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«Атлетико Паранаэнсе» – «Брагантино»: кто победит в матче 23-го тура Серии A Бразилии 2026/2027

15 августа 2026 9:54
Атлетико Паранаэнсе - Брагантино
16 авг. 2026, воскресенье 00:30 | Бразилия. Серия А, 23 тур
Перейти в онлайн матча
1.95
Победа «Атлетико Паранаэнсе»
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Матч 23-го тура бразильской Серии A между «Атлетико Паранаэнсе» и «Брагантино» пройдет 16 августа в Куритибе на «Арене да Байшада». Хозяева подходят к игре в хорошей форме – они не проигрывают в пяти из семи последних матчей, а также имеют впечатляющую домашнюю статистику в очных встречах: восемь матчей без поражений в девяти последних играх на своем поле против этого соперника. Гости, в свою очередь, имеют общее преимущество в личных встречах, не проигрывая в шести последних матчах Серии A, однако их атака выглядит крайне слабой – в среднем всего 0,20 гола за последние пять игр. Сможет ли «Брагантино» прервать свою неудачную выездную серию в этом противостоянии, или хозяева продолжат доминировать на своем поле и возьмут три очка?

Кто победит в матче

В пользу «Атлетико Паранаэнсе» говорит их уверенная игра на домашнем стадионе в очных встречах с «Брагантино». Команда из Куритибы не проигрывает «Брагантино» в восьми из девяти последних матчей на своем поле, что дает им серьезное психологическое преимущество. Кроме того, хозяева не проигрывают в пяти из семи последних матчей в целом, а в среднем за последние пять игр забивают 1,20 гола и пропускают 0,80 гола, что свидетельствует о сбалансированной игре. В предыдущем туре «Атлетико Паранаэнсе» обыграл «Сантос» (2-0), а в Кубке Бразилии уверенно прошел «Виторию» (2-0 и 4-0). Однако стоит отметить, что в очных встречах в Серии A «Брагантино» не проигрывает в шести последних матчах, что может оказать давление на хозяев.

«Брагантино» подходит к матчу с серьезной проблемой – их атака практически не функционирует. В среднем за последние пять игр гости забивают всего 0,20 гола, что является крайне низким показателем. Однако в очных встречах с «Атлетико Паранаэнсе» «Брагантино» забивает в трех последних матчах, что дает им надежду на гол. Защита гостей выглядит достаточно надежной – в среднем за последние пять игр они пропускают 0,60 гола, что позволяет им рассчитывать на ничейный исход. В последнем туре «Брагантино» уступил «Коринтиансу» (0-2), а в Копа Судамерикана проиграл «Атлетико Минейро» (0-1). При такой слабой атаке гостям будет сложно победить, но они могут сыграть на удержание ничьей.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Атлетико Паранаэнсе» имеет преимущество за счет домашнего поля и исторической статистики, тогда как «Брагантино» полагается на надежную защиту и историю очных встреч в Серии A. Однако слабая атака гостей и уверенная игра хозяев дома склоняют чашу весов в пользу «Атлетико Паранаэнсе», хотя «Брагантино» способен забить.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях на домашнем стадионе «Атлетико Паранаэнсе» имеет преимущество – команда не проигрывает в восьми из девяти последних матчей против «Брагантино». Однако в Серии A «Брагантино» не проигрывает в шести последних матчах против этого соперника. Текущая форма «Атлетико Паранаэнсе» стабильнее – они не проигрывают в пяти из семи последних матчей, тогда как атака «Брагантино» находится в кризисе (0,20 гола за игру). Учитывая домашнюю поддержку и проблемы гостей в атаке, «Атлетико Паранаэнсе» выглядит фаворитом.

Личные встречи
Побед - 3 (25%)
Ничьих - 5 (42%)
Побед - 4 (33%)
16
Забитых мячей
17
1.33
В среднем за матч
1.42
4:2
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
4 : 2
22.10.2022
Атлетико Паранаэнсе
Самая крупная ничья
Бразилия. Серия А, 11 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 2
10.07.2021
Брагантино
Бразилия. Серия А, 23 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 1
16.08.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 4 тур
Брагантино
1 : 1
26.02.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 2
06.12.2024
Брагантино
Бразилия. Серия А, 18 тур
Брагантино
1 : 0
22.07.2024
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 26 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 1
09.10.2023
Брагантино
Бразилия. Серия А, 7 тур
Брагантино
2 : 0
21.05.2023
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
4 : 2
22.10.2022
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 14 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
25.06.2022
Брагантино
Бразилия. Серия А, 30 тур
Брагантино
0 : 2
07.11.2021
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 11 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 2
10.07.2021
Брагантино
Бразилия. Серия А, 26 тур
Брагантино
0 : 1
20.12.2020
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 7 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 1
03.09.2020
Брагантино
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Атлетико Паранаэнсе
23
Сантос
(К) ВР
29
Гастон Бенавидес
ЛАЗ
33
Juan Felipe Aguirre
ЦЗ
4
Артур Диас
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
14
Луис Густаво
ОП
16
Жадсон
ЦП
8
João Cruz
ЦП
7
Стивен Мендоса
ЦФ
21
Leozinho
ЦФ
9
Кевин Виверос
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Брагантино
29
Жуниньо Капишаба
ЛЗ
23
Agustin Sant'Anna
ЦЗ
5
Педро Энрике
ЦЗ
16
Gustavo Marques
ЦЗ
6
Габриэль
ОП
35
Матеус Фернандес
(К) ЦП
32
José Herrera
ЦП
21
Лукас Барбоза
ПВ
18
Tiago Volpi
ЦФ
9
Исидро Питта
ЦФ
17
Vinicinho
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Сеабра
Атлетико Паранаэнсе
1
Mycael
ВР
25
Dantas
ЦЗ
2
Gilberto Junior
ЦЗ
3
Лео
ЦЗ
5
Felipinho
ЦЗ
53
Dudu
ЦП
47
Chiqueti
ЦП
27
Хуан Портилья
ЦП
10
Бруно Запелли
АП
18
Kerwin Calderón Vargas
ЦФ
19
Jorge Rivaldo
ЦФ
70
Renan Peixoto
ЦФ
Брагантино
1
Клейтон
ВР
4
Аликс Винисиус
ЦЗ
51
Cauê Nascimento Santos
ЦЗ
2
Guzmán Rodríguez
ЦЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
34
Хосе Уртадо
ПЗ
5
Фабиньо
ОП
7
Рамирес
ЦП
41
Yuri Alves de Aquino
ЦП
15
Игнасио Соса
ЦП
22
Густавиньо
АП
8
Эдуардо Саша
ЦФ
3-2-2-3
23
Сантос
33
4
Диас
12
Жилберто
29
Бенавидес
14
Густаво
16
Жадсон
8
9
Виверос
21
7
Мендоса
4-1-2-1-3
23
5
Энрике
16
29
Капишаба
6
Габриэль
35
Фернандес
32
21
Барбоза
17
9
Питта
18
53
53
10
Запелли
10
Запелли
21
18
18
21
12
Жилберто
19
19
12
Жилберто
6
Габриэль
5
Фабиньо
5
Фабиньо
6
Габриэль
35
Фернандес
7
Рамирес
7
Рамирес
35
Фернандес
17
41
41
17
32
8
Саша
8
Саша
32
Остались в запасе
Атлетико Паранаэнсе
Брагантино
1
Mycael
ВР
25
Dantas
ЦЗ
2
Gilberto Junior
ЦЗ
3
Лео
ЦЗ
5
Felipinho
ЦЗ
47
Chiqueti
ЦП
27
Хуан Портилья
ЦП
70
Renan Peixoto
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
1
Клейтон
ВР
4
Аликс Винисиус
ЦЗ
51
Cauê Nascimento Santos
ЦЗ
2
Guzmán Rodríguez
ЦЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
34
Хосе Уртадо
ПЗ
15
Игнасио Соса
ЦП
22
Густавиньо
АП
Главный тренер
Фернандо Сеабра
Остались в запасе
1
Mycael
ВР
25
Dantas
ЦЗ
2
Gilberto Junior
ЦЗ
3
Лео
ЦЗ
5
Felipinho
ЦЗ
47
Chiqueti
ЦП
27
Хуан Портилья
ЦП
70
Renan Peixoto
ЦФ
Остались в запасе
1
Клейтон
ВР
4
Аликс Винисиус
ЦЗ
51
Cauê Nascimento Santos
ЦЗ
2
Guzmán Rodríguez
ЦЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
34
Хосе Уртадо
ПЗ
15
Игнасио Соса
ЦП
22
Густавиньо
АП
Главный тренер
Весли Карвальо
Главный тренер
Фернандо Сеабра
Атлетико Паранаэнсе
Точно не сыграют
Claudinho
ЦЗ
Лукас Эскивель
ПЗ
Карлос Теран
ЦЗ
Leo Derik
Брагантино
Точно не сыграют
Davi Gomes
ЦП
Вандерлан
ЛЗ
Фернандо
ЦФ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Атлетико Паранаэнсе». Хозяева имеют преимущество в домашних встречах с «Брагантино» (восемь матчей без поражений из девяти), стабильную форму и играют на своем поле. Гости, несмотря на надежную защиту, испытывают серьезные проблемы в атаке (0,20 гола за игру) и вряд ли смогут переиграть хозяев. Ожидаем, что «Атлетико Паранаэнсе» использует свое преимущество и добьется победы. Ставка: победа «Атлетико Паранаэнсе» с коэффициентом 1,95.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 23-го тура Серии A Бразилии между «Атлетико Паранаэнсе» и «Брагантино» состоится 16 августа 2026 года в Куритибе на «Арене да Байшада» и начнется в 00-30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале МАТЧ! Футбол 3.

«Атлетико Паранаэнсе» – «Брагантино»: кто победит в матче 23-го тура Серии A Бразилии 2026/2027

1.95
Победа «Атлетико Паранаэнсе»
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Автор: Ланьков Роман
Бразилия. Серия А Брагантино Атлетико Паранаэнсе
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