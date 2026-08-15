Матч 23-го тура бразильской Серии A между «Атлетико Паранаэнсе» и «Брагантино» пройдет 16 августа в Куритибе на «Арене да Байшада». Хозяева подходят к игре в хорошей форме – они не проигрывают в пяти из семи последних матчей, а также имеют впечатляющую домашнюю статистику в очных встречах: восемь матчей без поражений в девяти последних играх на своем поле против этого соперника. Гости, в свою очередь, имеют общее преимущество в личных встречах, не проигрывая в шести последних матчах Серии A, однако их атака выглядит крайне слабой – в среднем всего 0,20 гола за последние пять игр. Сможет ли «Брагантино» прервать свою неудачную выездную серию в этом противостоянии, или хозяева продолжат доминировать на своем поле и возьмут три очка?

Кто победит в матче

В пользу «Атлетико Паранаэнсе» говорит их уверенная игра на домашнем стадионе в очных встречах с «Брагантино». Команда из Куритибы не проигрывает «Брагантино» в восьми из девяти последних матчей на своем поле, что дает им серьезное психологическое преимущество. Кроме того, хозяева не проигрывают в пяти из семи последних матчей в целом, а в среднем за последние пять игр забивают 1,20 гола и пропускают 0,80 гола, что свидетельствует о сбалансированной игре. В предыдущем туре «Атлетико Паранаэнсе» обыграл «Сантос» (2-0), а в Кубке Бразилии уверенно прошел «Виторию» (2-0 и 4-0). Однако стоит отметить, что в очных встречах в Серии A «Брагантино» не проигрывает в шести последних матчах, что может оказать давление на хозяев.

«Брагантино» подходит к матчу с серьезной проблемой – их атака практически не функционирует. В среднем за последние пять игр гости забивают всего 0,20 гола, что является крайне низким показателем. Однако в очных встречах с «Атлетико Паранаэнсе» «Брагантино» забивает в трех последних матчах, что дает им надежду на гол. Защита гостей выглядит достаточно надежной – в среднем за последние пять игр они пропускают 0,60 гола, что позволяет им рассчитывать на ничейный исход. В последнем туре «Брагантино» уступил «Коринтиансу» (0-2), а в Копа Судамерикана проиграл «Атлетико Минейро» (0-1). При такой слабой атаке гостям будет сложно победить, но они могут сыграть на удержание ничьей.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Атлетико Паранаэнсе» имеет преимущество за счет домашнего поля и исторической статистики, тогда как «Брагантино» полагается на надежную защиту и историю очных встреч в Серии A. Однако слабая атака гостей и уверенная игра хозяев дома склоняют чашу весов в пользу «Атлетико Паранаэнсе», хотя «Брагантино» способен забить.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях на домашнем стадионе «Атлетико Паранаэнсе» имеет преимущество – команда не проигрывает в восьми из девяти последних матчей против «Брагантино». Однако в Серии A «Брагантино» не проигрывает в шести последних матчах против этого соперника. Текущая форма «Атлетико Паранаэнсе» стабильнее – они не проигрывают в пяти из семи последних матчей, тогда как атака «Брагантино» находится в кризисе (0,20 гола за игру). Учитывая домашнюю поддержку и проблемы гостей в атаке, «Атлетико Паранаэнсе» выглядит фаворитом.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Атлетико Паранаэнсе». Хозяева имеют преимущество в домашних встречах с «Брагантино» (восемь матчей без поражений из девяти), стабильную форму и играют на своем поле. Гости, несмотря на надежную защиту, испытывают серьезные проблемы в атаке (0,20 гола за игру) и вряд ли смогут переиграть хозяев. Ожидаем, что «Атлетико Паранаэнсе» использует свое преимущество и добьется победы. Ставка: победа «Атлетико Паранаэнсе» с коэффициентом 1,95.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 23-го тура Серии A Бразилии между «Атлетико Паранаэнсе» и «Брагантино» состоится 16 августа 2026 года в Куритибе на «Арене да Байшада» и начнется в 00-30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале МАТЧ! Футбол 3.