61-миллионный новичок «Барсы» прилетел в Каталонию

Новичок «Барселоны» нападающий Витор Роке приехал в столицу Каталонии.
Изначально планировалось, что футболист присоединится к команде летом 2024 года. Позднее «Барселона» решила зарегистрировать Роке вместо получившего серьезную травму Гави.
В июле испанский клуб договорился о трансфере форварда с «Атлетико Паранаэнсе». «Барселона» заплатила за Роке 30 миллионов евро и может выплатить еще 31 миллион исходя из того, насколько хорошо он будет выступать.
- В 2023 году Роке провел в «Атлетико Паранаэнсе» 45 матчей и забил 21 гол, выиграв с командой чемпионат штата Парана.
- Также он сыграл один матч за сборную Бразилии.
Источник: страница «Барселоны» в соцсети X