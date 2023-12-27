Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?

    61-миллионный новичок «Барсы» прилетел в Каталонию

    Новичок «Барселоны» нападающий Витор Роке приехал в столицу Каталонии.

    Изначально планировалось, что футболист присоединится к команде летом 2024 года. Позднее «Барселона» решила зарегистрировать Роке вместо получившего серьезную травму Гави.

    В июле испанский клуб договорился о трансфере форварда с «Атлетико Паранаэнсе». «Барселона» заплатила за Роке 30 миллионов евро и может выплатить еще 31 миллион исходя из того, насколько хорошо он будет выступать.

    • В 2023 году Роке провел в «Атлетико Паранаэнсе» 45 матчей и забил 21 гол, выиграв с командой чемпионат штата Парана.
    • Также он сыграл один матч за сборную Бразилии.

    Новости по теме
    Головин назвал пять клубов, в которые он перешел бы без раздумий 11
    «Барселона» представила первого зимнего новичка
    «Барселона» отклонит 100-миллионное предложение «Баварии» по своему защитнику
    Источник: страница «Барселоны» в соцсети X

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:28
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+