Витория»

Не проигрывает в 3 последних матчах Серии А

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

Забивает в 5 из 7 последних матчей

Прогноз на матч «Атлетико Паранаэнсе» – «Витория»

«Атлетико Паранаэнсе» имеет преимущество домашнего поля и впечатляющее историческое доминирование над «Виторией». Однако текущая форма гостей выглядит предпочтительнее – «Витория» много забивает и уверенно играет в последних турах. Хозяева испытывают проблемы в атаке, но фактор «Арены Байшада» может сыграть решающую роль. Ожидаем осторожный футбол с минимумом опасных моментов.

