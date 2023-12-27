61-миллионный новичок «Барсы» прилетел в Каталонию

Новичок «Барселоны» нападающий Витор Роке приехал в столицу Каталонии.

Изначально планировалось, что футболист присоединится к команде летом 2024 года. Позднее «Барселона» решила зарегистрировать Роке вместо получившего серьезную травму Гави.

В июле испанский клуб договорился о трансфере форварда с «Атлетико Паранаэнсе». «Барселона» заплатила за Роке 30 миллионов евро и может выплатить еще 31 миллион исходя из того, насколько хорошо он будет выступать.